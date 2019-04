Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 03.04.19

Thyssen und Tata machen Zugeständnisse für Stahlfusion

ESSEN/BRÜSSEL (dpa) - Im Ringen um ihre Stahlfusion haben Thyssenkrupp und der indische Tata-Konzern Zugeständnisse an die EU-Wettbewerbshüter gemacht.



Beide Unternehmen hätten ein umfassendes Paket an Lösungsvorschlägen eingereicht, teilte Thyssenkrupp am Dienstag in Essen mit. «Unsere Vorschläge decken aus unserer Sicht alle von der Kommission vorgetragenen Bedenken ab», sagte Vorstandschef Guido Kerkhoff. Das Angebot sei «weitreichend». Die EU-Kommission will die Zugeständnisse nun bis zum 5. Juni prüfen.

FAA: Update der Boeing-737-Max-Software dauert noch Wochen

WASHINGTON (dpa) - Das nach zwei Abstürzen verhängte Flugverbot für Verkehrsflugzeuge vom Typ Boeing 737 Max wird noch über Wochen andauern.



Die US-Luftfahrtbehörde FAA teilte am Montag mit, der US-Flugzeugbauer Boeing benötige Zeit, um die nach den Abstürzen in die Kritik geratene Steuerungs-Software MCAS weiter zu überarbeiten. Die FAA erwarte das endgültige Paket der überarbeiteten Software erst «in den kommenden Wochen». Die Software werde danach einer «rigorosen Sicherheitsüberprüfung» unterzogen. Die FAA werde das Update vor dem Abschluss dieser Überprüfung nicht zur Installation freigeben.

WTO rechnet mit weniger Wachstum des Welthandels

GENF (dpa) - Der globale Handel wird 2019 nach Einschätzung der Welthandelsorganisation (WTO) weniger zulegen.



Die WTO rechnet nach Angaben vom Dienstag mit einem Wachstum um 2,6 Prozent, nach einem Plus von drei Prozent im vergangenen Jahr. Für 2020 sei erneut mit einem Plus von drei Prozent zu rechnen. Eine Fortsetzung der Handelsstreitigkeiten bedeute zwar das größte Risiko, umgekehrt könnte aber eine Entspannung für eine positive Entwicklung sorgen.

Ladesäulen: Verbände fordern Regierung zu mehr Anstrengungen auf

BERLIN (dpa) - Vertreter von Städten, kommunalen Unternehmen und Immobilienbesitzern haben die die Bundesregierung zu verstärkten Anstrengungen beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos aufgefordert.



Die Städte seien mit dem bisherigen Aufbau von öffentlich zugänglichen Ladesäulen bereits in Vorleistung gegangen, sagte Städtetagspräsident Markus Lewe. Um mit dem erwarteten Anstieg beim Verkauf von Elektrofahrzeugen Schritt zu halten, müssten weitere Lademöglichkeiten installiert werden. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte für ein Förderprogramm für private Ladestationen für den Haushalt 2020 eine Milliarde Euro zusätzlich gefordert.

Investitionen in Finanz-Start-ups mehr als verdoppelt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Deutsche Finanz-Start-ups haben zum Jahresauftakt Geld in Rekordhöhe für ihre digitalen Geschäfte eingesammelt.



Im ersten Quartal warben die Firmen von Investoren 686 Millionen Euro ein und damit mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor (325 Mio Euro). Das zeigen Zahlen der Beratungsfirma Barkow Consulting. Demnach steckten Investoren von Januar bis März rund 77 Prozent mehr Geld in Finanz-Start-ups («Fintechs») als im bisherigen Rekord-Zeitraum, dem Schlussquartal 2018. Finanz-Start-ups haben sich mit digitalen Geschäftsmodellen neben klassischen Banken etabliert.

Kurssprung beim Bitcoin - Kryptowährung gewinnt mehr als 20 Prozent

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin ist am Dienstagmorgen binnen rund einer Stunde um über ein Fünftel nach oben geschnellt.



Auf der Handelsplattform Bitstamp erreichte der Preis für einen Bitcoin 5.080 US-Dollar. Er war damit so wertvoll wie seit November nicht mehr. Jüngst kostete ein Bitcoin fast 4.700 Dollar. Händler konnten keine klare Ursache nennen. Neben dem Bitcoin legten auch andere Kryptowährungen in kurzer Zeit ungewöhnlich stark zu.

Verdi ruft Bankbeschäftigte zu Warnstreiks auf - Auftakt 3. April

BERLIN (dpa) - Die Gewerkschaft Verdi hat Bankangestellte an mehreren Tagen im April in verschiedenen deutschen Städten zu Warnstreiks aufgerufen.



Als erstes treten am 3. April in Hamburg unter anderem Beschäftigte der Deutschen Bank, der Commerzbank und der Hamburger Sparkasse ganztägig in den Warnstreik, wie Verdi am Dienstag in Berlin mitteilte. Am 5. April seien in Berlin, sowie in Städten in Hessen, Brandenburg, Baden-Württemberg und in den Regionen Münsterland und Ostwestfalen/Lippe Mitarbeiter verschiedener Banken zum Warnstreik aufgerufen. In der Woche ab dem 8. April solle es zu weiteren Arbeitsniederlegungen kommen.

Dax legt weiter zu

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag bis zum Nachmittag doch noch den Vorwärtsgang eingelegt.



Der Dax kletterte um rund ein halbes Prozent auf 11.743,27 Punkte. Unterstützung bekam der deutsche Leitindex vor allem von den Papieren der Autohersteller und ihrer Zulieferer. Der Index der mittelgroßen Werte MDax rückte um ein Drittelprozent auf 25.147,35 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,36 Prozent zu.