Written by: Redaktion DER FARANG | 29/04/2019

Bundesregierung will Exportverbot für unsortierten Plastikmüll

BERLIN/GENF (dpa) - Deutschland will ein internationales Exportverbot für unsortierten und schwer wiederverwertbaren Plastikabfall.



Hintergrund sind Berichte über Plastik-Vermüllung in Ländern wie Malaysia oder Indonesien, in die auch deutsche Unternehmen Abfall exportieren. Diese Exporte sind im freien Handel eigentlich nur fürs Recycling erlaubt. Recherchen unter anderem von Greenpeace zeigen aber, dass unsortierte und schwer recycelbare Kunststoffgemische zu Umweltverschmutzung in Entwicklungsländern beitragen. Anfang 2018 hatte China die Importe von Kunststoffabfällen zum Recycling stark eingeschränkt. Nun landen diese Abfälle in anderen Ländern vor allem in Südostasien, etwa Malaysia, Indonesien, Vietnam, Thailand und Indien. Aber auch die Türkei ist ein Ziel für Plastikmüll-Exporte.

Streit um Paketzusteller-Gesetz: Heil kontert Altmaier

BERLIN (dpa) - Im Streit um ein Gesetz für bessere Arbeitsbedingungen von Paketzustellern verschärft sich der Ton in der Großen Koalition.



Arbeitsminister Hubertus Heil widersprach am Montag seinem Kabinettskollegen Peter Altmaier (CDU): «Der Vorwurf, dass das eine Wachstumsbremse ist, ist einigermaßen lächerlich», sagte der SPD-Politiker im ARD-«Morgenmagazin». Hintergrund ist ein Vorstoß Heils, der die großen Paketdienste verpflichten soll, Sozialabgaben für ihre Subunternehmer nachzuzahlen, wenn diese beim Mindestlohn betrügen. Wirtschaftsminister Altmaier hatte die sogenannte Nachunternehmerhaftung abgelehnt, auch um die zuletzt schwache Konjunktur nicht mit Bürokratie zu belasten.

«Mega-Thema» Fachkräfte - Handwerk auf der Suche nach Nachwuchs

CHEMNITZ (dpa) - Das Handwerk sieht den Fachkräftemangel als eines der drängendsten Probleme der Branche.



«Ein Mega-Thema, wir haben einen enormen Bedarf», sagte der Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Holger Schwannecke, am Montag auf der Frühjahrskonferenz in Chemnitz. Im Vorjahr blieben bundesweit 17.000 Lehrstellen unbesetzt, insgesamt gibt es rund 25.000 offene Stellen im Handwerk. Zudem suchen in den nächsten Jahren rund 200.000 Handwerksunternehmen in Deutschland einen Nachfolger.

Internet-Käufer schicken jede sechste Bestellung zurück



BAMBERG (dpa) - Die Deutschen bestellen gerne im Internet - und schicken jedes sechste Paket wieder zurück, wie Wissenschaftler der Universität Bamberg ermittelt haben.



Im vergangenen Jahr seien das 280 Millionen Pakete und 487 Millionen Artikel gewesen. Bei Kleidung und Schuhen gehe fast die Hälfte der Pakete zurück an den Absender. Während in vielen anderen Ländern Kunden die Ware nur per Nachnahme erhalten, bestellen die Deutschen sehr viel auf Rechnung. Folge: Die Retourenquote ist hier weit höher als in den meisten anderen Ländern.

Deutsche-Börse-Aufsichtsratschef Faber geht zur Hauptversammlung 2020

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Deutsche-Börse-Aufsichtsratschef Joachim Faber wird sein Amt mit Ablauf der Hauptversammlung 2020 niederlegen.



Das teilte der Dax-Konzern am Montag mit. Der in die Kritik geratene Chefkontrolleur hatte bei dem Aktionärstreffen der Deutschen Börse vor einem Jahr einen vorzeitigen Abtritt im Laufe seiner dritten dreijährigen Amtszeit angedeutet. Über die Nachfolge werde «zu gegebener Zeit» informiert, teilte die Börse nun mit.

Cathy Hummels gewinnt Prozess um Schleichwerbung

MÜNCHEN (dpa) - Die Instagram-Prominente Cathy Hummels hat einen Schleichwerbungsprozess vor dem Landgericht München gewonnen.



Die zuständige Kammer wies die Zivilklage des für Abmahnungen bekannten Verbands Sozialer Wettbewerb am Montag ab. Informierte Internetnutzer wüssten, dass die Ehefrau von Fußballprofi Mats Hummels mit ihrem Instagram-Profil kommerzielle Interessen verfolge, sagte die Vorsitzende Richterin Monika Rhein. Insofern handele es sich auch nicht um unlautere Werbung. Das Urteil bedeutet keine Klärung der Rechtslage, ob sogenannte Influencer überhaupt noch Dinge anpreisen dürfen, ohne das als Reklame zu kennzeichnen.

Dax nach jüngster Rally kaum bewegt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Dax-Anleger haben nach einem bisher erfolgreichen Börsenmonat zuletzt Vorsicht walten lassen.



Der deutsche Leitindex war am Montag im frühen Handel zwar auf das höchste Niveau seit Ende September 2018 geklettert, verlor dann jedoch wieder an Schwung. Zuletzt stand das Börsenbarometer 0,07 Prozent im Minus bei 12.306,01 Punkten. Anders als der Dax konnte sich der Index der mittelgroßen Werte MDax bis zum frühen Montagnachmittag noch in der Gewinnzone halten, dämmte aber seinen Aufschlag auf zuletzt 0,52 Prozent und 26.045,62 Zähler ein. Für den EuroStoxx 50 wiederum ging es leicht abwärts.