Von: Redaktion DER FARANG | 10.05.19

Thyssenkrupp will nach Aus für Stahlfusion 6.000 Stellen streichen

ESSEN (dpa) - Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff hat bei der Sanierung des kriselnden Industriekonzerns einen schweren Rückschlag erlitten.



Die schon weit vorangetriebene Stahlfusion mit dem indischen Konkurrenten Tata sei «am Widerstand der Europäischen Kommission gescheitert», sagte Kerkhoff am Freitag. In den kommenden drei Jahren will der Essener Konzern jetzt 6.000 Stellen streichen, 4.000 mehr als bisher geplant. Entlassungen schließt er dabei nicht aus. Auch Tata rechnet mit einem Nein der Wettbewerbshüter zu der Stahlfusion. Wegen des erwarteten Vetos aus Brüssel sagte Kerkhoff auch die geplante Aufspaltung von Thyssenkrupp in zwei eigenständige, börsennotierte Unternehmen für Werkstoffe und für Industriegüter ab. «Der Konzern bleibt als Ganzes erhalten», kündigte er an. Um neues Geld in die Kasse zu bekommen, will Kerkhoff jetzt die profitable Aufzugssparte des Konzerns an die Börse bringen.

Handelskrieg eskaliert: Trump erhöht Zölle auf Importe aus China

WASHINGTON/PEKING (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat den Handelskrieg mit China drastisch verschärft und die Welt auf eine langwierige Auseinandersetzung eingestimmt.



Ungeachtet der laufenden Gespräche mit China erhöhten die USA die geltenden Sonderzölle auf Einfuhren aus dem Reich der Mitte in der Nacht zum Freitag um mehr als das Doppelte. China kündigte «notwendige Gegenmaßnahmen» an. Trotz der Eskalation setzten beide Seiten ihre Verhandlungen in Washington am Freitag fort. Trump schrieb am Freitag mit Blick auf die Gespräche: «Es gibt überhaupt keinen Grund zur Eile.» Schließlich würden die Chinesen nun bereits zusätzliche Zölle an die USA zahlen, was enorme Summen in die Kassen des Landes spüle. Die zwei größten Volkswirtschaften liefern sich seit Monaten eine erbitterte Handelsauseinandersetzung. Am Donnerstag hatten Unterhändler beider Seiten eine neue Gesprächsrunde in der US-Hauptstadt begonnen, die bisher aber keinen Durchbruch brachte.

Dübel, Kabel, Brandmelder - BER-Mängel setzen Zeitplan unter Druck

SCHÖNEFELD (dpa) - Am geplanten Eröffnungstermin für den neuen Hauptstadtflughafen im nächsten Jahr werden neue Zweifel laut.



Der zuständige Landrat Stephan Loge äußerte sich im ARD-Magazin «Kontraste» skeptisch. «Spiegel online» zitierte am Freitag Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup aus einer internen Unterlage: «Die ursprüngliche Sicherheit des Eröffnungstermins im Oktober 2020 kann heute nicht mehr uneingeschränkt garantiert werden.» Ein Unternehmenssprecher sagte am Freitag jedoch, man sei im vorgesehenen Zeitrahmen und plane weiter mit dem Termin. Inzwischen gibt des demnach aber Überlegungen, mit dem Probebetrieb schon vor der endgültigen Nutzungsfreigabe für das Terminal zu beginnen - um den Termin zu halten, sollte sich der für den Sommer geplante Verbundtest aller technischen Anlagen in dem Gebäude verzögern. Vor allem an der Brandmeldeanlage und der Verkabelung werde noch gearbeitet - siebeneinhalb Jahre nach dem ursprünglichen Eröffnungstermin.

Entwicklungsminister Müller fordert Sofort-Verbot von Plastiktüten

BERLIN (dpa) - Im Kampf gegen Plastikmüll hat Entwicklungsminister Gerd Müller ein sofortiges Verbot von Plastiktüten gefordert.



