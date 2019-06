Von: Redaktion DER FARANG | 28.06.19

Deutsche Bank freut sich über Fortschritte auf Großbaustellen

FRANKFURT/WASHINGTON (dpa) - Große Erleichterung bei der Deutschen Bank: Der seit Jahren im Dauerstress befindliche Dax-Konzern macht auf diversen Großbaustellen Fortschritte - sowohl im Inland als auch auf dem wichtigen US-Markt.



Die Eingliederung der Postbank kommt voran, in den USA bestand die US-Tochter des größten deutschen Geldhauses nach einer Serie von Misserfolgen auch den zweiten Teil des jährlichen Krisentests der Aufseher. Bei der Integration der Postbank erzielte der Vorstand eine Einigung mit Betriebsräten und Gewerkschaften über die Neuaufstellung der Zentrale der DB Privat- und Firmenkundenbank mit den Standorten Frankfurt und Bonn. Bis Ende 2020 sollen demnach zunächst 750 weitere Vollzeitstellen abgebaut werden.

Durchwachsener Börsenstart der VW-Lastwagensparte Traton

WOLFSBURG/FRANKFURT (dpa) - Der Börsenstart der VW-Lastwagensparte Traton ist durchwachsen verlaufen. Die Papiere der Lkw- und Bustochter starteten am Freitag an der Frankfurter Börse auf Höhe des Ausgabepreises von 27 Euro in den Handel.



Zwar stiegen sie zunächst leicht an, gerieten dann aber unter Verkaufsdruck. Am späten Vormittag lag die Aktie bei 26,69 Euro. Schon im Vorfeld lief es nicht so erfolgreich wie erhofft. Mit gut 1,5 Milliarden Euro flossen knapp 400 Millionen Euro weniger in die Kasse des Autobauers als ursprünglich maximal erhofft.

Erneut technische Probleme bei der Commerzbank - Kunden verärgert

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die zweite IT-Panne in nur einem Monat hat erneut für Ärger bei Commerzbank-Kunden gesorgt. Ein Teil der Kunden bekam am Freitag nach Angaben des Instituts zeitweise an Bankautomaten kein Geld und konnte Einkäufe nicht mit der Girocard (EC-Karte) bezahlen.



Der Zugang zum Online-Banking war stundenlang nur eingeschränkt möglich. Wie viele Commerzbank-Kunden betroffen waren, konnte ein Sprecher des Instituts nicht sagen. Die Probleme begannen der Bank zufolge im Laufe der Nacht. Am späten Freitagvormittag funktionierten Geldautomaten und Kartenzahlung wieder. Die Störungen beim Onlinebanking zogen sich länger hin und waren dem Institut zufolge am frühen Nachmittag behoben.

Chefdesigner Jony Ive verlässt Apple

CUPERTINO (dpa) - Apple verliert einen seiner wichtigsten und bekanntesten Manager. Chefdesigner Jony Ive werde das Unternehmen verlassen, um eine eigene Firma zu gründen, teilte Apple mit.



«Jony ist eine einzigartige Persönlichkeit in der Design-Welt und seine Rolle bei Apples Revival kann nicht stark genug betont werden», erklärte Konzernchef Tim Cook. Der Abgang von Ive solle noch in diesem Jahr erfolgen, allerdings werde Apple zu den wichtigsten Kunden des neuen Unternehmens LoveFrom zählen. Der 52 Jahre alte Brite kam Anfang der 90er Jahre zu Apple und leitet dort seit 1996 das Design-Team. Er gilt als eine der Schlüsselfiguren im Konzern.

Regierung will Batterieforschung forcieren - Hauptstandort Münster

BERLIN (dpa) - Die Bundesregierung will in der Batterietechnologie im internationalen Wettbewerb aufholen und kurbelt deshalb die Forschung mit 500 Millionen Euro an.



Es gehe darum, möglichst den gesamten Wertschöpfungsprozess in Deutschland zu halten, vom Bau einzelner Teile bis zur Wiederverwertung. Dazu solle ein Konzept entwickelt werden, das Forschung an neuen Batteriezellen und für effiziente Produktionsprozesse zusammenführen solle, erläuterte Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Freitag in Berlin. Bis zuletzt umstritten war, welche Stadt den Zuschlag für die «Forschungsfertigung Batteriezelle» bekommen soll. Hauptforschungstandort wird jetzt Münster. Die nordrhein-westfälische Stadt setzte sich gegen den Mitbewerber Ulm durch. Ulm zählt aber zu den weiteren Standorten für einzelne Aspekte der Forschung. Auch Salzgitter, Karlsruhe und Augsburg sind dafür vorgesehen.

Dax hält sich in Gewinnzone - Börse schaut auf G20-Gipfel

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt ruhen die Blicke auf dem beginnenden G20-Gipfel im japanischen Osaka.



Nach einer bisher trägen Handelswoche konnte der Dax am Freitag zuletzt ein Kursplus von 0,55 Prozent auf 12.338,42 Punkte verbuchen. Rechter Schwung kam aber auch vor dem Wochenende nicht in das Marktgeschehen. Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, notierte zuletzt bei 25.516,27 Punkten - ein Zuwachs von 0,69 Prozent. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 arbeitete sich im Handelsverlauf auf ein Plus von zuletzt 0,53 Prozent auf 3460,54 Zähler vor. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,33 Prozent auf minus 0,35 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 144,73 Punkte. Der Bund-Future kletterte um 0,14 Prozent auf 168,99 Punkte. Der Euro stieg moderat und kostete zuletzt 1,1379 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1370 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8795 (0,8801) Euro gekostet.