Von: Redaktion DER FARANG | 07.03.19

Schaeffler will Hunderte Jobs in Deutschland streichen

HERZOGENAURACH (dpa) - Die Flaute in der Automobilindustrie macht dem Zulieferer Schaeffler immer stärker einen Strich durch die Rechnung.



Die Aussichten für dieses und die kommenden Jahre sehen insbesondere für die Autozuliefersparte mau aus - Vorstandschef Klaus Rosenfeld will eine neue Sparrunde einläuten. Rund 900 Stellen sollen insgesamt wegfallen, 700 davon in Deutschland, wie das Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. Die Maßnahmen treffen insbesondere die Autozuliefersparte. Unter dem Strich sei der auf die Anteilseigner entfallende Konzerngewinn 2018 um 10,1 Prozent auf 881 Millionen Euro gesunken, hieß es weiter. Der Erlös kletterte vom starken Euro gebremst um 1,6 Prozent auf 14,24 Milliarden Euro.

OECD senkt Wachstumsprognose für Deutschland deutlich

PARIS (dpa) - Die Wirtschaft in Deutschland wird nach Einschätzung der Industrieländer-Organisation OECD in diesem Jahr nur gering zulegen.



In ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht erwartet die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für 2019 nur noch ein Wachstum von 0,7 Prozent. Damit würde das Bruttoinlandsprodukt in der größten europäischen Volkswirtschaft nur noch halb so stark steigen wie 2018. Im Jahr 2020 soll die Wirtschaft hierzulande um 1,1 Prozent zulegen. Zuvor waren die Ökonomen von plus 1,4 Prozent ausgegangen. Die Gründe für das Abflauen sehen die OECD-Experten unter anderem in einer schwächeren Weltwirtschaft, von der Deutschland besonders abhängig ist.

US-Handelsdefizit auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren

WASHINGTON (dpa) - Trotz der Zollpolitik von Präsident Donald Trump ist das Defizit der US-Handelsbilanz im Dezember auf den höchsten Stand seit über zehn Jahren gestiegen.



Wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte, weitete sich das Defizit um 9,5 Milliarden auf 59,8 Milliarden Dollar (52,8 Mrd Euro) aus. Das ist der höchste Fehlbetrag seit Oktober 2008. Auch im Gesamtjahr 2018 stieg das Defizit mit 621 Milliarden Dollar auf den höchsten Stand seit zehn Jahren. Dies ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 12,5 Prozent oder 68,8 Milliarden Dollar.

Zahl der Aktienbesitzer auf höchstem Stand seit 2007

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Trotz der Börsenturbulenzen haben sich im vergangenen Jahr wieder mehr Kleinanleger in Deutschland an den Aktienmarkt getraut.



Die Zahl der Aktionäre und Besitzer von Aktienfondsanteilen stieg im Jahresschnitt um etwa 250 000, wie das Deutsche Aktieninstitut (DAI) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Insgesamt besaßen rund 10,3 Millionen Bürger, die älter sind als 14 Jahre, Anteilsscheine von Unternehmen oder Aktienfonds. «Damit erreicht die Zahl der Aktienbesitzer den höchsten Wert seit 2007», erläuterte DAI-Chefin Christine Bortenlänger. Ein Grund für den Anstieg dürfte die anhaltenden Niedrigzinsen sein. Klassische Sparformen werfen kaum noch etwas ab.

Automanager Ghosn aus Untersuchungshaft freigelassen

TOKIO (dpa) - Nach mehr als drei Monaten in Untersuchungshaft ist der in Japan angeklagte Automanager Carlos Ghosn auf freiem Fuß.



Der 64-Jährige verließ am Mittwoch die Haftanstalt in Tokio. Ghosn war allerdings in Begleitung von mehr als fünf Gefängnisbeamten derart verkleidet, dass er kaum zu erkennen war. Er trug eine weiße Maske bis dicht unter die Augen, dazu eine Brille sowie dunkle Arbeiterkluft mit Warnweste und blauer Schirmmütze auf dem Kopf. Ghosn hatte zuvor eine Kaution von einer Milliarde Yen (7,9 Mio. Euro) bezahlt. Das Gericht hatte am Vortag dem Antrag seines Verteidigers Junichiro Hironaka auf Freilassung gegen Kaution stattgegeben und einen Einspruch der Staatsanwaltschaft abgelehnt.

Sparkassen-Präsident: Schaffung von Zentralinstitut braucht Zeit

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis rechnet über kurz oder lang mit der Schaffung einer Sparkassen-Zentralbank.



«Weil es die Sparkassen als wichtiger Partner und Kunden der Landesbanken wollen, wird es kommen», sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) am Mittwoch in Frankfurt. «Es wird aber keinen «Big Bang» geben, sondern das wird ein mühsamer Prozess vieler Schritte sein.» Im Zuge der Rettung der NordLB war die Diskussion über Zusammenschlüsse von Landesbanken neu entbrannt. Die Idee ist allerdings umstritten. Ein Zentralinstitut zu 100 Prozent in der Hand der Sparkassen sollte in erster Linie Leistungen für die Institute erbringen, sagte Schleweis.

Anleger bleiben in Deckung - Dax leicht im Minus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Mittwoch weiter zurückgehalten.



Der Dax gab am Nachmittag leicht um 0,08 Prozent auf 11.611,73 Punkte nach. Der MDax zeigte sich etwas besser; zuletzt notierte der Index der mittelgroßen Werten mit 0,12 Prozent im Plus bei 24.753,52 Punkten. Verhalten positiv ging es an den übrigen Europabörsen zu: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte 0,18 Prozent auf 3333,02 Punkte zu.