«Das Verbot von Plastik-Strohhalmen genügt nicht, Deutschland sollte nicht auf Europa warten und Einweg-Plastiktüten sofort verbieten», sagte der CSU-Politiker der «Augsburger Allgemeinen» (Freitag). «Wenn wir so weiter machen, versinken wir im Müll», betonte Müller. Müll werde zur globalen Überlebensfrage wie der Klimawandel. Im SPD-geführten Bundesumweltministerium, das dafür fachlich zuständig ist, zeigte man sich irritiert über den Vorstoß. Umweltministerin Svenja Schulze sei durchaus verwundert, denn es gebe ja schon eine Regelung für Plastiktüten in Deutschland, und ihre Zahl gehe stark zurück, sagte ein Sprecher. Es gehe dabei aber «im Grunde genommen um Peanuts»: Plastiktüten machten weniger als ein Prozent des Plastik-Verpackungsaufkommens aus.

Exportwirtschaft behauptet sich in rauem Klima

WIESBADEN (dpa) - Deutschlands Exportunternehmen haben sich trotz Gegenwinds durch internationale Handelskonflikte zum Jahresanfang wacker geschlagen. Im ersten Quartal 2019 gingen Waren im Wert von 336,1 Milliarden Euro ins Ausland.



Das waren 2,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Die Importe legten um 4,8 Prozent auf 280,9 Milliarden Euro zu. «Zwar haben die vielen schlechten Nachrichten einige Bremsspuren hinterlassen, aber insgesamt hat sich der deutsche Außenhandel in einem rauen Umfeld gut geschlagen», erklärte Holger Bingmann, Präsident des Außenhandelsverbandes BGA. Die vielen Risiken für den Welthandel seien allerdings nicht zu übersehen, mahnte Bingmann. «Angefangen bei den heftigen Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, die bei einer weiteren Eskalation auch Folgen für unsere Wirtschaft haben». Sorgen bereiteten zudem der Streit um das Iran-Atom-Abkommen und die nach wie vor ungelöste Brexit-Frage.

Uber stemmt Mega-Börsengang - Aktienhandel in New York gestartet

NEW YORK (dpa) - Großes Spektakel an der Wall Street: Die New Yorker Börse empfängt mit riesigem Firmenbanner den US-Fahrdienstvermittler Uber.



Monatelang fieberten die Finanzmärkte auf die größte Börsenpremiere seit Jahren hin, am Freitag gingen die Aktien des kalifornischen Unternehmens erstmals unter dem Tickersymbol «UBER» in den Handel an der New York Stock Exchange. Mit Spannung wird nun erwartet, wie groß das Interesse der Anleger an den neuen Aktien ist. Das Uber-Management um Vorstandschef Dara Khosrowshahi läutete wie traditionell üblich die New Yorker Börsenglocke, um den Handelstag zu eröffnen. Allerdings hatte Uber seine Aktien nicht so erfolgreich wie vom Unternehmen erhofft bei Investoren losschlagen können. Der Ausgabepreis wurde am Vorabend auf 45 Dollar je Aktie festgelegt und bewegt sich damit am unteren Ende der anvisierten Preisspanne von 44 bis 50 Dollar. Uber erlöst rund 8,1 Milliarden Dollar (7,2 Mrd Euro).

Anleger mit Resthoffnung auf Einigung im Handelsstreit

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Trotz neuer US-Zölle auf Importe aus China haben sich Anleger am Freitag zuversichtlich gezeigt.



Der Dax, der am Vortag noch auf den tiefsten Stand seit Mitte April gefallen war, erholte sich am Nachmittag um 0,63 Prozent auf 12.049,59 Punkte. Auf Wochensicht hat der Leitindex jedoch knapp drei Prozent eingebüßt. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann am Freitag 0,89 Prozent auf 25.447,80 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte etwas weniger stark zu. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,13 Prozent am Vortag auf minus 0,11 Prozent. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1229 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8906 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1193 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8934 gekostet.