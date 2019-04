Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 03.04.19

Eurokurs legt dank guter Marktstimmung zu

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Eurokurs hat zur Wochenmitte von einer guten Stimmung an den Finanzmärkten profitiert und etwas zugelegt.



Am späten Mittwochnachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1230 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1243 (Dienstag: 1,1200) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8894 (0,8929) Euro.

Altmaier sieht Potenzial für bessere Zusammenarbeit mit Russland

MOSKAU (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht Chancen für einen Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zu Russland.



Es gebe ein großes Entwicklungspotenzial für die deutsch-russische Zusammenarbeit, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch vor der Eröffnung des ersten Mercedes-Benz-Werks in Russland. Die für mehr als 250 Millionen Euro gebaute Produktionsstätte liegt unweit von Moskau und bietet mehr als 1000 Arbeitsplätze. Daimler-Chef Dieter Zetsche sagte, das Werk sei eine gute Investition in die Zukunft.

Weniger Bestellungen - Maschinenbau verliert deutlich an Tempo

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Internationale Handelskonflikte und die Konjunkturabkühlung belasten zunehmend die Geschäfte der deutschen Maschinenbauer.



Im Februar verfehlten die Bestellungen ihr Vorjahresniveau deutlich um 10 Prozent, wie der Branchenverband VDMA am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Es war der dritte Monat in Folge mit sinkenden Bestellungen für die exportorientierte deutsche Schlüsselindustrie. Im Februar schwächelte vor allem die Auslandsnachfrage. Die Bestellungen brachen um 16 Prozent ein. Das Plus von 2 Prozent im Inland konnte dies nicht kompensieren.

HUK Coburg bleibt bei Autoversicherung mit Vorsprung Nummer eins

MÜNCHEN (dpa) - Im Wettstreit um die Vorherrschaft in der deutschen Kfz-Versicherung liegt der Marktführer HUK Coburg weiter klar in Führung.



Ende 2018 waren 12 Millionen Fahrzeuge bei dem Unternehmen versichert, wie Vorstandschef Klaus-Jürgen Heitmann am Mittwoch in München mitteilte. Das waren gut 300 000 mehr als ein Jahr zuvor. Nummer zwei im Kfz-Markt ist die Allianz.

Confiserie-Hersteller Leysieffer insolvent: Sanierung in Eigenregie

HANNOVER (dpa) - Der Osnabrücker Pralinen- und Schokoladenhersteller Leysieffer GmbH & Co KG hat Insolvenz angemeldet und will sich in Eigenregie neu ausrichten.



Der Antrag sei am Dienstag gestellt worden, sagte Sprecherin Julia Knieps. Zuvor hatte die «Neue Osnabrücker Zeitung» (NOZ) darüber berichtet. Der Anwalt Joachim Walterscheid aus Bad Oeynhausen führt den Süßwarenhersteller durch das beim Amtsgericht Osnabrück beantragte Insolvenzverfahren in Eigenregie. Geschäftsführer Jan Leysieffer soll die 1909 gegründete Traditionsfirma weiter leiten, dessen Geschäftsbetrieb weiterlaufe.

Umsatz der Rewe-Gruppe überspringt erstmals 60 Milliarden Euro

KÖLN (dpa) - Der Handelsriese Rewe hat im vergangenen Jahr beim Umsatz erstmals die 60-Milliarden-Euro-Grenze übersprungen.



Insgesamt steigerte die Rewe-Gruppe, zu der neben den gleichnamigen Supermärkten auch der Discounter Penny, die in Ost- und Mitteleuropa aktive Handelskette Billa und der Reiseveranstalter DER-Touristik gehören, ihre Umsatzerlöse um 4,7 Prozent auf 61,2 Milliarden Euro, wie Rewe am Mittwoch in Köln mitteilte. Der Jahresüberschuss stieg nach vorläufigen Zahlen um 27,7 Prozent auf 430 Millionen Euro.

Preise für Hotelübernachtungen steigen

BERLIN (dpa) - Hotelübernachtungen in Europa sind teurer geworden. Eine Nacht in einem europäischen Hotel kostete im vergangenen Jahr im Durchschnitt 100 Euro plus Mehrwertsteuer.



Das waren 3,3 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Hotelverband Deutschland (IHA) am Mittwoch in Berlin mitteilte. Mit einem Nettopreis von 97 Euro haben Gäste in deutschen Hotels demnach etwas günstiger übernachtet. Aber auch hier sind die Preise im Vergleich zu 2017 gestiegen: um rund 2 Euro oder 2,2 Prozent. Frühstückspreise sind nicht eingerechnet.

EU-Gutachter: Hohe staatliche Fördergelder für BMW in Leipzig illegal

LUXEMBURG (dpa) - Der Autobauer BMW hat schlechte Chancen, seine Klage gegen eine Beihilfeentscheidung der EU-Wettbewerbshüter vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) durchzubringen.



In seinen Schlussanträgen empfahl der EuGH-Generalanwalt Evgeni Tanchev am Mittwoch, die Beschwerde abzuweisen (Rechtssache C-654/17 P). BMW habe vom Staat mehr Investitionshilfe zugesprochen bekommen als erlaubt. Das Gutachten des Generalanwalts ist nicht verbindlich, die obersten EU-Richter folgen seiner Einschätzung aber oftmals.

Handelsgespräche treiben Dax auf Jahreshoch

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Aufschwung am deutschen Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte mit der Hoffnung auf eine baldige Lösung im US-chinesischen Handelsstreit fortgesetzt.



Der Dax kletterte auf den höchsten Stand seit Oktober. Am Mittwochnachmittag notierte der deutsche Leitindex 1,28 Prozent im Plus bei 11 905,37 Punkten. Auch der Index der mittelgroßen Werte MDax erreichte ein Jahreshoch - am Mittag notierte er 1,2 Prozent höher bei 25 457,19 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um knapp ein Prozent vor.

Banker-Ansturm nach Brexit gefahrlos für deutsche Institute

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der mit dem Brexit erwartete Wechsel Tausender Auslandsbanker nach Deutschland wird die Konkurrenzsituation auf dem deutschen Finanzmarkt nach Einschätzung ihres Verbands kaum verschärfen.



«Die großen Häuser werden ihre Strategie aufgrund einer größeren Präsenz in Deutschland nicht ändern», sagte der Vorstandschef des Verbands der Auslandsbanken in Deutschland, Stefan Winter, am Mittwoch in Frankfurt.