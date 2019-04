Nachrichten aus der Wirtschaft

Written by: Redaktion DER FARANG | 26/04/2019

Deutsche Bank dämpft Erwartungen - Keine steigenden Erträge 2019

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Deutsche Bank dämpft nach einem Ertragseinbruch im ersten Quartal die Erwartungen für das laufende Jahr.



Einen Tag nach den gescheiterten Fusionsgesprächen mit der Commerzbank teilte die größte deutsche Privatbank mit: «Wir erwarten, dass unsere Erträge im Jahr 2019 im Wesentlichen unverändert zum Vorjahr bleiben werden.» Anfang Februar hatte Chef Christian Sewing noch eine leichte Steigerung angepeilt.

Heftige Anlegerschelte für Bayer-Chefetage und Proteste vor der Tür

BONN (dpa) - Der Kauf des US-Konzerns Monsanto hat der Führungsriege des Agrarchemiekonzerns Bayer eine heftige Schelte von Anteilseignern und lautstarke Proteste vor der Tür eingebracht.



Bei der Hauptversammlung am Freitag in Bonn meldeten sich zahlreiche Großaktionäre zu Wort, die mit Vorstand und Aufsichtsrat hart ins Gericht gingen. Mit Blick auf Imagekratzer durch die Glyphosat-Klagewelle in den USA und den rapiden Kursverfall der Bayer-Aktie an der Börse sagte Mark Tümmler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW): «Nie zuvor hat ein Dax-Konzern Reputation und Wert so schnell eingebüßt - das ist eine Schande.»

Schwacher Start ins Jahr stellt Daimler vor große Aufgaben

STUTTGART (dpa) - Nach einem schwachen Auftakt sieht sich der Autobauer Daimler mit noch größeren Aufgaben für das laufende Jahr konfrontiert.



«Das Erreichen der Ziele für 2019 ist nach dem ersten Quartal nicht einfacher geworden», räumte Vorstandschef Dieter Zetsche am Freitag in Stuttgart ein. Zwar hält der Konzern an seinen im Februar verkündeten Erwartungen fest. Dafür seien aber «große Kraftanstrengungen und ein fokussierter Mitteleinsatz» in diesem und in den kommenden Jahren unumgänglich. Für Zetsche ist es die letzte Quartalsbilanz als Vorstandschef. Der 65-Jährige übergibt den Posten in knapp einem Monat an seinen Nachfolger Ola Källenius.

Ford räumt Justiz-Ermittlungen wegen Abgastests ein

DEARBORN (dpa) - Der zweitgrößte US-Autobauer Ford hat eine strafrechtliche Untersuchung des Justizministeriums wegen möglicher Gesetzesverstöße bei Abgastests eingeräumt.



In einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht vom Freitag sicherte das Unternehmen seine Kooperation bei den Ermittlungen der Regierungsbehörden zu. Das Verfahren sei noch in einem frühen Stadium und der Ausgang nicht vorherzusagen. Es gehe bei der Untersuchung nicht um «Defeat Devices» - Abschalteinrichtungen zur Manipulation von Abgastests, wie sie etwa Volkswagen im «Dieselgate»-Skandal eingesetzt hatte.

US-Wirtschaft wächst weiter robust

WASHINGTON (dpa) - Die Wirtschaft der USA hat sich zu Beginn des Jahres von der schwächeren Weltkonjunktur abgekoppelt und weiter robust zugelegt.



In den Monaten Januar bis März wuchs die größte Volkswirtschaft der Welt um auf das Jahr hochgerechnete 3,2 Prozent, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Es ist die erste Schätzung der Regierung für das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal. Damit hat die amerikanische Konjunktur zum Jahresbeginn wieder kräftig Fahrt aufgenommen. Im Schlussquartal 2018 war die US-Wirtschaft nur um 2,2 Prozent gewachsen, nachdem sie in den Quartalen zuvor deutlich stärker zugelegt hatte.

Kartellamt gibt Pons grünes Licht für Langenscheidt-Übernahme

BONN (dpa) - Wer in Deutschland ein Wörterbuch oder einen Sprachführer kauft, greift oft zu Büchern von Langenscheidt oder zu denen des Rivalen Pons.



Doch der seit Jahrzehnten andauernde Wettbewerb zwischen den Verlagen mit ihren charakteristischen gelben und grünen Umschlägen ist wohl schon bald Geschichte. Das Bundeskartellamt gab am Freitag dem zur Klett-Gruppe gehörenden Sprachführer-Imperium Pons grünes Licht für die Übernahme sämtlicher Geschäftsbereiche von Langenscheidt und Langenscheidt Digital.

US-Wirtschaftswachstum hilft Dax etwas nach oben

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat dank der robusten US-Wirtschaft zum Wochenausklang zumindest kurzzeitig noch einmal etwas zugelegt.



Der deutsche Leitindex rückte nach den BIP-Zahlen aus den USA bis auf sein Tageshoch bei knapp 12 319 Zählern vor. Zuletzt stand er bei 12.302,03 Punkten und damit 0,16 Prozent höher. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,08 Prozent am Vortag auf minus 0,09 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 143,02 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,02 Prozent auf 165,64 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1148 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8969 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1123 (Mittwoch: 1,1209) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8990 (0,8921) Euro gekostet.