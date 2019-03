Von: Redaktion DER FARANG | 22.03.19

Bund will zusätzliche Hochgeschwindigkeitstrassen für Fernzüge

BERLIN (dpa) - Zusätzliche Hochgeschwindigkeitstrassen für Fernzüge sollen Bahnfahren attraktiver machen.



Die Bahn soll künftig auch auf den Strecken zwischen Frankfurt und Mannheim, Würzburg und Nürnberg sowie Hannover und Berlin bis zu 300 Kilometer pro Stunde fahren können, wie der Bahn-Beauftragte der Bundesregierung, Enak Ferlemann (CDU), am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin sagte. Zuerst hatte die «Wirtschaftswoche» darüber berichtet.

US-Luftfahrtbehörde: Boeing will bessere Software für 737 Max

WASHINGTON (dpa) - Nach den Flugzeugabstürzen von Indonesien und Äthiopien mit insgesamt 346 Todesopfern entwickelt der Hersteller Boeing einen Software-Patch und entsprechende Installationsprogramme für die Baureihe 737 Max.



Das teilte die US-Luftfahrtbehörde FAA am Mittwoch (Ortszeit) mit. Auch sei ein Ausbildungsprogramm für Flugzeugbesatzungen vorbereitet worden. Die Behörde betrachte die Installation der Software und die Ausbildung als «Priorität». Das FBI hat sich laut einem Zeitungsbericht strafrechtlichen Ermittlungen im Zusammenhang mit der Zulassung des Unglücksfliegers angeschlossen.

Europäisches Konsortium: VW will Batteriezellforschung stärken

BERLIN/WOLFSBURG (dpa) - Volkswagen und Partner aus sieben EU-Staaten wollen gemeinsam die Forschung zu Batteriezellen für E-Autos voranbringen.



Dazu schlössen sich die Vertreter aus Industrie und Forschung zum neuen Konsortium «European Battery Union» (EBU) zusammen, teilte Volkswagen am Donnerstag mit. Ziel sei, ab 2020 umfassende Kompetenzen bei der Batteriezellfertigung aufzubauen.

Autobosse einigen sich: E-Mobilität volkswirtschaftlich notwendig

WOLFSBURG/BERLIN (dpa) - Nach dem Streit um den Antrieb der Zukunft haben deutsche Autobauer die Elektromobilität als volkswirtschaftlich notwendig bezeichnet.



Angesichts der Klimaschutzziele sei der Systemwechsel zu batterieelektrischen und Hybrid-Autos politisch gewollt - jetzt müsse die Politik aber auch die Voraussetzungen dafür schaffen, sagte ein Manager nach Angaben aus Unternehmenskreisen.

Erneut weniger Privatpleiten in Deutschland

HAMBURG (dpa) - Die gute Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt hat für einen weiteren Rückgang der Privatpleiten gesorgt.



Im vergangenen Jahr haben bundesweit 88.995 Bürger eine Privatinsolvenz angemeldet, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Schuldenbarometer der Hamburger Auskunftei Crifbürgel hervorgeht. Das sind 5,4 Prozent weniger als 2017. Seit acht Jahren geht die Zahl zurück. Auch für 2019 rechnet Crifbürgel mit einer positiven Entwicklung.

EuGH stärkt Rolle von DRK und Co. bei Notfalltransporten

LUXEMBURG (dpa) - Der Europäische Gerichtshof hat die Position von Hilfsorganisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) beim Transport von Notfallpatienten gestärkt.



Bei der Betreuung und Versorgung von Notfallpatienten im Rettungswagen handele es sich um Gefahrenabwehr, entschied das oberste EU-Gericht am Donnerstag in Luxemburg. Die Aufträge dafür könnten deshalb nach EU-Recht auch ohne öffentliche Ausschreibung an gemeinnützige Organisationen vergeben werden. Das Urteil ist ein Rückschlag für private Anbieter, die versuchen, ihre Position auf dem in Deutschland bislang von Hilfsorganisationen dominierten Markt auszubauen.

Studie: Vergütung der Dax-Chefs leicht gesunken

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Deutschlands Topmanager haben einer Studie zufolge im vergangenen Jahr im Schnitt etwas weniger verdient als 2017.



Angesichts rückläufiger Erträge der Dax-Unternehmen sank die Direktvergütung ihrer Vorstandschefs durchschnittlich um sechs Prozent auf 5,6 Millionen Euro, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Beratungsunternehmens Willis Towers Watson hervorgeht. Topverdiener war den Angaben zufolge wie schon im Vorjahr SAP-Chef Bill McDermott mit rund 10,2 Millionen Euro. Zu den Top drei zählten demnach auch HeidelbergCement-Lenker Bernd Scheifele (7,2 Mio.) und Adidas-Chef Kasper Rorsted (7,1 Mio).

Dax im Minus - Konjunktursorgen verschrecken Anleger

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Konjunktursorgen haben die Aktienmärkte am Donnerstag im Griff.



Der deutsche Leitindex Dax tauchte am Nachmittag zeitweise unter die Marke von 11.500 Punkten. Zuletzt notierte er bei 11.501,06 Punkten und damit 0,89 Prozent im Minus. Der Index der mittelgroßen Werte MDax sank um 0,64 Prozent auf 24.920,01 Punkte. Der EuroStoxx 50 verlor ein knappes halbes Prozent.