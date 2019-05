Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 20.05.19

US-Sanktionen schneiden Huawei künftig von Google-Diensten ab

WASHINGTON/MOUNTAIN VIEW (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat Huawei von wichtiger Technologie abgeschnitten - und auch Smartphone-Nutzer im Westen werden das zu spüren bekommen.



Wegen der Sanktionen wird Huawei zukünftige Smartphone-Modelle nicht mehr mit vorinstallierten Google-Diensten verkaufen können, was die Verkaufsaussichten in Europa drastisch verschlechtert. Die Auswirkungen für bestehende Nutzer sind noch weitgehend unklar, auch wenn sie sich in Grenzen halten dürften.

Handelsstreit zwischen USA und China belastet Europas Firmen

PEKING (dpa) - Die Strafzölle, mit denen sich die USA und China überziehen, nehmen ein immer gewaltigeres Ausmaß an.



Die Folgen des Handelskonflikts bekommen auch europäische Firmen zu spüren. Mehr als jedes dritte EU-Unternehmen, das in China tätig ist, wird negativ beeinflusst. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Mitgliederbefragung der EU-Handelskammer in Peking hervor.

Gewinne der Ryanair weiter im Sinkflug

DUBLIN (dpa) - Der Billigflieger Ryanair geht weiter auf wirtschaftlichen Sinkkurs. Obwohl das Angebot von Europas größter Billig-Airline weiter ausgebaut wird, blicken die Iren mit Vorsicht auf das laufende Geschäftsjahr 2019/20.



Im vergangenen Jahr musste Ryanair einen Gewinneinbruch verkraften. Grund dafür waren neben den gesunkenen Ticketpreisen, höheren Ölpreisen und Personalkosten die Anlaufverluste bei der übernommenen Airline Laudamotion, wie die Iren am Montag in Dublin berichteten.

Die Vergessenen - Wie stillgelegte Gleise Bahnkunden helfen könnten

BERLIN (dpa) - Vielen vom Schienenverkehr abgehängten Regionen dürfte diese Deutschlandkarte Hoffnung machen: Zwei Verkehrsverbände haben darauf die 186 stillgelegten Schienenabschnitte eingezeichnet, die aus ihrer Sicht wieder in Betrieb gehen sollten.



Zusammen sind das bundesweit mehr als 3000 Kilometer Gleise, die den gebeutelten Personennahverkehr der Bahn verbessern könnten, wenn sie wieder befahrbar wären. Das behaupten der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und Allianz pro Schiene, die am Montag ihre Ergebnisse in Berlin vorgestellt haben.

Dax auf Talfahrt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat am Montag nach einer starken Vorwoche deutlich nachgegeben. Bis zum Nachmittag büßte der Dax 1,70 Prozent auf 12.031,01 Punkte ein, womit sich der Leitindex aber noch stabil über der wichtigen Marke von 12.000 Punkten zeigte.



Der MDax verlor 1,22 Prozent auf 25.477,70 Zähler und der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, sackte um 1,62 Prozent ab. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,17 Prozent am Freitag auf minus 0,15 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,09 Prozent auf 143,48 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,05 Prozent auf 167,01 Punkte nach. Der Euro hielt sich weiter unter der Marke von 1,12 US-Dollar und kostete am Montagnachmittag 1,1160 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1172 Dollar festgesetzt.