Von: Redaktion DER FARANG | 06.06.19

Bahn untersucht auffällige Beraterverträge

BERLIN (dpa) - Bei der Deutschen Bahn ist es zu Auffälligkeiten bei Beraterverträgen gekommen. Das teilte der Staatskonzern am Donnerstag mit. Intern würden Verträge aus der Zeit von 2010 bis 2018 untersucht.



Dabei gehe es auch um ehemalige Konzernvorstände, hieß es. Der Aufsichtsrat wolle in der nächsten Woche zu einer Sondersitzung zusammentreten, um darüber zu beraten. In Kreisen des Kontrollgremiums hieß es, fragwürdig seien Verträge mit etwa 20 früheren Managern. Im Kern dreht es sich nach Angaben aus Aufsichtsratskreisen vor allem um Beraterverträge mit einem früheren Vorstandsmitglied. Der Manager habe nach seinem Ausscheiden eine Millionenabfindung erhalten, anschließend aber noch eine höhere sechsstellige Summe für Beratungsleistungen bekommen.

Fusionspläne von Fiat Chrysler und Renault vom Tisch

BOULOGNE-BILLANCOURT/LONDON (dpa) - Die angestrebte Fusion von Fiat Chrysler (FCA) und Renault ist vom Tisch.



Überraschend zog der italienisch-amerikanische Autobauer FCA sein Angebot in der Nacht zum Donnerstag «mit sofortiger Wirkung» zurück, nachdem zuvor Renault auf Wunsch des französischen Staates gezögert hatte, das Gesprächsangebot überhaupt anzunehmen. Es sei klar geworden, dass derzeit die politischen Voraussetzungen ... in Frankreich nicht gegeben seien, erklärte FCA. Renault hatte zuvor mitgeteilt, eine Entscheidung über förmliche Fusionsgespräche erneut zu verschieben. Die französische Seite sieht die Schuld bei dem italienisch-amerikanischen Autobauer. Frankreich hält rund 15 Prozent an der Renault-Gruppe.

BGH: Bei Arznei auf Rezept sind auch kleine Apotheken-Geschenke tabu

KARLSRUHE (dpa) - Apotheken-Kunden mit Rezept vom Arzt dürfen zum Medikament auch keine Kleinigkeiten im Centbereich mehr dazubekommen.



Das 2013 verschärfte Verbot solcher Werbegeschenke sei eindeutig, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag. Auch «geringwertige Werbegaben» seien ein spürbarer Verstoß gegen Preisvorschriften und damit wettbewerbswidrig. (Az. I ZR 206/17 u.a.) Verschreibungspflichtige Arzneimittel müssen in Deutschland überall gleich viel kosten. Mit Kundenpräsenten oder Rabattgutscheinen unterlaufen Apotheker diese Preisbindung. Bisher hatte der BGH Mini-Geschenke bis einen Euro durchgehen lassen. Damit ist Schluss.

EZB bleibt angesichts schwacher Konjunktur auf Niedrigzinskurs

FRANKFURT/VILNIUS (dpa) - Europas Währungshüter halten angesichts wachsender Risiken für die Konjunktur an ihrem Billiggeldkurs fest und verschieben eine mögliche Zinserhöhung mindestens auf die zweite Jahreshälfte 2020. Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von null Prozent.



Auch an den 0,4 Prozent Strafzinsen, die Banken zahlen müssen, wenn sie Geld bei der EZB parken, rüttelt die Notenbank nicht. Dies entschied der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) bei seiner auswärtigen Sitzung am Donnerstag in der litauischen Hauptstadt Vilnius, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Sparer müssen sich noch länger gedulden, ehe die Zinsen im Euroraum wieder steigen. Geschäftsbanken bekommen frisches Zentralbankgeld bis mindestens Mitte 2020 weiterhin zum Nulltarif.

Fälschungen kosten elf Branchen in EU 60 Milliarden Euro pro Jahr

MADRID/ALICANTE (dpa) - Den Unternehmen der Europäischen Union (EU) entstehen aufgrund von Produktfälschungen in elf bedeutenden Branchen jährliche Verluste von bis zu 60 Milliarden Euro.



Das seien 7,4 Prozent der EU-weiten Gesamtumsätze in diesen Wirtschaftszweigen, teilte das Amt der EU für Geistiges Eigentum (EUIPO) an seinem Sitz im spanischen Alicante mit. Es werde davon ausgegangen, dass die Marken- und Produktpiraterie in diesen Branchen in den Ländern der EU bis zu 468.000 Arbeitsplätze direkt vernichten. In Deutschland werden die jährlichen Umsatzeinbußen auf 7,1 Milliarden Euro geschätzt.

Porsche verliert Rechtsstreit um Design des 911ers

LUXEMBURG (dpa) - Im Streit um die Designrechte des Porsche 911 ist der Autobauer mit seiner Klage vor dem EU-Gericht in Luxemburg gescheitert.



Die sogenannten Geschmacksmuster, die das Design des Fahrzeugs schützen, seien zu Recht gelöscht worden, weil sie sich nicht genug von früheren Versionen unterschieden, urteilten die Richter am Donnerstag. Der Modellautohersteller Autec aus Nürnberg hatte die Muster von zwei Varianten des 911ers löschen lassen - dagegen hatte Porsche geklagt. Die Designrechte an den VW-Modellen Caddy und T5, über die das Gericht ebenfalls zu entscheiden hatte, bleiben dagegen bestehen. Hier hatte der Modellhersteller Rietze die Löschung erreichen wollen. Seine Klage scheiterte aber.

Dämpfer für Dax nach EZB-Sitzung und Draghi-Aussagen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat am Donnerstag nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi die Vormittagsgewinne abgegeben.



Zuletzt notierte der Leitindex 0,30 Prozent tiefer bei 11.945,10 Punkten. Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, fiel um 0,78 Prozent auf 24.993,81 Zähler. Auch für den EuroStoxx 50 ging es abwärts. Allerdings konnte der Eurozonen-Leitindex einen moderaten Vorsprung von 0,3 Prozent verteidigen.