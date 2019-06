Written by: Redaktion DER FARANG | 03/06/2019

Post erhöht Briefporto - Standardbrief kostet 80 statt bisher 70 Cent

BONN (dpa) - Briefporto wird in Deutschland teurer. Das Versenden eines Standardbriefs im Inland soll von Juli an 80 Cent kosten statt bisher 70 Cent, wie der Konzern am Montag in Bonn mitteilte.



Für die Postkarte ist eine Erhöhung von 45 auf 60 Cent vorgesehen, auch andere Briefarten werden teurer. Zuvor hatte die Bundesnetzagentur einen sogenannten Preiserhöhungsspielraum festgelegt - auf dieser Basis beantragte die Post daraufhin das Porto in den einzelnen Sendungsarten. In einem abschließenden Schritt nimmt die Behörde den Antrag unter die Lupe, was aber als Formsache gilt. Die Erhöhung ist umstritten - ursprünglich sollte das Porto insgesamt nicht so stark steigen wie nun vorgesehen.

Infineon will mit Milliardenübernahme in Top Ten der Chipbranche

NEUBIBERG (dpa) - Der Chiphersteller Infineon will mit einer Milliardenübernahme in den USA in die globalen Top Ten der Halbleiterbranche aufsteigen.



Für neun Milliarden Euro will der Dax-Konzern den im kalifornischen Silicon Valley beheimateten Konkurrenten Cypress Semiconductor mit seinen 5.800 Mitarbeitern übernehmen. «Das ist ein großer und richtungsweisender Schritt für unser Unternehmen», sagte Vorstandschef Reinhard Ploss am Montag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Zusammen mit Cypress wird Infineon nach Ploss' Angaben Nummer eins bei Chips für die Autoindustrie sein und insgesamt Nummer acht der Chiphersteller weltweit. Die Übernahme soll Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres abgeschlossen sein.

Scharfe Kritik an Trump: USA führen «Wirtschaftskrieg» gegen China

PEKING/WASHINGTON (dpa) - In dem seit fast einem Jahr andauernden Handelskonflikt mit den USA verschärft China die Tonlage.



Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wirft der US-Regierung vor, einen «Wirtschaftskrieg gegen China» zu führen, um den Aufstieg der asiatischen Macht zu verhindern. In den Handelsgesprächen habe Washington mehrere «Rückzieher» gemacht und trage jetzt die volle Verantwortung für den Stillstand in den Verhandlungen, stellten Staatsmedien am Montag in Kommentaren fest. Zuvor hatte der Staatsrat in Peking ein «Weißbuch» vorgelegt, in dem einerseits Gesprächsbereitschaft signalisiert, andererseits aber betont wurde, dass China auch keine Angst vor einem Handelskrieg habe. Die seit Mitte Juni vergangenen Jahres andauernde Handelsauseinandersetzung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften hatte sich am Wochenende weiter verschärft.

Studie: Deutsche kaufen weniger Zigaretten, aber mehr Tabak

DÜSSELDORF (dpa) - Die Verbraucher in Deutschland haben im vergangenen Jahr deutlich weniger Zigaretten gekauft als noch 2017.



Stattdessen griffen sie häufiger zu losem Tabak oder zu E-Zigaretten. Das geht aus einer aktuellen Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Insgesamt kauften die Bundesbürger 2018 im Lebensmittelhandel, in Drogeriemärkten, an Tankstellen, in Tabakfachgeschäften, an Kiosken und Automaten nach Angaben der Marktforscher rund 67 Milliarden Zigaretten. Das waren rund 2 Milliarden Stück oder 2,5 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Handwerkspräsident schlägt Ablösesummen für Azubis vor

BERLIN (dpa) - Betriebe könnten nach Überlegungen aus dem Handwerk künftig Ablösesummen zahlen, wenn sie Azubis gleich nach der Lehre von der Konkurrenz abwerben.



Zwei von drei Fachkräften, die im Handwerk qualifiziert würden, arbeiteten im Laufe ihres Berufslebens in anderen Wirtschaftsbereichen, sagte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer der Deutschen Presse-Agentur. «Unsere gut ausgebildeten jungen Leute werden abgeworben.» Er denke deshalb über eine Entschädigung für Ausbildungsgebtriebe nach, die Azubis direkt nach der Lehre verlieren. Konkret könnte man regeln, dass Auszubildende in den ersten Jahren nach ihrer Lehre nur dann den Betrieb wechseln dürfen, wenn der neue Arbeitgeber einen Teil der Ausbildungskosten übernimmt, so der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH). Denn die Betriebe stecken während der dreijährigen Lehre viel Geld in ihre Azubis.

Dax mit leichtem Dämpfer - Handelsstreit im Blick

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat sich am Montag weitgehend behaupten können, während Aktien aus der zweiten und dritten Reihe größere Verluste verbuchten.



Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex 0,08 Prozent niedriger bei 11.717,65 Punkten. Im frühen Handel war er noch auf den tiefsten Stand seit Anfang April gefallen. Der MDax der mittelschweren Unternehmen verlor zuletzt 0,39 Prozent auf 24.680,19 Zähler. Der SDax sackte um rund 1,3 Prozent auf 10 681 Punkte ab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich unverändert bei 3280 Punkten. Ein Euro kostete zuletzt 1,1194 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1151 (Donnerstag: 1,1134) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8968 (0,8982) Euro gekostet.