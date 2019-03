​Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 25.03.19

Keine Rettung für insolvente Airline Germania

BERLIN (dpa) - Für die insolvente Berliner Airline Germania gibt es keine Zukunft mehr - die Rettungsversuche sind gescheitert.

Alle seriösen Bieter seien abgesprungen, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Rüdiger Wienberg am Montag mit. Eine Stilllegung sei nicht mehr abzuwenden. «Die Mitarbeiter erhalten nun in den nächsten Tagen die Kündigungen und werden zusätzlich zum Anfang April freigestellt», hieß es in der Mitteilung weiter. Im Februar hatte die Airline mit fast 1700 Mitarbeitern Insolvenz angemeldet - fast eineinhalb Jahre nach der spektakulären Pleite der Air Berlin.

Dämpfer für VW im Musterverfahren - Gericht stärkt Kläger

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Im milliardenschweren Anlegerprozess zu «Dieselgate» haben Volkswagen und dessen Hauptaktionär Porsche SE einen neuen Dämpfer kassiert.

Nach vorläufiger Auffassung des Oberlandesgerichts Braunschweig ist auch das Wissen von Managern unterhalb der Vorstandsebene für die mögliche Information der Märkte entscheidend. Richter Christian Jäde machte am Montag aber klar, dies sei keine Vorentscheidung. Kläger-Anwalt Andreas Tilp sprach dennoch von einem «sehr guten Tag für die Kläger». VW-Anwalt Markus Pfüller erklärte, man teile die Auffassung des Gerichts nicht.

Ifo-Geschäftsklima steigt überraschend nach sechs Rückgängen wieder

MÜNCHEN (dpa) - Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft haben sich im März überraschend etwas aufgehellt.

Wie das ifo Institut am Montag in München mitteilte, stieg das von ihm erhobene Geschäftsklima um 0,9 Punkte auf 99,6 Zähler. Es ist der erste Anstieg nach sechs Rückgängen in Folge. Analysten hatten eine stabile Unternehmensstimmung erwartet. «Die deutsche Wirtschaft stemmt sich dem Abschwung entgegen», kommentierte ifo-Präsident Clemens Fuest.

Weitere Flugabsagen wegen Software-Problemen bei Flugsicherung

FRANKFURT/LANGEN (dpa) - Die andauernden Software-Probleme bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) haben zu Wochenbeginn zu weiteren Verspätungen und Flugausfällen geführt.

Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt wurden bis Mittag 68 von rund 1400 geplanten Flugbewegungen gestrichen, wie ein Sprecher des Betreibers Fraport am Montag mitteilte. Beim Hauptkunden Lufthansa mussten 46 Flüge mit rund 4500 betroffenen Passagieren abgesagt werden.

Klimaschutz-Arbeitsgruppe zum Verkehr tagt

BERLIN (dpa) - Eine von der Bundesregierung bestellte Arbeitsgruppe mit Vertretern von Industrie, Verkehrs- und Umweltverbänden ringt um gemeinsame Vorschläge für mehr Klimaschutz im Verkehr.

Vor Beginn der Sitzung am Montag zeigten sich Umweltschützer skeptisch. «Es ist völlig offen, ob wir heute zu einem abschließenden Ergebnis kommen», sagte Ernst-Christoph Stolper vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Entscheidend sei, öffentliche Verkehrsmittel und Elektroautos zu stärken sowie Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Es wurde mit langen Beratungen gerechnet.

Konjunktursorgen bremsen Dax weiter

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die weltweiten Konjunktursorgen haben den Dax weiter im Griff. Dagegen konnten am Montag auch überraschend gute deutsche Konjunkturdaten wenig ausrichten.

Nach einem verhaltenen Start gab auch das Ifo-Geschäftsklima dem deutschen Leitindex keinen dauerhaft positiven Impuls. Zuletzt notierte er 0,04 Prozent höher bei 11 368,21 Punkten. Zuvor hatte der Dax drei Tage in Folge nachgegeben. Für den Index der mittelgroßen Konzerne MDax ging es zu Wochenbeginn um 0,17 Prozent auf 24 669,40 Punkte bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,07 Prozent auf 3308,01 Zähler.