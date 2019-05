Von: Redaktion DER FARANG | 31.05.19

Handelskrieg: China stellt Liste mit «unzuverlässigen» Firmen auf

PEKING (dpa) - Der Handelskrieg zwischen den USA und China verschärft sich und hält Finanz- sowie Rohstoffmärkte weltweit in Atem.



Als neuste Waffe in dem seit Monaten andauernden Konflikt will China eine Liste mit «unzuverlässigen» ausländischen Firmen aufstellen. Auf der Strafliste sollen Unternehmen, Individuen und Organisationen geführt werden, die den Interessen chinesischer Unternehmen schaden, teilte Chinas Handelsministeriums am Freitag mit. Dazu sollen Unternehmen gehören, die gegen «Marktregeln verstoßen» oder die Belieferung chinesischer Firmen aus nicht kommerziellen Gründen blockieren oder gestoppt haben. Welche Konsequenzen Unternehmen drohen, die auf der schwarzen Liste landen, blieb zunächst offen.

Uber meldet Milliardenverlust - Umsatz steigt kräftig

SAN FRANCISCO (dpa) - Der Fahrdienst-Vermittler Uber hat zu Jahresbeginn tiefrote Zahlen geschrieben, aber einen kräftigen Umsatzanstieg verbucht.



Im ersten Quartal fiel ein Verlust von einer Milliarde Dollar (900 Mio Euro) an, wie Uber am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte es einen Gewinn von 3,8 Milliarden Dollar gegeben, was allerdings an hohen Sondererlösen durch Verkäufe von Auslandsbeteiligungen lag.

US-Klage gegen Bayer-Tochter Monsanto wegen Umweltschäden

LOS ANGELES (dpa) - Dem Bayer-Konzern steht neuer rechtlicher Ärger wegen der US-Tochter Monsanto ins Haus.



Der Landkreis Los Angeles reichte am Donnerstag (Ortszeit) beim zuständigen kalifornischen Bundesbezirksgericht Klage wegen angeblich vor Jahrzehnten schon verursachter Umweltschäden ein. Das Unternehmen müsse sich an den Kosten für die Säuberung von Dutzenden mit PCB-Chemikalien verseuchten Gewässern beteiligen und Strafschadenersatz zahlen, fordern die Kläger.

Regierung verlängert Kaufprämie für E-Autos bis Ende 2020

BERLIN (dpa) - Die Bundesregierung will die weiter schwache Nachfrage nach Elektroautos ankurbeln und verlängert die staatliche Kaufprämie bis Ende 2020. Das kündigte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Freitag in Berlin an. «Wir brauchen Kontinuität bei der Förderung», sagte der CDU-Politiker.

Studie: Autobauer schrauben im Mai die Rabatte zurück

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Auf dem deutschen Automarkt haben die Hersteller ihre Rabatte für Neuwagen reduziert.



Das gilt gleichermaßen für Sonderaktionen, Eigenzulassungen und Preisnachlässe bei Internetbestellungen, wie aus einer Studie des CAR-Instituts der Universität Duisburg-Essen hervorgeht. Erstmals in diesem Jahr lagen im Mai die in einem Index zusammengefassten Rabatte unter dem Niveau des Vormonats. «Die Autobauer testen die Zahlungsbereitschaft der Kunden im deutschen Automarkt in der Abkühlphase der Konjunktur», erklärte Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer.

Dax durch Handelsstreit belastet - Tief seit Anfang April

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Belastet durch neue Hiobsbotschaften zum Handelsstreit der USA mit anderen Ländern hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag wieder nachgegeben.



Der Dax fiel auf den tiefsten Stand seit Anfang April. Zuletzt lag der Leitindex mit 1,89 Prozent im Minus bei 11.676,99 Punkten. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,21 Prozent am Mittwoch auf minus 0,25 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,23 Prozent auf 144,20 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf ein neues Rekordtief. Der Bund-Future legte um 0,16 Prozent auf 168,47 Punkte zu. Ein Euro kostete zuletzt 1,1153 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1134 (Mittwoch: 1,1156) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8982 (0,8964) Euro gekostet.