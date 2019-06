Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 27.06.19

BASF will weltweit 6000 Stellen abbauen

LUDWIGSHAFEN (dpa) - Der Chemiekonzern BASF will bis Ende 2021 weltweit 6000 Stellen abbauen, davon 3000 in Deutschland.



Das teilte das Dax-Unternehmen am Donnerstag in Ludwigshafen mit. Der Abbau resultiere aus schlankeren Strukturen und vereinfachten Prozessen in der Verwaltung, in Serviceeinheiten sowie Unternehmensbereichen. Hinzu komme der Rückbau von zentralen Strukturen. BASF werde aber weiter Bedarf an zusätzlichen Mitarbeitern für Produktion und Digitalisierung haben, «jedoch abhängig von zukünftigen Wachstumsraten», hieß es weiter. Ende 2018 beschäftigte der Konzern weltweit 122 000 Mitarbeiter.

«Vorläufiger Burgfrieden» im Handelskrieg der USA mit China

OSAKA (dpa) - Die USA und China haben sich nach einem Pressebericht auf einen «vorläufigen Burgfrieden» in ihrem Handelskrieg und eine Wiederaufnahme der Verhandlungen geeinigt.



Unter Berufung auf nicht genannte Quellen berichtete die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» am Donnerstag gemeinsam mit der US-Publikation «Politico», US-Präsident Donald Trump habe zugesagt, die angedrohte Ausweitung der Strafzölle auf alle Importe aus China erstmal zu verschieben. Das sei Bedingung von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping für das Treffen am Samstag in Osaka in Japan gewesen.

Startschuss für WeShare - Volkswagen greift auf Carsharing-Markt an

BERLIN/HANNOVER (dpa) - Der Volkswagen-Konzern mischt in Berlin nun mit einem eigenen Angebot namens WeShare auf dem Carsharing-Markt mit.



Rund 1500 vollelektrische E-Golf-Fahrzeuge der Marke Golf können Verbraucher in der Hauptstadt ab sofort per App mieten, wie Christian Senger, Mitglied im Markenvorstand von VW, am Donnerstag sagte. Anfang kommenden Jahres sollen weitere 500 Autos der Marke E-Up dazukommen, wenige Monate später dann auch das neue Elektro-Modell ID.3. Damit erweitert VW sein Portfolio abseits des konventionellen Autobaus und betritt einen Markt, auf dem die Konkurrenten von BMW und Daimler schon länger unterwegs sind.

US-Behörde fand mögliches Risiko bei Boeing 737 Max

WASHINGTON/CHICAGO (dpa) - Dem US-Luftfahrtkonzern Boeing droht eine weitere Verschiebung des Flugverbots für seine Flugzeuge der Baureihe 737 Max.



Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat nach eigenen Angaben bei den Unglücksjets ein mögliches Risiko gefunden, das zunächst behoben werden müsse. Konkretere Angaben machte die Behörde am Mittwoch (Ortszeit) in Washington zunächst nicht. Boeing erklärte, dass die FAA beim Wiederzulassungsprozess der 737 Max zusätzliche Anforderungen stelle und das Unternehmen den Flugzeugtyp erst zur Zertifizierung anbieten werde, wenn diese erfüllt seien. Zudem droht dem US-Konzern neuer rechtlicher Ärger durch eine Pilotenklage.

Milliarden-Investment: Was hat Hedgefonds Elliott bei Bayer vor?

LONDON/FRANKFURT (dpa) - Der für seine aggressive Einmischung bekannte Hedgefonds-Investor Elliott aus dem Imperium des US-Milliardärs Paul Singer hat seinen Einstieg beim Dax-Unternehmen Bayer öffentlich gemacht.



Elliott sei mit insgesamt 1,1 Milliarden Euro am Leverkusener Agrar- und Chemiekonzern beteiligt, teilte der Hedgefonds am Mittwochabend mit. Angesichts eines Börsenwerts von zuletzt rund 54 Milliarden Euro fällt dies zwar nicht sonderlich ins Gewicht, doch Elliotts Einfluss ist nicht zu unterschätzen. Singer ist bekannt dafür, mit aggressiven Methoden seinen Willen durchzusetzen.

