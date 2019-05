Von: Redaktion DER FARANG | 09.05.19

Studie: Neue Wohnungen kleiner als vor Jahren

BERLIN (dpa) - Neue Wohnungen in Deutschland sind nach einer Studie aktuell deutlich kleiner als vor Jahren.



In den vergangenen sechs Jahren sei die durchschnittliche Wohnfläche von Neubauwohnungen um 11 Quadratmeter und damit um knapp zehn Prozent gesunken, heißt es in einer Studie des privaten Prognos-Instituts für Verbände der Bau- und Wohnungswirtschaft, die am Donnerstag in Berlin vorgelegt wurde. Als Ursachen nennt die Untersuchung erheblich gestiegene Bau- und Kaufpreise, aber auch eine wachsende Nachfrage nach kleineren Wohnungen. Der Studie zufolge verschärft die teils drastische Verteuerung von Bauland die Lage auf Mietmärkten in großen deutschen Städten zusätzlich.

Telekom steuert mit guten Geschäften auf Entscheidung in US-Deal zu

BONN (dpa) - Die Deutsche Telekom kann im laufenden Geschäft auch zu Jahresbeginn weiter Erfolge vorweisen.



Bei der geplanten Milliardenübernahme in den USA rechnen die Bonner Anfang Juni mit einer Entscheidung der US-Behörden - das ohnehin weiter brummende Mobilfunkgeschäft in dem Land könnte dadurch für den Dax-Konzern noch ein deutlich größeres Gewicht bekommen. Doch die derzeit zäh verlaufende und teure Auktion von Mobilfunkfrequenzen für den neuen schnellen Datenfunk 5G bringt Telekom-Chef Tim Höttges auf die Palme. Derzeit summieren sich die fälligen Ausgaben für die bietenden Telekomkonzerne auf fast 5,7 Milliarden Euro.

Streit vor neuen Handelsgesprächen: Trump wirft China Wortbruch vor

WASHINGTON/PEKING (dpa) - China und die USA steuern auf eine neue Konfrontation in ihrem Handelskonflikt zu.



Unmittelbar vor den neuen Verhandlungen am Donnerstag in Washington warf US-Präsident Donald Trump der chinesischen Führung Wortbruch vor. «Sie haben das Abkommen gebrochen», sagte Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Florida. «Das können sie nicht tun.» Weil China aus seiner Sicht bei den Verhandlungen bereits gemachte Zusagen wieder zurückgenommen hat, will Trump am Freitag neue Sonderzölle verhängen. Als Vergeltung kündigte China umgehend «notwendige Gegenmaßnahmen» an.

Trotz Verhandlungen mit Investor: Die Zukunft von Real ist ungewiss

DÜSSELDORF (dpa) - Die rund 34.000 Beschäftigten der Supermarktkette Real müssen weiter zittern. Auch nachdem der Real-Eigentümer Metro mit dem Immobilieninvestor Redos einen potenziellen Käufer für das schwächelnde Unternehmen gefunden hat, bleibt die Zukunft der 279 Filialen ungewiss. Metro-Chef Olaf Koch versicherte zwar am Donnerstag, dass ein «Kern» des Unternehmens auch nach einem Verkauf erhalten bleiben solle. Doch ließ er zugleich keinen Zweifel daran, dass es unter dem neuen Eigentümer zu signifikanten Veränderungen am Geschäftsmodell und in der Kostenstruktur kommen werde. Am Mittwoch hatte Metro bekannt gegeben, in exklusive Verkaufsverhandlungen mit einem Konsortium um Redos eingetreten zu sein.

ADAC schreibt weiter rote Zahlen

MÜNCHEN (dpa) - ADAC-Präsident August Markl bereitet die fast 21 Millionen Mitglieder des Vereins auf eine mögliche Beitragserhöhung im nächsten Jahr vor.



Der ADAC habe im vergangenen Jahr einen Fehlbetrag von 78 Millionen Euro ausgewiesen, sagte Markl der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Donnerstag). Im Vorjahr lag das Minus bei acht Millionen, 2016 bei 328 Millionen Euro. Der ADAC hatte seine Beiträge zum letzten Mal 2014 erhöht und zehrt von der Substanz: 814 Millionen Euro aus Mitgliedsbeiträgen reichen nicht, um Pannenhilfe, Dienstleistungen, Veranstaltungen und Personal zu bezahlen. Knapp vier Euro beträgt der Fehlbetrag pro Mitglied. «In diesem Jahr bleiben die Beiträge auf jeden Fall stabil», sagte Markl.

Bosch investiert Milliarden in Klimaschutz - Stellen auf der Kippe

RENNINGEN (dpa) - Der Autozulieferer Bosch investiert trotz der Konjunkturabkühlung im Autogeschäft und des Dieselskandals Milliarden in den Klimaschutz.



Der Konzern will auf diese Weise schon 2020 an allen Standorten weltweit CO2-neutral arbeiten - und ist damit ehrgeiziger als manch anderes Industrieunternehmen. Gleichzeitig stehen im Dieselbereich weitere Stellen auf der Kippe. «Es wird auch in diesem Jahr zu Anpassungen kommen», sagte Bosch-Chef Volkmar Denner am Donnerstag in Renningen. «Wir wollen aber auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten.» Zu schaffen machen dem Konzern, der immer noch fast zwei Drittel seiner Erlöse mit Fahrzeugtechnik erwirtschaftet, die sinkenden Diesel-Marktanteile.

US-chinesischer Handelsstreit setzt den Kursen zu

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat den Dax am Donnerstag nach unten gezogen.



Der deutsche Leitindex fiel bis zum frühen Nachmittag um 1,17 Prozent auf 12.037,03 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte gab um 0,91 Prozent auf 25.411,82 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 1,42 Prozent ein. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,11 Prozent am Vortag auf minus 0,13 Prozent. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1192 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8935 Euro.