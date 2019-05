Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 07.05.19

Weiteres Kapitel im Diesel-Skandal geschlossen: Porsche zahlt Bußgeld

STUTTGART (dpa) - Der Volkswagen-Konzern kann ein weiteres Verfahren im Dieselskandal abschließen.



Der Sportwagenbauer Porsche bekommt von der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Bußgeld aufgebrummt. 535 Millionen Euro zahlt die Volkswagen-Tochter. Grund seien Aufsichtspflichtverletzungen in der Entwicklungsabteilung im Hinblick auf die Emissionen von Fahrzeugen seit dem Jahr 2009, teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag mit. Der Sportwagenbauer hat nie selbst Dieselmotoren entwickelt oder produziert. Das Dieselproblem hatte Porsche von der VW-Tochter Audi übernommen. Für seine sportlichen Geländewagen Panamera, Cayenne und Macan kaufte der Sportwagenbauer V6- und V8-Motoren von den Ingolstädtern ein.

Erwartetes EU-Bußgeld reißt BMW-Autosparte in die Verlustzone

MÜNCHEN (dpa) - Eine drohende EU-Kartellstrafe in Milliardenhöhe hat BMW die Bilanz verhagelt.



Im Kerngeschäft rutschte der Autobauer im ersten Quartal deshalb sogar in die roten Zahlen, wie Finanzvorstand Nicolas Peter am Dienstag in München sagte. Nur mit den Gewinnen aus dem Leasing- und Kreditgeschäft und der Motorradsparte schaffte BMW noch einen Überschuss von 588 Millionen Euro - 74 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die EU-Kommission wirft BMW, VW und Daimler illegale Absprachen bei Technik zur Abgasreinigung vor. Für das erwartete Bußgeld hat BMW nun 1,4 Milliarden Euro zurückgestellt. Peter kündigte aber an, der Konzern werde sich «mit allen rechtlichen Mitteln zur Wehr setzen», denn die Gespräche seien zulässig gewesen. VW und Daimler hatten sich der EU als Kronzeugen angeboten und keine Rückstellungen gebildet.

USA und China verhandeln trotz Eskalation weiter

PEKING/WASHINGTON (dpa) - Trotz der Eskalation in ihrem Handelskrieg setzen die USA und China ihre Verhandlungen auf Spitzenebene fort.



Nach den Irritationen über die Ankündigung neuer hoher US-Sonderzölle auf Einfuhren aus China wollen die Unterhändler mit einem Tag Verspätung am Donnerstag und Freitag in Washington zusammenkommen, wie beide Seiten bestätigten. Die chinesische Delegation werde unverändert von Vizepremier Liu He angeführt, teilte das Pekinger Handelsministerium am Dienstag mit. Mit der Ankündigung wurde vorerst die Ungewissheit über den weiteren Verlauf der Handelsgespräche beseitigt, da die Verhängung neuer Zölle in Peking für erkennbare Verärgerung gesorgt hatte. «Zusätzliche Zölle werden keine Probleme lösen», sagte Außenamtssprecher Geng Shuang in Peking. «Es ist völlig normal für beide Seiten, Differenzen zu haben.» China weiche Widersprüchen nicht aus und wolle die Gespräche ernsthaft fortsetzen.

Deutsche zahlten 2018 erstmals mehr mit Karte als mit Bargeld

KÖLN (dpa) - Kleinere Beträge werden beim Einkauf in Deutschland zwar meist noch mit Bargeld bezahlt, doch bei größeren Besorgungen dominiert inzwischen die Zahlung per Karte.



Die Folge: Im vergangenen Jahr wurde im stationären Einzelhandel erstmals mehr Geld per Giro- und Kreditkarte ausgegeben als in bar, wie eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI ergab. Dabei gilt Deutschland eigentlich als Land der Barzahler. In kaum einem anderen europäischen Staat wird nach einer Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) beim Bezahlen noch so oft zum Portemonnaie gegriffen wie in Deutschland. Tatsächlich dominiert die Barzahlung nach wie vor den Alltag in der Bundesrepublik. Laut EHI wurden im vergangenen Jahr mehr als drei Viertel der rund 20 Milliarden Einkäufe im stationären Handel in bar abgewickelt.

Dax rutscht etwas tiefer ins Minus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat am Dienstag seine zu Wochenbeginn erlittenen Verluste etwas ausgeweitet.



Nach einem zunächst freundlichen Handelsstart fiel der deutsche Leitindex bis zum frühen Nachmittag um 0,49 Prozent auf 12.227,14 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Dienstag um 0,20 Prozent auf 25.711,99 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wiederum verlor 0,76 Prozent. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,07 Prozent am Vortag auf minus 0,08. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1187 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8939 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1199 (Freitag: 1,1155) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8929 (0,8965) Euro gekostet.