Standort für Batterie-Forschungsfabrik offen

ULM (dpa) - Das Rennen um den Standort der geplanten Forschungsfabrik für Batteriezellen in Deutschland bleibt bis zuletzt spannend.



Die Entscheidung sei noch nicht gefallen, sie werde aber in Kürze verkündet, sagte ein Sprecher des Bundesforschungsministeriums am Donnerstag in Berlin auf Anfrage. Der Bund will die Forschungsfabrik mit einer halben Milliarde Euro fördern. Unter anderem Ulm und Baden-Württemberg hoffen auf einen Zuschlag. Fünf weitere Bundesländer haben sich ebenfalls beworben.

Autobauer BMW will Profitabilität seiner E-Autos deutlich steigern

MÜNCHEN (dpa) - Der Autobauer BMW setzt sich bei Elektroautos ambitionierte Gewinnziele.



Bis zum Jahr 2025 will der Dax-Konzern hier die Profitabilität seiner Fahrzeuge mit klassischen Verbrennungsmotoren erreicht oder sogar übertroffen haben. Der Plan solle bis 2025 «oder hoffentlich früher» umgesetzt worden sein, sagte Finanzvorstand Nicolas Peter der «Financial Times» (Donnerstag). Vor kurzem hat BMW eine Produktoffensive gestartet, um den Wettbewerb um Elektroautos mit Rivalen wie Volkswagen anzutreiben. Das Münchener Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, 25 neue Elektro- oder Hybridfahrzeugmodelle zwischen den Jahren 2023 bis 2025 auf den Markt zu bringen.

Dax hält sich im Plus - Hoffnung auf Pause im Zollstreit

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach einer bisher verhaltenen Börsenwoche hat sich am Donnerstag unter Anlegern Hoffnung auf eine vorläufige Einigung im US-chinesischen Zollstreit breit gemacht.



Nach zwischenzeitlich deutlicheren Gewinnen notierte der deutsche Leitindex Dax gegen Nachmittag noch 0,19 Prozent im Plus bei 12 269,05 Punkten. Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, stieg um 0,25 Prozent auf 25 358,42 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sackte zuletzt mit 0,08 Prozent ganz leicht ins Minus ab.

Eurokurs wenig verändert - Zurückhaltung vor dem G20-Gipfel

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Eurokurs hat sich am Donnerstag wenig verändert. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1366 US-Dollar.



Sie notierte damit auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1370 US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8795 (0,8801) Euro. An den Märkten sind die Blicke auf den am Freitag beginnenden G20-Gipfel in Japan gerichtet. Von dort werden wichtige Signal für den Fortgang des Handelskonfliktes zwischen China und den USA erwartet. Wachstumsdaten aus den USA sorgten am Nachmittag für wenig Überraschung. Das Bruttoinlandsprodukt der größten Volkswirtschaft der Welt hatte im ersten Quartal deutlich zugelegt. Es wurde aber nur einer vorherige Schätzung bestätigt. In Deutschland hatte sich der Preisauftrieb im Juni etwas beschleunigt. Höhere Preise rund ums Reisen und gestiegene Nahrungsmittelkosten befeuerten die Inflation. Der zuletzt schwache Preisauftrieb ist ein entscheidender Grund, warum die EZB auf eine zusätzliche Lockerung ihrer Geldpolitik zusteuert. Die Währungshüter peilen eine Jahresteuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent an. Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,89428 (0,89603) britische Pfund, 122,64 (122,40) japanische Yen und 1,1121 (1,1113) Schweizer Franken fest. Die Feinunze (31,1 Gramm) Gold wurde in London am Nachmittag mit 1404 Dollar gehandelt und damit rund 4,60 Dollar niedriger als am Vortag.