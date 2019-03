Nachrichten aus der Wirtschaft

Written by: Redaktion DER FARANG | 28/03/2019

Opel streicht im Wiener Getriebewerk jede dritte Stelle

WIEN/RÜSSELSHEIM (dpa) - Der Autobauer Opel will in seinem Werk in Wien-Aspern bis zu 400 der aktuell noch 1200 Stellen bis zum Jahresende streichen.



Das teilte der Angestellten-Betriebsratschef Franz Fallmann am Donnerstag mit. Die aktuelle Auslastung hänge auch von einem Auftrag für externe Unternehmen ab, der jedoch auslaufe, erklärte das Unternehmen, das im August 2017 vom französischen PSA-Konzern übernommen worden war. «Daher müssen wir unsere Organisation an die neuen Gegebenheiten anpassen, um die Zukunft des Standorts zu sichern», hieß es vom Hersteller. Die Mitarbeiter seien über einen Sozialplan informiert worden. Außerdem werde in den Standort investiert. So solle ab Sommer ein 6-Gang-Schaltgetriebe für alle Fahrzeugmarken der PSA-Gruppe produziert werden. Dies werde ein gutes Aktivitätsniveau sichern. Nach 18 verlustreichen Jahren hatte Opel unter der PSA-Regie 2018 erstmals wieder einen operativen Gewinn eingefahren und dafür auch in den deutschen Werken Jobs abgebaut.

Glyphosat-Prozess: Bayer soll US-Kläger 80 Millionen Dollar zahlen

SAN FRANCISCO/LEVERKUSEN (dpa) - Der Druck auf den Bayer-Konzern und dessen Chef Werner Baumann nimmt nach einer weiteren Schlappe in einem US-Prozess um angeblich krebserregende Produkte der Tochter Monsanto zu.



Der Agrarchemie- und Pharmakonzern soll nach dem Willen einer Jury mehr an einen Krebspatienten zahlen als allgemein erwartet worden war. Der Aktienkurs des Dax-Konzerns fällt immer weiter. Am Mittwoch (Ortzeit) urteilte eine Jury des zuständigen Bundesbezirksgerichts in San Francisco, dass Monsanto für Krebsrisiken des Unkrautvernichters Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat haftbar ist und dem 70-jährigen Kläger Schadenersatz in Gesamthöhe von 80,3 Millionen Dollar (71,4 Mio Euro) zahlen muss.

BGH will Apotheken-Geschenke voraussichtlich weiter einschränken

KARLSRUHE (dpa) - Für kleine Aufmerksamkeiten, die Apotheker ihren Kunden beim Einlösen von Rezepten mitgeben, gelten künftig möglicherweise strengere Beschränkungen als bisher.



Das zeichnete sich am Donnerstag in einer Verhandlung des Karlsruher Bundesgerichtshofs (BGH) über zwei Werbeaktionen ab, die die Wettbewerbszentrale vor Gericht gebracht hat. In Darmstadt hatte eine Apothekerin Brötchen-Gutscheine für die nahe Bäckerei verteilt. In einer Berliner Apotheke bekamen die Kunden einen Ein-Euro-Gutschein für den nächsten Einkauf. Das ist heikel, weil rezeptpflichtige Medikamente in Deutschland überall gleich viel zu kosten haben.

Hamburger Luftfahrtgipfel zieht durchwachsene Zwischenbilanz

HAMBURG (dpa) - Die Flugreisenden in Deutschland müssen sich nach Einschätzung von Politik und Wirtschaft in diesem Sommer weiterhin mit Verspätungen und Flugausfällen herumschlagen.



Trotz einiger Verbesserungen und hoher Investitionen bleibe die Lage angesichts des wachsenden Luftverkehrs angespannt, lautete das Fazit der Teilnehmer nach dem zweiten Luftfahrt-Gipfel am Donnerstag in Hamburg. Einige Maßnahmen, etwa die Ausbildung neuer Fluglotsen oder die Änderung von Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene, brauchten viel Zeit, andere seien schnell umzusetzen. «Wir wollen ein gutes Mobilitätsangebot für die Bürger und wir arbeiten intensiv daran», sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). «Doch in diesem Sommer können wir noch nicht alle glücklich machen.»

