Von: Redaktion DER FARANG | 02.05.19

Branchenflaute belastet VW-Konzern zum Jahresauftakt

WOLFSBURG (dpa) - Schwächere Verkäufe und hohe Kosten haben den Volkswagen-Konzern zum Jahresauftakt gebremst.



Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sank im ersten Quartal auf Jahressicht um 0,3 Milliarden Euro auf 3,9 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Negative Sondereinflüsse aus Rechtsrisiken von einer Milliarde Euro hätten das operative Ergebnis belastet. Vor Sondereinflüssen legte das operative Ergebnis dagegen um 0,6 Milliarden Euro auf 4,8 Milliarden Euro zu. Der Konzernumsatz stieg insgesamt auch dank der Finanzsparte um 3,1 Prozent auf 60 Milliarden Euro. Die Auslieferungen an die Kunden sanken um 2,8 Prozent auf 2,6 Millionen Fahrzeuge.

EU-Flüssiggasimporte aus den USA um 272 Prozent gestiegen

BRÜSSEL (dpa) - Die Importe von amerikanischem Flüssiggas nach Europa sind in den vergangenen Monaten drastisch gestiegen.



Die EU-Kommission sprach am Donnerstag von einem Anstieg um 272 Prozent seit Juli 2018 im Vergleich zum selben Zeitraum davor. Die Summe für neun Monate lag demnach bei 10,4 Milliarden Kubikmetern. Hintergrund ist eine Vereinbarung von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit US-Präsident Donald Trump vom Juli 2018. Trump hatte im Handelsstreit mit der EU gefordert, die Gemeinschaft müsse mehr Flüssiggas (LNG) importieren.

Berlin und Paris bringen Batteriezellen voran - Opel-Mutter im Spiel

PARIS (dpa) - Deutschland und Frankreich treiben ihre Pläne für eine Batteriefertigung in Europa voran.



Die Opel-Mutter PSA und der französische Batteriehersteller Saft hätten die Initiative für eine Produktion ergriffen, kündigten Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und sein Kollege Bruno Le Maire am Donnerstag in Paris an. Die EU-Kommission habe erlaubt, dass die Batteriezellenfertigung in Europa mit bis zu 1,2 Milliarden Euro öffentlichen Geldern gefördert werden könnte, sagte Le Maire.

Bierabsatz zu Jahresanfang gestiegen

WIESBADEN (dpa) - Deutschlands Brauer haben im ersten Quartal mehr Bier abgesetzt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stieg der Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,4 Prozent auf rund 2,0 Milliarden Liter Bier.



Im Inland, das rund vier Fünftel des Geschäfts ausmacht, gab es ein Plus von 1,7 Prozent auf 1,6 Milliarden Liter. Die Export-Bilanz fiel gemischt aus. Während der Absatz im Geschäft mit Ländern außerhalb der Europäischen Union um 20,1 Prozent stieg, gab es in der EU ein Minus von 6,9 Prozent.

Fresenius startet mit Zuwächsen ins neue Jahr

BAD HOMBURG (dpa) - Nach Turbulenzen im vergangenen Jahr ist der Gesundheitskonzern Fresenius SE mit überraschend starkem Wachstum in das neue Jahr gestartet.



Der Umsatz kletterte im ersten Quartal um 8 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Donnerstag in Bad Homburg mitteilte. Das operative Ergebnis stieg - ohne Wechselkurseffekte gerechnet - um 2 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis lag bei 465 Millionen Euro nach 451 Millionen Euro vor einem Jahr, unter dem Strich blieben 453 Millionen Euro hängen.

Zalando profitiert von bestellfreudigen Kunden

BERLIN (dpa) - Der Onlinehändler Zalando hat dank der Bestellfreudigkeit seiner Kunden den Umsatz im ersten Quartal deutlich gesteigert.



Die Erlöse stiegen um 15,2 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich von 0,4 Millionen auf 6,4 Millionen Euro. Netto verblieb jedoch wie im Vorjahr ein Verlust: Er erhöhte sich unter anderem wegen höherer Investitionen leicht von 15,1 Millionen auf 17,6 Millionen Euro.

Dax weiter ohne Schwung

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax ist am Donnerstag nach der Feiertagspause erneut kaum von der Stelle gekommen.



Die Anleger holen nach der Rally der vergangenen Monate weiter Luft. Am Nachmittag notierte der Dax 0,10 Prozent höher bei 12.356 Punkten - zeitweise erreichte er erneut ein Hoch seit Ende September. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor hingegen 0,44 Prozent auf 25.929 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,44 Prozent auf 3.499 Zähler bergab.