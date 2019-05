Von: Redaktion DER FARANG | 06.05.19

Eskalation in Handelskrieg: Trump will neue Sonderzölle gegen China

PEKING/WASHINGTON (dpa) - Die Ankündigung weiterer Sonderzölle gegen China durch US-Präsident Donald Trump hat weltweit Sorgen vor einer neuen Eskalation des Handelskonflikts zwischen den beiden größten Volkswirtschaften ausgelöst.



China reagierte am Montag kühl auf Trumps abrupte Kehrtwende. Trotz der Ankündigung neuer Sonderzölle will Peking aber vorerst an weiteren Handelsgesprächen mit den USA festhalten. Allerdings wollte Außenamtssprecher Geng Shuang den bisher ins Auge gefassten Termin nicht bestätigen. Ursprünglich waren die Gespräche in Washington für diesen Mittwoch geplant.

BDI fordert Kurswechsel der Regierung - Kritik an Industriestrategie

BERLIN (dpa) - Der Industrieverband BDI hat die Bundesregierung zu einem Kurswechsel aufgefordert.



Es sei höchste Zeit, Standortnachteile umfassend anzugehen und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf am Montag in Berlin bei einer Konferenz zur «Nationalen Industriestrategie 2030». Kempf nannte zu hohe Energiepreise, zu viel Bürokratie, einen schleppenden Ausbau der Infrastruktur und eine «schädliche» Steuerpolitik. Er bekräftigte seine Kritik an der Industriestrategie von Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Der verteidigte seine Pläne.

Handelskonflikte bremsen Maschinenbau - Deutlich weniger Aufträge

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Internationale Handelskonflikte und die Abkühlung der Weltkonjunktur haben Deutschlands Maschinenbauern den Jahresauftakt verdorben.



Verunsicherte Kunden hielten sich mit Bestellungen zurück, wie der Branchenverband VDMA am Montag in Frankfurt mitteilte. In den ersten drei Monaten gingen bei der exportorientierten deutschen Schlüsselindustrie preisbereinigt 10 Prozent weniger Aufträge ein als im Vorjahreszeitraum. Hinzu kamen im ersten Vierteljahr Sonderbelastungen im Inland wie die Schwäche der Autoindustrie. Ob es sich um eine Delle oder eine längerfristige Abwärtsbewegung handelt, sei schwer abzuschätzen, heiß es.

Bahn fährt im April pünktlicher

BERLIN (dpa) - Die Deutsche Bahn hat ihre Fahrgäste im April etwas seltener warten lassen als im März.



78,7 Prozent der Fernzüge waren pünktlich, ein halber Prozentpunkt mehr als im Vormonat, wie die Bahn am Montag mitteilte. Als pünktlich wertet der Konzern Züge, die weniger als sechs Minuten nach Fahrplan eintreffen. Die Bahn betonte, die verstärkte Koordination von Baustellen, neue Züge und mehr Personal in den Instandhaltungswerken zeigten Wirkung. Das Ziel für 2019 liegt bei 76,5 Prozent. Im Regionalverkehr pendelt die Pünktlichkeit seit Jahresbeginn um 95 Prozent.

Check24 verliert Rechtsstreit gegen HUK Coburg

MÜNCHEN (dpa) - Der größte deutsche Kfz-Versicherer HUK Coburg hat in seiner Dauerfehde mit dem Online-Makler Check24 einen juristischen Sieg errungen.



Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Köln will das Münchner Webportal nun seinen Internet-Auftritt ändern, außerdem darf Check24 die Marken und Logos der HUK-Gruppe nicht mehr in der bisherigen Form verwenden. Die HUK setzte sich damit in der zweiten Instanz mit ihrer Klage durch, in der ersten Instanz hatte im vergangenen Jahr noch Check24 die Oberhand gehabt.

Boeing wusste seit 2017 von Problem bei Unglücksflieger 737 Max

CHICAGO (dpa) - Der US-Luftfahrtriese Boeing wusste bereits rund ein Jahr vor dem ersten Absturz einer 737-Max-Maschine von einem Softwareproblem der Modellreihe.



Der Konzern räumte am Sonntag ein, bereits einige Monate nach Auslieferungsbeginn der 737 Max im Mai 2017 festgestellt zu haben, dass ein Warnsystem in den Cockpits nicht richtig funktionierte. Boeing habe daraufhin zunächst eine interne Untersuchung gestartet, die zu dem Schluss gekommen sei, dass keine Beeinträchtigung der Flugsicherheit vorliege.

Zuspitzung des Handelsstreits verschreckt Anleger - Dax im Minus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Verschärfung des Handelskonflikts zwischen China und den USA hat die Anleger am Montag verschreckt.



Der deutsche Leitindex Dax fiel bis zum frühen Nachmittag um 1,82 Prozent auf 12 186,85 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte sackte zum Wochenstart um 1,87 Prozent auf 25 474,95 Punkte ab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand zuletzt ähnlich deutlich im Minus.