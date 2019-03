Von: Redaktion DER FARANG | 08.03.19

EZB will Zinsen bis mindestens Ende 2019 unverändert lassen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Europas Währungshüter warten angesichts eingetrübter Konjunkturaussichten mit der ersten Zinserhöhung bis ins kommende Jahr.



Bislang hatte die Notenbank erklärt, dass die Zinsen bis mindestens über den Sommer 2019 hinaus unverändert bleiben. Dieser Zeitraum wurde nun verlängert bis mindestens über das Jahresende hinaus, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag im Anschluss an eine Sitzung des EZB-Rates mitteilte. Sparer müssen sich also noch gedulden. Zugleich bietet die EZB Geschäftsbanken - wie in den vergangenen Krisenjahren mehrfach geschehen - erneut langfristige Kredite zu extrem günstigen Konditionen. Das Programm soll im September 2019 starten.

EU-Gericht: Behörde muss Zugang zu Glyphosat-Studien gewähren

LUXEMBURG (dpa) - Strittige Studien über das Krebsrisiko des Unkrautvernichters Glyphosat müssen nach einem Urteil des EU-Gerichts öffentlich gemacht werden.



Der Beschluss der EU-Lebensmittelbehörde Efsa, entsprechende Untersuchungen unter Verschluss zu halten, sei nichtig, erklärten die Luxemburger Richter am Donnerstag (Rechtssachen T-716/14, T-329/17). Grüne und Umweltschützer jubeln. Gegen das Urteil kann innerhalb von zwei Monaten beim höheren Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorgegangen werden. Hintergrund ist der monatelang Streit um die weitere Nutzung von Glyphosat in der EU. Das Mittel war 2017 für weitere fünf Jahre zugelassen worden.

Huawei wehrt sich mit Klage gegen Einschränkungen im US-Geschäft

SHENZHEN (dpa) - Als Antwort auf Spionagevorwürfe zieht der chinesische Technologiekonzern Huawei gegen die US-Regierung vor Gericht.



Die Klage richtet sich in erster Linie gegen ein Verbot, das Behörden in den USA den Kauf und Einsatz von Huawei-Technologie und Dienstleistungen untersagt. Ein entsprechendes Gesetz, das US-Präsident Donald Trump vergangenes Jahr unterzeichnet hatte, sei «nicht nur rechtswidrig, sondern hindert Huawei auch daran, sich fair am Wettbewerb zu beteiligten», sagte der amtierende Vorsitzende des Unternehmens, Guo Ping, am Donnerstag in Shenzhen.

Zuckerberg verspricht mehr Privatsphäre bei Facebook

MENLO PARK (dpa) - Facebook-Chef Mark Zuckerberg will das Online-Netzwerk stärker auf den Schutz der Privatsphäre ausrichten.



«Ich glaube, dass die Kommunikation sich in der Zukunft zunehmend auf vertrauliche, verschlüsselte Dienste verlagern wird, in denen die Menschen sich darauf verlassen können, dass das, was sie einander mitteilen, sicher bleibt», schrieb Zuckerberg. Unter anderem sollen mehr Angebote des Konzerns mit einer Komplett-Verschlüsselung nach dem Vorbild des Chatdienstes WhatsApp versehen werden.

Nach Gewinneinbruch: Deutsche Post sieht sich wieder auf Rekordkurs

BONN (dpa) - Nach einem Gewinneinbruch im Brief- und Paketgeschäft will die Deutsche Post wieder Fahrt aufnehmen.



Das Weihnachtsgeschäft sei sehr gut verlaufen, die Paketeinnahmen hätten wesentlich angezogen, sagte Konzernchef Frank Appel in Bonn. Hohe Kosten in der Brief- und Paketsparte belasteten das operative Konzernergebnis 2018 - es sackte um 15,5 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Für dieses Jahr nannte Appel ein Ergebnisziel von 3,9 bis 4,3 Milliarden Euro.

China entlastet Unternehmen - Schulden «unter Kontrolle»

PEKING (dpa) - Mit einer umfangreichen Entlastung von Unternehmen will Chinas Regierung das verlangsamte Wachstum ankurbeln und den Arbeitsmarkt stabilisieren.



Obwohl Steuerlast und Sozialabgaben um fast zwei Billionen Yuan (aktuell 263 Milliarden Euro) gesenkt werden, rechnet Finanzminister Liu Kun nicht mit allzu großen Löchern in der Staatskasse. «Die Schulden der Regierung, sowohl auf zentraler wie lokaler Ebene, sind unter Kontrolle», versicherte Liu Kun. Das Haushaltsdefizit werde in diesem Jahr lediglich von 2,6 Prozent auf 2,8 Prozent im Vergleich zur Wirtschaftsleistung steigen.

Textilhändler darf Sportbekleidung als «olympiareif» bewerben

KARLSRUHE (dpa) - Werbung mit den Begriffen «olympiareif» und «olympiaverdächtig» für Sportbekleidung ist zulässig.



Der Deutsche Olympische Sportbund hatte einen Händler aus Mecklenburg-Vorpommern deswegen zu Unrecht abgemahnt. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem Urteil am Donnerstag. (Az.: I ZR 225/17). Eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung der Olympischen Spiele liege nicht vor. Das Olympiaschutzgesetz erlaube in so einem Fall ausdrücklich eine Benutzung der olympischen Bezeichnungen als Angabe über Merkmale und Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen.

Billiggeld-Versprechen der EZB treibt Dax über 11.600 Punkte

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Aussicht auf weiter sprudelndes Billiggeld sowie Geldspritzen der EZB für Banken haben den Dax am Donnerstag aus der Verlustzone katapultiert.



Der deutsche Leitindex machte sein moderates Minus wett und legte am frühen Nachmittag um 0,13 Prozent auf 11.602,81 Punkte zu. Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, verlor am Nachmittag 0,60 Prozent auf 24.542,22 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,25 Prozent vor.