Daimler bringt Smart in Joint Venture mit Geely ein

STUTTGART/HANGZHOU (dpa) - Der Autobauer Daimler bringt seinen Kleinwagen Smart in ein Joint Venture mit seinem chinesischen Großaktionär Geely ein.



Die nächste Generation des Kleinwagens soll schon in einer neuen, eigens dafür gebauten Fabrik in China produziert werden, teilten Daimler und Geely am Donnerstag mit. Die neuen Modelle sollen rein elektrisch fahren und von 2022 an auf den Markt kommen. Daimler bringt neben der Marke auch das Konzept des Kleinwagens in das 50:50-Joint-Venture ein, während Geely sich um die Entwicklung kümmern soll.

Gewinn der Deutschen Bahn sinkt auf 542 Millionen Euro

BERLIN (dpa) - Der Gewinn der Deutschen Bahn ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen.



Das Jahresergebnis sackte 2018 auf 542 Millionen Euro und lag damit fast 30 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie der bundeseigene Konzern am Donnerstag in Berlin mitteilte.



2017 lag der Gewinn noch bei 765 Millionen Euro. Zugleich erzielte die Deutsche Bahn im Geschäftsjahr 2018 einen höheren Umsatz von 44,02 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 3,1 Prozent (2017: 42,7 Milliarden Euro). Das bereinigte operative Ergebnis lag bei 2,11 Milliarden Euro nach 2,15 Milliarden Euro im Jahr davor.

Niedrigster Stand seit knapp einem Jahr - Inflation schwächt sich ab

WIESBADEN (dpa) - Die Inflation in Deutschland ist im März auf den niedrigsten Stand seit knapp einem Jahr gesunken.



Die Verbraucherpreise lagen um 1,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten mitteilte. Im April 2018 hatte die Rate ebenfalls bei 1,3 Prozent gelegen. Sie war im Laufe des Jahres zunächst gestiegen, bevor sie sich wieder abschwächte. Deutlich mehr als im Jahr zuvor mussten Verbraucher im März allerdings für Energie zahlen.

Flugsicherung löst Software-Problem und gibt Luftraum wieder frei

FRANKFURT/LANGEN (dpa) - Der Flugverkehr im Südwesten und der Mitte Deutschlands kann seit Donnerstag wieder in gewohntem Umfang abgewickelt werden.



Die Deutsche Flugsicherung hat den vom Center Langen kontrollierten Luftraum wieder komplett freigegeben, nachdem in der Nacht ein schwerwiegendes Software-Problem behoben wurde. Die Fachleute hätten eine «bewährte Vorgängerversion» der betroffenen Software installiert, teilte die bundeseigene Flugsicherung am Donnerstag in Langen bei Frankfurt mit. Diese funktioniere nun einwandfrei. Die aus Sicherheitsgründen verhängte Leistungsminderung des Luftraumes um 25 Prozent wurde aufgehoben.

Dax trotzt Brexit-Chaos und wagt neuen Erholungsversuch

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat am Donnerstag einen neuen Erholungsversuch unternommen.



Am Nachmittag verzeichnete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,40 Prozent auf 11 465,05 Punkte. Der Index der mittelgroßen Werte MDax sank hingegen zuletzt um 0,04 Prozent auf 24 703,10 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,32 Prozent auf 3332,73 Zähler hoch. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,13 Prozent am Vortag auf minus 0,14 Prozent Der Eurokurs sank auf 1,1217 US-Dollar.

Österreich erzielt erstmals seit 1974 einen Budgetüberschuss

WIEN (dpa) - Erstmals seit 1974 hat Österreich im vergangenen Jahr mehr Geld eingenommen als ausgegeben.



Das teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit. Der öffentliche Überschuss habe 426 Millionen Euro betragen, nach einem Defizit von 2,8 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Grund für die Entwicklung seien sprudelnde Steuereinnahmen angesichts der Hochkonjunktur, die günstige Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, niedrige Zinsen und eine Ausgabendisziplin. Die Staatseinnahmen stiegen gegenüber 2017 um 8,6 Milliarden Euro an und lagen 2018 bei 187,6 Milliarden Euro. Das bedeutete ein Plus von 4,8 Prozent. Ende 2018 betrug der öffentliche Schuldenstand laut Statistik 284,8 Milliarden Euro oder 73,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Die Regeln für die Währungsunion erlauben eigentlich maximal 60 Prozent. Damit sank die Staatsverschuldung im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Milliarden Euro.