Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 13.04.19

Eurokurs klettert über 1,13 US-Dollar - Türkische Lira unter Druck

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Kurs des Euros hat am Freitag zugelegt und ist über die Marke von 1,13 US-Dollar gestiegen.

Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1316 Dollar und damit so viel wie seit mehr als zwei Wochen nicht mehr. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1321 (Donnerstag: 1,1264) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8833 (0,8878) Euro. Die gute Stimmung an den Börsen drückte auf den Dollar. Im Gegenzug stieg der Eurokurs. Der Dollar gelte als globale Reservewährung in unsicheren Zeiten und sei daher nicht mehr so stark gefragt, hieß es von Marktbeobachtern. Besser als erwartet ausgefallene Exportdaten aus China hatten am Morgen bereits für Zuversicht an den Märkten gesorgt. Trotz des Handelskonflikts mit den USA hatten die chinesischen Ausfuhren zugelegt, was die Ängste vor einer schwächelnden chinesischen Wirtschaft dämpfte.

IWF will höhere Löhne in Deutschland - Scholz warnt vor Schwarzmalen

WASHINGTON (dpa) - Die erfolgsverwöhnte deutsche Wirtschaft schwächelt. Firmen sind verunsichert und investieren weniger.

Der Finanzminister will Zuversicht verbreiten - und sieht Fortschritte im Kampf gegen Steuerdumping. Der IWF will höhere Löhne und Gehälter in Deutschland. Nicht schnell genug gestiegene Löhne seien der Hauptgrund für den großen Handelsbilanzüberschuss Deutschlands, sagte der Europadirektor des IWF, Poul Thomsen, am Freitag bei der Frühjahrstagung der Organisation in Washington. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat dagegen vor einem Schwarzmalen der wirtschaftlichen Lage in Deutschland gewarnt. Der SPD-Politiker wies am Freitag zugleich Forderungen nach Konjunkturprogrammen zurück. Scholz sagte in Washington, zwar habe sich das Wachstum in Deutschland verlangsamt. «Aber es ist unverändert ein Wachstum.»

Nachbarn können Vermietung an Feriengäste nicht verbieten

KARLSRUHE (dpa) - Kurzzeit-Vermietungen an Fereingäste können einem Wohnungsbesitzer nicht von den Miteigentümern in der Wohnanlage untersagt werden.

Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) am Freitag in einem Streit aus Niedersachsen entschieden. In Papenburg an der Ems wollte eine Frau ihre Wohnung als Urlaubsunterkunft anbieten. Die Eigentümer der übrigen sieben Wohnungen waren dagegen, sie fühlten sich durch die vielen Wechsel iM Haus gestört. Auf einer Eigentümerversammlung wurde abgestimmt. Die Gegner setzten mit Dreiviertelmehrheit durch, dass in Zukunft nicht mehr auf kurze Zeit vermietet werden darf. Dieser Beschluss ist laut BGH rechtswidrig, weil dem Verbot nicht alle zugestimmt haben.

Zwei Länder für neues VW-Werk im Ausland in engerer Auswahl

WOLFSBURG (dpa) - Die Suche von Volkswagen nach einem Standort für ein neues Werk im Ausland ist auf der Zielgeraden.

In der engeren Auswahl sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur das EU-Land Bulgarien und die Türkei. Eine Entscheidung ist demnach noch nicht gefallen - das Thema dürfte aber auch den Aufsichtsrat auf seiner Sitzung nach Ostern beschäftigten. Das Rennen sei offen, hieß es aus gut informierten Kreisen. In beiden Ländern sind die Personalkosten weitaus niedriger als in Deutschland. Es geht um eine Milliardeninvestition. Der Konzern äußerte sich nicht dazu.

Chinas Osteuropa-Plattform bekommt mit Griechenland 17. Mitglied

DUBROVNIK (dpa) - Eine von China ins Leben gerufene Plattform für die wirtschaftliche Zusammenarbeit von 16 Ländern aus Mittel- und Südosteuropa hat ein 17. Mitglied bekommen.

Beim sogenannten 16+1-Gipfel in der kroatischen Adriastadt Dubrovnik hieß Kroatiens Regierungschef Andrej Plenkovic seinen griechischen Amtskollegen Alexis Tsipras willkommen. Das berichtete der kroatische Ableger von RTL.

Trotz Handelskriegs mit USA: Chinas Exporte steigen wieder stark

PEKING (dpa) - Trotz des Handelskrieges mit den USA sind die chinesischen Exporte im März wieder unerwartet stark gestiegen.

