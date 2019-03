Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 27.03.19

Verdi: Tarifvertrag für Flugbegleiter bei Ryanair perfekt

BERLIN (dpa) - Die Gewerkschaft Verdi hat mit dem Billigflieger Ryanair einen Tarifvertrag für die rund 1100 in Deutschland stationierten Flugbegleiter abgeschlossen. Vereinbart wurden unter anderem ein um 600 Euro im Monat höheres Grundgehalt, weitere Entgeltsteigerungen um bis zu 250 Euro und Sozialplanregeln bei Versetzungen, wie die Gewerkschaft am Mittwoch in Berlin mitteilte. Erstmals werde für die Beschäftigten deutsches Arbeits- und Sozialrecht angewendet. Ryanair äußerte sich zunächst nicht.

Mehr Vernetzung: Volkswagen und Amazon verbünden sich

WOLFSBURG (dpa) - Volkswagen und der Tech-Riese Amazon stehen vor einer Partnerschaft bei Cloud-Diensten aus dem Internet.



Ziel sei, die «Volkswagen Industrial Cloud» aufzubauen, mit deren Hilfe Amazon Maschinen und Anlagen der 122 VW-Werke weltweit vernetzen könne, teilte Volkswagen am Mittwoch mit. Dies helfe, Abläufe und Prozesse in der Fertigung zu verbessern, um die Produktivität der Werke zu steigern. Der Autobauer kooperiert bei Cloud-Diensten auch mit Microsoft, um seine Autos voll zu vernetzen.

EuGH stärkt Kundenrechte beim Onlinekauf von Matratzen

LUXEMBURG (dpa) - Im Internet gekaufte Matratzen dürfen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zurückgegeben werden, obwohl ihre Schutzfolie schon entfernt worden ist.



Ähnlich wie bei Kleidungsstücken könne der Verkäufer die Matratze reinigen oder desinfizieren und wieder verkaufen, erklärten die Luxemburger Richter am Mittwoch (Rechtssache C-681/17). Hygiene- und Gesundheitserfordernisse würden dadurch nicht eingeschränkt.

Scholz für längere Förderung von Elektroautos

BERLIN (dpa) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz will die deutsche Autoindustrie bei ihrem schwierigen Umbruch stärker und langfristig unterstützen.



Der SPD-Politiker kündigte an, er wolle Elektroautos länger staatlich fördern als bislang geplant. «Ich finde es industriepolitisch wichtig, dass wir unsere gegenwärtig bis 2021 begrenzten Förderprogramme für batterieelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride auf das ganze nächste Jahrzehnt ausdehnen», sagte Scholz der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Mittwoch).

Commerzbank-Betriebsrat fordert Ende von Fusions-«Abenteuer»

FRANKFURT/MAIN (dpa) - In der Commerzbank wächst der Widerstand gegen eine mögliche Fusion mit der Deutschen Bank.



Der Gesamtbetriebsrat des Instituts forderte vom Vorstand den Abbruch der Gespräche. «Es ist an der Zeit, den Schaden jetzt zu begrenzen», heißt es in einer am Mittwoch verschickten «Protestnote» des Gremiums an den Vorstand, die der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt vorliegt. «Ihr Vorhaben hat im Management, bei den Mitarbeitern, in den Gremien, bei den Kunden unserer Bank wie auch in der Gesellschaft keinen Rückhalt.»



Post verkauft 500 Streetscooter nach Japan

BONN (dpa) - Der Elektro-Lieferwagen Streetscooter der Deutschen Post ist künftig auch in Japan unterwegs.



Die japanische Logistikfirma Yamato habe 500 Streetscooter bestellt, teilte der Bonner Konzern am Mittwoch mit. Laut der japanischen Wirtschaftszeitung «Nikkei» geht es inklusive der Lade-Einrichtungen für die Batterien um eine Investition von rund 4 Milliarden japanischen Yen (32 Mio Euro). Der Zeitung zufolge ist Yamato damit das erste große japanische Logistikunternehmen in Japan, das umfassend auf Elektroantrieb setzt.

Dax wieder im Plus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat sich bis zum Mittwochnachmittag in die Gewinnzone zurückgekämpft.



Zuletzt notierte er 0,42 Prozent im Plus bei 11 467,42 Punkten. Der Index der mittelgroßen deutschen Werte MDax stieg um 0,07 Prozent auf 24 846,30 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,51 Prozent auf 3336,40 Zähler nach oben. Vor allem das Brexit-Chaos sorge bei Marktteilnehmern für Zurückhaltung, hieß es bei Händlern.

US-Handelsdefizit schrumpft nach Zehnjahreshoch

WASHINGTON (dpa) - Das Defizit in der US-Handelsbilanz hat sich im Januar überraschend deutlich verringert.



Die Einfuhren von Waren und Dienstleistungen in die USA übertrafen die amerikanischen Ausfuhren um 51,1 Milliarden US-Dollar (45,2 Mrd Euro), wie das amerikanische Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten ein wesentlich höheres Defizit von 57,0 Milliarden Dollar erwartet. Die US-Exporte legten im Januar den Angaben zufolge um 0,9 Prozent auf 207,3 Milliarden Dollar zu, die Importe nahmen zugleich um 2,6 Prozent auf 258,5 Milliarden Dollar ab. Das Defizit fiel damit um 8,8 Milliarden US-Dollar. Das Minus für Dezember wurde leicht auf 59,9 Milliarden Dollar korrigiert. Das war das höchste Handelsdefizit seit zehn Jahren gewesen. Im Januar gingen die Defizite der USA mit allen großen Handelspartnern zurück, darunter China und die Europäische Union.

Infineon-Aktie nach Gewinnwarnung auf Talfahrt

NEUBIBERG (dpa) - Der Chipkonzern Infineon spürt die Flaute in der Autoindustrie und senkt seine Umsatz- und Gewinnerwartungen.



Der Rückgang der Autoverkäufe in China habe sich im Februar beschleunigt, die Vorräte stiegen, und Leerstandskosten aufgrund geringerer Auslastung ließen sich kurzfristig nur teilweise ausgleichen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Neubiberg bei München mit. Der Aktienkurs brach daraufhin ein.