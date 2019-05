Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 29.05.19

Euro gibt weiter nach

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Euro hat am Mittwoch an seine Verluste seit Wochenbeginn angeknüpft.



Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1145 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Händler nannten den festeren Dollar als Hauptgrund. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1156 (Dienstag: 1,1192) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8964 (0,8935) Euro. Der Dollar legte nicht nur zum Euro zu, sondern auch zu vielen anderen Währungen. Am Markt wurde dies mit der Suche nach Sicherheit begründet. Der Dollar gilt als weltweite Reservewährung, die in unsicheren Phasen gesucht wird.

Auslöser der Dollar-Gewinne waren Berichte chinesischer Staatsmedien, in denen der Einsatz Seltener Erden im Handelskonflikt zwischen den USA und China thematisiert wurde. China hat auf diesem Gebiet seit längerem ein faktisches weltweites Monopol. Seltene Erden werden zur Produktion vieler elektronischer Güter benötigt. Bereits jetzt wird die Ausfuhr durch China kontrolliert. Die Medienberichte schürten Ängste vor einer weiteren Eskalation des festgefahrenen US-chinesischen Handelsstreits. Gefragt waren dagegen Währungen, die als sicherer Zufluchtsort in ungewissen Zeiten angesehen werden. Dazu gehören in erster Linie der Schweizer Franken und der japanische Yen. Der neuseeländische Dollar verlor dagegen an Wert. Die Währung des rohstoffreichen Neuseeland wird in unruhigen Zeiten meist gemieden.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88225 (0,88373) britische Pfund, 121,91 (122,45) japanische Yen und 1,1217 (1,1254) Schweizer Franken fest. Die Feinunze (31 Gramm) Gold wurde in London am Nachmittag mit 1282 Dollar gehandelt. Das waren gut zweieinhalb Dollar mehr als am Vortag.

Im Handelskrieg mit den USA schwingt China die «Rohstoff-Keule»

PEKING (dpa) - Im Handelskrieg mit den USA hat China mit einer Verknappung der für Elektronikprodukte wichtigen Seltenen Erden gedroht.



Ein Regierungsbeamter sowie Staatsmedien machten am Mittwoch deutlich, dass China die wichtigen High-Tech-Metalle als Waffe im Handelskonflikt und im Kampf gegen das Vorgehen der USA gegen den Telekom-Riesen Huawei einsetzen könnte. Experten warnten, dass Lieferengpässe auch starke Auswirkungen auf Deutschland und die Weltwirtschaft hätten. China ist der weltgrößte Produzent. Die 17 Metalle werden für Smartphones, Computer, Bildschirme und andere Elektrogeräte oder Windkraftanlagen und Autos benutzt.

Arbeitslosenzahl leicht gestiegen - Konjunkturelle Abkühlung

NÜRNBERG (dpa) - Auf dem deutschen Arbeitsmarkt machen sich die ersten Spuren der konjunkturellen Abkühlung bemerkbar:



Die Zahl der Arbeitslosen ist im Mai leicht gestiegen. Die Bundesagentur für Arbeit zählte 7000 Arbeitslose mehr als im April, die Gesamtzahl stieg damit auf 2,236 Millionen. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 4,9 Prozent. Im Jahresvergleich zum Frühjahr 2018 allerdings ist die Zahl der Arbeitslosen noch einmal zurückgegangen. Im Mai 2018 waren es noch 80 000 Arbeitslose mehr gewesen.

Bundesweit erster Docmorris-Apothekenautomat bleibt verboten

KARLSRUHE (dpa) - Der bundesweit erste Apothekenautomat von Docmorris bleibt bis auf weiteres außer Betrieb.



Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe bestätigte am Mittwoch das vom Landgericht Mosbach verhängte Verbot: Der Automat sei wettbewerbswidrig. Docmorris, eine europaweit tätige Versandapotheke aus den Niederlanden, hatte vor zwei Jahren in der baden-württembergischen Gemeinde Hüffenhardt den ersten Automaten dieser Art in Deutschland in Betrieb genommen. Das Projekt wurde nach einigen Wochen gerichtlich gestoppt.

Airline-Verband: Flugverbot für Boeing 737 Max mindestens bis August

GENF (dpa) - Das Flugverbot für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max wird nach Einschätzung des internationalen Airline-Verbands mindestens noch bis August gelten.



Die Maschinen der Baureihe dürften voraussichtlich frühestens in zehn bis zwölf Wochen wieder abheben, sagte der Chef des Weltluftfahrtverbands IATA, Alexandre de Juniac, am Mittwoch. Boeing selbst hatte Fluggesellschaften angeblich zu verstehen gegeben, dass es schon Ende Juli soweit sein könnte.

Bau kommt kaum in Schwung: Weiter zu wenige Wohnungen errichtet

WIESBADEN (dpa) - Für die Wohnungsnot in vielen deutschen Städten ist vorerst keine Linderung in Sicht. Zwar wurden vergangenes Jahr erneut mehr Wohnungen errichtet, doch die Zahlen bleiben weiter unter dem Bedarf.



Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen stagnierte 2018 beinahe, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Demnach wurden 285 900 Wohnungen fertig - ein kleines Plus von 0,4 Prozent gemessen am Vorjahr. Damit hat die Bundesregierung ihr Ziel von 375 000 neuen Wohnungen pro Jahr abermals verfehlt.

Telekom und Flugsicherung setzen auf Wachstumsmarkt Flugdrohnen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Telekom und die Deutsche Flugsicherung (DFS) wollen mit einer gemeinsam entwickelten Technologie Langstreckenflüge von Drohnen ermöglichen.



Bislang sind Flüge nur in Sichtweite des Drohnenpiloten erlaubt. Die beiden Unternehmen gaben am Mittwoch die Gründung ihrer Gemeinschaftsfirma Droniq bekannt. Ermöglicht wird die Ortung der unbemannten Flugkörper über das Mobilfunknetz über größere Distanzen. Grundlage ist die Ausstattung der Drohnen mit Mobilfunk-SIM-Karten und einem GPS-System. Die Geräte werden damit für die Fluglotsen ortbar, aus der Ferne lenkbar und können in Echtzeit Daten mit der Basis-Station austauschen.

Tarifverdienste steigen stärker als die Inflation

WIESBADEN (dpa) - Die Tarifbeschäftigten in Deutschland haben im ersten Quartal 2019 im Schnitt mehr im Geldbeutel gehabt.



Einschließlich Sonderzahlungen stiegen die Verdienste durchschnittlich um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Ohne Sonderzahlungen erhöhten sich die Löhne und Gehälter um 2,7 Prozent. Die Inflation legte dagegen nur um 1,4 Prozent zu. Unter dem Strich behalten die Beschäftigten somit mehr Geld im Portemonnaie.

Dax im Minus - Pessimisten haben Oberhand

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Pessimisten am deutschen Aktienmarkt haben am Mittwoch das Zepter weiter in der Hand.



Der Dax stand am Nachmittag 1,52 Prozent tiefer bei 11 844,12 Punkten. Die Sorgen vor einer globalen wirtschaftlichen Abkühlung nähmen zu, kommentierte Analyst James Hughes von AxiTrader. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,72 Prozent nach unten, für den MDax der mittelgroßen Unternehmen um 1,60 Prozent auf 24 782,25 Punkte.