Written by: Redaktion DER FARANG | 30/05/2019

US-Investor KKR verhandelt über Einstieg bei Axel Springer

BERLIN (dpa) - Der Medienkonzern Axel Springer will sich den US-Finanzinvestor KKR an Bord holen und mit einem solchen Milliardendeal das Wachstum vorantreiben.



Der Vorstand sowie die Großaktionärin Friede Springer verhandeln mit der US-Gesellschaft über eine «mögliche strategische Beteiligung», wie Springer am Mittwochabend in Berlin mitteilte. Der bisherige Verhandlungsstand sehe vor, dass KKR zusammen mit Beteiligungsgesellschaften von Verlegerin Friede Springer und Vorstandschef Mathias Döpfner ein Kaufangebot für die restlichen Springer-Aktien vorlegt. Axel Springer war zuletzt an der Börse rund fünf Milliarden Euro wert.

Aldi eröffnet erstmals zwei Filialen in China

SHANGHAI/MÜLHEIM (dpa) - Der Lebensmittelhändler Aldi eröffnet in Shanghai seine ersten beiden Filialen in China.



Während Aldi Süd schon seit 2017 online auf dem chinesischen Massenmarkt verkauft, folgen am Freitag nächster Woche zwei Märkte in der ostchinesischen Hafenmetropole, wie Aldi China am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Die Läden werden lokal beschaffte und importierte Waren anbieten - von Rindfleisch und Milch direkt aus Australien bis hin zu Fertiggerichten, berichtete der Discounter.

Boeing-Chef Muilenburg räumt nach Flugzeugabstürzen Fehler ein

NEW YORK (dpa) - Nach zwei Flugzeugabstürzen mit insgesamt 346 Toten hat Boeing-Chef Dennis Muilenburg Fehler zugegeben.



Bei den Unglücksfliegern der Baureihe 737 Max habe sein Unternehmen ein Warnsystem in den Cockpits nicht korrekt implementiert, bestätigte Muilenburg im US-Sender CBS. «Unsere Kommunikation diesbezüglich war nicht, wie sie hätte sein sollen». Boeing hatte Anfang Mai eingeräumt, bereits einige Monate nach Auslieferungsbeginn der 737 Max im Mai 2017 Probleme mit dem Warnsystem festgestellt zu haben. Die US-Luftfahrtbehörde FAA sei jedoch erst nach dem ersten Absturz am 29. Oktober 2018 informiert worden.

Brexit-Unsicherheit: Britische Autoproduktion setzt Abwärtstrend fort

LONDON (dpa) - Die britische Autoproduktion ist weiter auf Talfahrt. Im April rollten sogar knapp 44,5 Prozent weniger Autos vom Band als im Vorjahresmonat, wie der Verband der Autohersteller und Händler SMMT am Donnerstag mitteilte.



Der starke Rückgang ist teilweise darauf zurückzuführen, dass mehrere Hersteller ihre Werksferien auf den April vorgezogen hatten, um Lieferengpässe bei einem befürchteten Brexit ohne Abkommen am 29. März abzufedern. Die Frist für den EU-Austritt wurde inzwischen aber bis 31. Oktober verlängert.

Im Handelskrieg mit den USA schwingt China die «Rohstoff-Keule»

PEKING (dpa) - Im Handelskrieg mit den USA hat China mit einer Verknappung der für Elektronikprodukte wichtigen Seltenen Erden gedroht.



Ein Regierungsbeamter sowie Staatsmedien machten am Mittwoch deutlich, dass China die wichtigen High-Tech-Metalle als Waffe im Handelskonflikt und im Kampf gegen das Vorgehen der USA gegen den Telekom-Riesen Huawei einsetzen könnte. China ist der weltgrößte Produzent. Die Metalle werden für Smartphones, Computer, Bildschirme und andere Elektronikgeräte benutzt. Die Wirtschaft in Deutschland muss nach Einschätzung der Bundesanstalt für Geowissenschaft und Rohstoffe (BGR) keine Lieferengpässe bei Seltenen Erden befürchten.

Zehntausende Jobs: Existenzgründer wichtig für Arbeitsmarkt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Gründer neuer Unternehmen haben im vergangenen Jahr Zehntausende Jobs geschaffen. Umgerechnet in Vollzeitstellen entstanden 219 000 Arbeitsplätze, wie aus Daten der staatlichen Förderbank KfW hervorgeht.



«Das zeigt, wie relevant Neugründungen für die Beschäftigung in Deutschland sind», heißt es im aktuellen KfW-Gründungsmonitor. 2017 wurden 145.000 neue Jobs verzeichnet, ein Jahr zuvor waren es 215.000. Möglicherweise wären es im vergangenen Jahr sogar mehr Jobs gewesen. Doch gerade die jungen Unternehmen haben es den Angaben zufolge oft schwerer, Mitarbeiter für sich zu gewinnen als etablierte Firmen. So berichteten 20 Prozent der Existenzgründer über Probleme bei der Stellenbesetzung.

Arbeitslosenzahl leicht gestiegen - Konjunkturelle Abkühlung

NÜRNBERG (dpa) - Auf dem deutschen Arbeitsmarkt machen sich die ersten Spuren der konjunkturellen Abkühlung bemerkbar: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Mai leicht gestiegen.



Die Bundesagentur für Arbeit zählte 7.000 Arbeitslose mehr als im April, die Gesamtzahl stieg damit auf 2,236 Millionen. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 4,9 Prozent. Im Jahresvergleich zum Frühjahr 2018 allerdings ist die Zahl der Arbeitslosen noch einmal zurückgegangen. Im Mai 2018 waren es noch 80.000 Arbeitslose mehr gewesen.

Bau kommt kaum in Schwung: Weiter zu wenige Wohnungen errichtet

WIESBADEN (dpa) - Für die Wohnungsnot in vielen deutschen Städten ist vorerst keine Linderung in Sicht.



Zwar wurden vergangenes Jahr erneut mehr Wohnungen errichtet, doch die Zahlen bleiben weiter unter dem Bedarf. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen stagnierte 2018 beinahe, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Demnach wurden 285.900 Wohnungen fertig - ein kleines Plus von 0,4 Prozent gemessen am Vorjahr. Damit hat die Bundesregierung ihr Ziel von 375.000 neuen Wohnungen pro Jahr abermals verfehlt.

Börsianer bleiben trotz Stabilisierung skeptisch

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach dem jüngsten Rücksetzer hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag wieder etwas stabilisiert.



Der Dax hielt sich am Feiertag «Christi Himmelfahrt» bis zum Nachmittag im Plus und notierte zuletzt 0,26 Prozent höher bei 11.869,01 Punkten. Auch der MDax der mittelschweren Unternehmen konnte sich am Donnerstag wieder etwas fangen und legte um 0,38 Prozent auf 24.845,03 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte ebenfalls in dieser Größenordnung vor. Weil wegen des Feiertags viele Marktteilnehmer fehlten, verlief der Handel in ruhigen Bahnen. Börsianer wollten die Erholung daher nicht überbewerten.