Nach dem Anstieg: Verbraucher dürfen auf sinkende Gaspreise hoffen

MÜNCHEN/HAMBURG (dpa) - Die Gaspreise in Deutschland sind im ersten Halbjahr im Durchschnitt um knapp zwei Prozent gestiegen.



Eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern und einem jährlichen Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden komme nunmehr auf eine Jahresrechnung von 1.259 Euro, teilte das Internet-Portal Check24 am Freitag in München mit. Zuvor waren es 1.236 Euro. Mehr als 350 von den gut 700 Gasanbietern in Deutschland haben demnach die Preise erhöht, im Schnitt um neun Prozent. Davon betroffen waren rund vier Millionen Haushalte. Vor allem die Grundversorger, die in ihren jeweiligen Geschäftsgebieten die höchsten Marktanteile haben und oft zu großen Energiekonzernen wie Eon gehören, hoben ihre Preise an.

Verbraucherschützer sehen Autobauer vor Treffen in der Pflicht

BERLIN (dpa) - Vor einem Spitzentreffen zur Zukunft der deutschen Autoindustrie im Kanzleramt mahnen Verbraucherschützer Bewegung der Branche an.



Die Politik sei gefordert, nicht nur den Wunschzettel der Industrie entgegenzunehmen, sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, am Freitag. Es gehe auch darum, Bedingungen zu stellen. Die Hersteller müssten Vertrauen schaffen, dass Angaben zu Spritverbrauch und Schadstoffausstoß stimmten. Daten von Autos dürften nur mit Zustimmung von Verbrauchern genutzt werden. Die Förderung von Elektroautos durch Prämien und Steuervorteile müsse auf attraktive Produkte treffen, auch für Menschen mit weniger Geld.

«Schwierigeres Fahrwasser»: Handelskonflikte bereiten BASF Sorgen

LUDWIGSHAFEN (dpa) - Der sich zuspitzende Handelskonflikt zwischen den USA und China hinterlässt auch bei dem Ludwigshafener Chemiekonzern BASF Spuren.



«Wir befinden uns insgesamt in einem schwierigeren Fahrwasser, als wir das im Februar erwartet haben», sagte Finanzchef Hans-Ulrich Engel im Gespräch mit dpa-AFX und dpa. «Wir haben unsere Jahresprognose mit bestimmten Annahmen unterlegt.» Nach einem Gewinneinbruch 2018 will BASF im laufenden Jahr wieder etwas mehr verdienen. Dabei setzt der Dax-Konzern nach einem zunächst schwachen ersten Halbjahr auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den beiden größten Volkswirtschaften und eine weltweite konjunkturelle Erholung in der zweiten Jahreshälfte.

USA und Kanada nähern sich beim Freihandel an

MEXIKO-STADT/WASHINGTON (dpa) - Ungeachtet weiter bestehender Differenzen sind die Nachbarn Kanada und USA beim Freihandel einen Schritt aufeinander zugegangen.



Es habe Fortschritte gegeben, sagte Kanadas Regierungschef Justin Trudeau nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in Washington. Unter anderem sollen Erleichterungen im Grenzverkehr beider Länder durchgesetzt werden, auch beim grenzübergreifenden Gütertransport. Beide Länder wollten auch bei der Sicherung wichtiger, unter anderem militärisch bedeutender Mineralien enger zusammenarbeiten. Trudeau will die Gespräche in der nächsten Woche beim G20-Gipfel in Osaka (Japan) fortsetzen.

Nach Treffen mit Huawei-Gründer: Altmaier pocht auf Sicherheit

SHANGHAI (dpa) - Beim Ausbau des deutschen Mobilfunknetzes auf den superschnellen 5G-Standard darf nach den Worten von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kein Unternehmen diskriminiert werden.



In der Kontroverse über die Bedenken der USA gegenüber dem chinesischen Telekomriesen Huawei betonte Altmaier aber nach einem Treffen mit dem Gründer Ren Zhengfei am Freitag in Shanghai, alle beteiligten Unternehmen müssten in Deutschland hohe Sicherheitsstandards erfüllen. Er beschrieb das Treffen mit Ren, das auf Wunsch von Huawei stattgefunden und einigen Wirbel ausgelöst hatte, als «ganz normal» und «sehr sachlich».

E-Scooter bereiten Schloss-Herstellern Schwierigkeiten

DÜSSELDORF (dpa) - Der sich abzeichnende E-Scooter-Trend stellt Hersteller von Schlössern zum Schutz vor Diebstahl vor Herausforderungen.



Für den Fahrradschloss-Hersteller Abus ist vor allem die Bauform der elektrischen Tretroller problematisch: «Es ist nicht einfach, diese gegen Diebstahlversuche abzusichern», sagte ein Unternehmenssprecher. E-Scooter haben beispielsweise viel kleinere Räder als herkömmliche Fahrräder. Bislang gebe es nur wenige Schlösser, die auf die Diebstahlsicherung von E-Scootern spezialisiert seien, sagte ein ADAC-Sprecher.

Dax fast unverändert - Anleger angesichts von Nahostkrise vorsichtig

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Angesichts der sich zuspitzenden Lage im Nahen Osten haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag weitere Risiken gescheut.



Der Dax legte am großen Verfallstag an den Terminbörsen - dem Hexensabbat - zwischenzeitlich zwar zu, für einen Sprung über das tags zuvor erreicht Jahreshoch von 12.438 Punkten reichte es aber nicht. Zuletzt fiel der deutsche Leitindex wieder um 0,07 Prozent auf 12.346,46 Punkte.