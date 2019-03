Von: Redaktion DER FARANG | 20.03.19

5G-Mobilfunkauktion gestartet - Bund hofft auf Milliardeneinnahmen

MAINZ (dpa) - Die Auktion von 5G-Mobilfunkfrequenzen läuft. Zum Start hat der Chef der zuständigen Bundesnetzagentur, Jochen Homann, am Dienstagmorgen in Mainz symbolisch auf den Knopf einer alten Stopp-Uhr gedrückt, die schon im Jahr 2000 im Einsatz war.



Damals bescherte die erste große Frequenzauktion dem Bund einen Geldregen von umgerechnet knapp 51 Milliarden Euro. Die nun gestartete Auktion dürfte deutlich weniger Geld einbringen, Fachleute rechnen mit drei bis fünf Milliarden Euro. Damit lägen die Einnahmen in etwa auf dem Niveau von Versteigerungen aus den Jahren 2010 und 2015. Der Bund will das Geld in die Digitalisierung stecken. Die Ausbauauflagen gelten als relativ hart - die Mobilfunkfirmen müssen also viel Geld in den Bau von Funkmasten stecken, um die Vorschriften einzuhalten.

«Wirtschaftsweise» senken Wachstumsprognose deutlich auf 0,8 Prozent

BERLIN (dpa) - Die «Wirtschaftsweisen» haben vor dem Hintergrund der sich eintrübenden Konjunktur ihre Wachstumsprognose für 2019 um fast die Hälfte auf 0,8 Prozent nach unten korrigiert.



Für 2020 erwartet der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Zuwachsraten des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,7 Prozent, wie die Ökonomen am Dienstag in Berlin mitteilten. Im vergangenen Herbst hatten sie in ihrem Gutachten für 2019 noch mit einem Plus von 1,5 Prozent gerechnet. Im Frühjahr 2018 waren sie von einem Plus von 1,8 Prozent ausgegangen. Die Sachverständigen begründen ihre Prognose damit, dass das Expansionstempo der deutschen Volkswirtschaft merklich nachgelassen habe.

Merkel: Mögliche Bankenfusion «privatwirtschaftliche Entscheidung»

BERLIN (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine mögliche Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank als «privatwirtschaftliche Entscheidung» bezeichnet.



Sie plädiere sehr dafür, dass sich die Bundesregierung nicht mit einem Votum einmische, sagte Merkel am Dienstag bei einer Konferenz in Berlin. Eine mögliche Fusion sei eine absolut private Entscheidung mit all den Herausforderungen, Chancen und Risiken. Die Bundesregierung habe dann ein Interesse daran, das Ergebnis zu bewerten, weil der Bund einen Anteil von gut 15 Prozent an der Commerzbank halte. Sie werde aber kein Votum abgeben, sagte die CDU-Politikerin.

Hauptaktionär Porsche SE stockt Anteile an Volkswagen auf

STUTTGART (dpa) - Der größte VW-Aktionär, die Porsche SE, baut seine Beteiligung am Wolfsburger Autokonzern aus.



Für rund 400 Millionen Euro wurde der Anteil an den Stimmrechten von 52,2 auf 53,1 Prozent aufgestockt, wie Vorstandschef Hans Dieter Pötsch am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Pötsch sprach von einem starken Bekenntnis zu Volkswagen. Die Geschäfte der Porsche SE hängen trotz einiger anderer Beteiligungen nahezu ausschließlich an der Entwicklung von VW. Für 2018 verbuchte die Holding einen Gewinn von 3,5 Milliarden Euro, rund 200 Millionen Euro oder sechs Prozent mehr als im Jahr davor.

Große Nachfrage nach Glasflaschen - Lieferengpass für Winzer

MAINZ/WÜRZBURG (dpa) - Nach der reichen Ernte im vergangenen Herbst ist es bei der Belieferung von Winzern mit Glasflaschen zu Engpässen gekommen.



Es sei allerdings nicht die Erntemenge allein, die zu dieser Situation geführt habe, heißt es beim Flaschen-Großhändler Wittmer GmbH im rheinland-pfälzischen Kirrweiler. «Die Nachfrage nach Glas wird allgemein größer, viele Getränkekonzerne gehen vom PET-Kunststoff zurück auf Glas», sagte Wittmer-Geschäftsführer Sascha Wlodarczyk. Der zusätzliche Bedarf am Markt könne mit den vorhandenen Kapazitäten nicht abgedeckt werden. Ähnlich wird die Situation beim Kellereiartikel-Händler Klein im fränkischen Kitzingen eingeschätzt: «Die Glashütten sind einfach leer.»

Boeing-Chef Muilenburg wirbt bei Passagieren um Vertrauen

CHICAGO (dpa) - Nach dem Absturz zweier baugleicher Flugzeuge vom Typ 737 Max in Äthiopien und Indonesien innerhalb eines halben Jahres wirbt Boeing-Chef Dennis Muilenburg bei Passagieren und Airlines um Vertrauen.



Sicherheit stehe bei Boeing im Mittelpunkt. «Sicherheit ist der Kern dessen, wofür wir bei Boeing stehen», schrieb der Vorstandschef des US-Flugzeugbauers in einem Brief an Passagiere und Luftfahrtbranche. «Sicher und verlässlich mit unseren Flugzeugen zu reisen, ist ein bleibender Wert und unsere absolute Verpflichtung gegenüber jedermann», führte der Boeing-Chef in dem Brief aus, der am Montag veröffentlicht wurde. «Wir wissen, dass Leben von der Arbeit abhängen, die wir machen, und unsere Teams nehmen diese Verantwortung täglich als tief empfundene Verpflichtung an.»

Stada will Hunderte Mitarbeiter einstellen - Gewinn steigt kräftig

BAD VILBEL (dpa) - Der Arzneihersteller Stada will nach der Übernahme durch Finanzinvestoren sein Geschäft kräftig ausbauen.



«Wir planen, 2019 weltweit ein paar Hundert Mitarbeiter einzustellen», sagte Chef Peter Goldschmidt der Deutschen Presse-Agentur. Während in Marketing und Vertrieb Arbeitsplätze aufgebaut würden, plane man in Verwaltung und Produktion Stellen abzubauen oder zu verlagern. «In der Zentrale in Bad Vilbel dürfte die Zahl der Jobs etwa gleich bleiben.» Unterdessen lief es im Tagesgeschäft rund: Der Gewinn stieg im vergangenen Jahr kräftig, wie Stada am Dienstag mitteilte. Der Konzern sei bereit für Übernahmen und Kooperationen, sagte Goldschmidt.

Dax steigt über 11.800 Punkte

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat am Dienstag seine Kursgewinne ausgebaut. Zuletzt verbuchte er ein Plus von 1,30 Prozent auf 11.809,08 Punkte.



Der Index der mittelgroßen Werte MDax rückte um 0,82 Prozent auf 25.426,08 Zähler vor. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,93 Prozent hoch. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von null Prozent am Vortag auf minus 0,01 Prozent. Der Euro legte zu und kostete zuletzt 1,1351 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1349 Dollar festgesetzt.