Nach einem Einbruch im Februar legten die Ausfuhren in US-Dollar berechnet um 14,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, berichtete der chinesische Zoll am Freitag in Peking. In chinesischen Yuan gerechnet gab es sogar eine Zuwachs von 21,3 Prozent. Die überraschend guten Handelszahlen deuten wie auch andere jüngste Wirtschaftsdaten auf eine leichte Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft hin.

Preise an den Tankstellen schwanken stark

BONN (dpa) - Die Spritpreise an deutschen Zapfsäulen sind weiterhin hohen Schwankungen unterworfen.

Innerhalb einer Stadt unterschieden sich die Tankpreise an einem Tag um bis zu 20 Cent, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Jahresbericht der «Markttransparenzstelle», einer Einrichtung des Bundeskartellamts in Bonn. Am billigsten sind Benzin oder Diesel an den Tankstellen in der Regel am späteren Abend und am teuersten am Vormittag.

Tarifeinigung bei Coca-Cola - Mitarbeiter bekommen mehr Geld

BERLIN (dpa) - Die rund 8000 Coca-Cola-Mitarbeiter in Deutschland bekommen nach einer Tarifeinigung mehr Geld.

Für das Gesamtjahr 2019 sollen sie 120 Euro monatlich brutto zusätzlich erhalten, im Jahr darauf noch einmal 90 Euro im Monat mehr, wie Coca-Cola European Partners Deutschland und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in der Nacht zum Freitag unabhängig voneinander mitteilten. Der Tarifabschluss gilt für zwei Jahre. In den vergangenen Wochen hatte es Warnstreiks an Coca-Cola-Standorten gegeben.

Uber nimmt Kurs auf die Börse mit gebremstem Wachstum

SAN FRANCISCO (dpa) - Der Fahrdienst-Vermittler Uber nimmt mit deutlich gebremstem Wachstum und weiterhin tiefroten Zahlen Kurs auf die Börse.

Im Fahrdienst-Kerngeschäft stagnierte der Umsatz in den letzten drei Quartalen 2018 bei 2,3 Milliarden Dollar. Uber war lange für aggressives Wachstum bekannt und legte sich weltweit mit Taxi-Branche und Behörden an. Der gesamte Uber-Umsatz wuchs im vergangenen Jahr um 42 Prozent auf 11,3 Milliarden Dollar. Unterm Strich gab es einen Jahresgewinn von knapp einer Milliarde Dollar. Dieser kam allerdings nur durch einen Sondererlös aus dem Verkauf von Teilen des internationalen Geschäfts zustande.

Dax klettert zurück über die 12 000-Punkte-Marke

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat sich am Freitag dank positiver Konjunkturanzeichen wieder nach oben bewegt.

Nach zögerlichem Start stieg er bis zum Nachmittag um 0,63 Prozent auf 12 010,45 Punkte. Damit schaffte er nach einer Woche die Rückkehr über die Marke von 12 000 Zählern. Im Vergleich zum vergangenen Freitag steuert er nun auf ein mehr oder weniger ausgeglichenes Ergebnis zu.

VW-Konzern verkauft im März weniger Autos

WOLFSBURG (dpa) - Volkswagen hat wegen der schwächelnden Automärkte in China und Südamerika erneut weniger Autos ausgeliefert.

Weltweit lieferte der Konzern im März 998 900 Fahrzeuge an seine Kunden aus - 4,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Im ersten Quartal fiel der Rückgang mit 2,8 Prozent auf rund 2,6 Millionen Fahrzeuge geringer aus. Auf dem größten Einzelmarkt China schnitt Volkswagen den Angaben zufolge mit einem Rückgang um 9,4 Prozent auf 324 900 Stück besser ab als der Gesamtmarkt. In den ersten drei Monaten betrug das Minus dort 6,3 Prozent, 946 600 Fahrzeuge wurden ausgeliefert.

Stadler starten stark an Schweizer Börse

ZÜRICH (dpa) - Der Schweizer Zugbauer Stadler hat bei seinem Börsengang einen starken Start in den ersten Handelstag am Freitag hingelegt.

Der erste Kurs an der heimischen Börse Six Swiss Exchange lag bei 42 Franken. Zuvor waren die Papiere zu 38 Franken und damit am oberen Ende der zuletzt eingeengten Preisspanne von 36 bis 39 Franken ausgegeben worden. Zuletzt stiegen die Papiere mit dem Tickersymbol SRAIL auf 42,30 Franken, womit sich ein Kursplus von etwas mehr als 11 Prozent im Vergleich zum Emissionspreis ergibt. Der Börsenwert beträgt damit aktuell knapp 4,2 Milliarden Franken (3,7 Mrd Euro).