Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 05.03.19

Fiat-Chrysler bei E-Autos skeptisch und für Partner offen

GENF (dpa) - Der Autobauer Fiat-Chrysler (FCA) will Strafzahlungen wegen klimaschädlicher Abgase in Kauf nehmen, wenn das günstiger ist als hohe Investitionen für Elektroautos.



«Wir nehmen den Weg mit den geringsten Kosten», sagte FCA-Chef Mike Manley am Dienstag auf dem Genfer Autosalon. Die Frage sei, ob die Kunden E-Autos kaufen, sagte Manley. Heute sei der Absatz in Europa sehr gering. Aber wenn der Markt sie verlange, werde auch Fiat-Chrysler sie bauen. In einem Jahr will der Konzern zwei Jeeps als Hybride auf den Markt bringen und Ende 2020 einen elektrifizierten Alfa-Romeo-SUV. Ob ein vollelektrischer Fiat-Kleinwagen, der auf der Messe als Konzeptfahrzeug präsentiert wurde, in Serie geht, ist offen.

Reisemesse ITB beginnt mit Optimismus - Kritik an Partner Malaysia

BERLIN (dpa) - Mit vorsichtigen Hoffnungen auf ein erneut starkes Urlaubsjahr beginnt die weltweit größte Reisemesse ITB in Berlin.



Schwerpunkte sind das Geschäft mit Touren und Ausflügen sowie Virtual Reality im Tourismus. Beiden Segmenten wurden erstmals eigene Bereiche gewidmet, wie die Messe Berlin am Dienstag vor Eröffnung der 53. ITB (6. bis 10. März) mitteilte. Etwa 10 000 Aussteller aus 181 Ländern und Regionen sind in den Messehallen rund um den Berliner Funkturm vertreten. Erstmals zu Gast ist die Insel St. Helena.

Juristisches Tauziehen in Japan beendet: Ghosn kommt frei

TOKIO (dpa) - Nach mehr als drei Monaten in Untersuchungshaft steht die Freilassung des in Japan angeklagten Automanagers Carlos Ghosn kurz bevor.



Das Bezirksgericht in Tokio gab am Dienstag dem Antrag seines Verteidigers auf Freilassung auf Kaution statt und lehnte am Abend (Ortszeit) einen Einspruch der Staatsanwaltschaft gegen die Entscheidung ab.

Insolvenzverwalter dämpft Hoffnungen von Germania-Kunden

BERLIN (dpa) - Kunden der insolventen Airline Germania könnten wohl selbst im Falle einer Zukunft der Fluggesellschaft auf Kosten sitzen bleiben.



Der vorläufige Insolvenzverwalter Rüdiger Wienberg dämpfte im Interview der Deutschen Presse-Agentur Hoffnungen, wonach Kunden bei einem möglichen neuen Investor die Flüge vielleicht komplett ersetzt bekommen könnten. «Dann würde der Investor gleich von Anfang an Verluste machen und wäre damit sicher überfordert», sagte Wienberg.

VDA: Klimaziele mit E-Autos nur in Oberklasse nicht zu schaffen

GENF (dpa) - Die deutsche Autoindustrie muss rasch breitere Käuferschichten für ihre Hybrid- und Elektroautos erreichen, um Strafen für klimaschädliche Abgase zu vermeiden.



«Wir rollen das Angebot an E-Autos über alle Segmente aus, also auch in der Kompaktwagen- und Mittelklasse», sagte der Chef des Branchenverbands VDA, Bernhard Mattes, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag auf der Genfer Automesse. «Wenn wir nur in den Bereich der Oberklasse gehen würden, könnten wir unsere CO2-Ziele nicht erreichen.» Um den Ausstoß von CO2 bis 2030 um 37,5 Prozent zu senken, müsse jeder zweite Neuwagen in Deutschland elektrifiziert sein.

Trump will Indien und Türkei Vorteile beim Handel nehmen

WASHINGTON (dpa) - Die USA haben Indien und der Türkei gedroht, ihnen den Status als Entwicklungsländer abzuerkennen und damit ihre bisherige Sonderbehandlung in Handelsfragen zu beenden.



Präsident Donald Trump wolle beiden Staaten nicht länger den zollfreien Export von Waren in die USA genehmigen, der mit ihrem bisherigen Sonderstatus verbundenen ist, teilte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer am Montag (Ortszeit) in Washington mit. Der Entschluss kann frühestens nach Ablauf von 60 Tagen in Kraft treten.

Nächste Modekette insolvent: Miller & Monroe zahlungsunfähig

SIGMARINGEN (dpa) - Die Firma hinter der Modekette Miller & Monroe ist zahlungsunfähig.



Die Vidrea Deutschland GmbH mit Sitz in Sigmaringen hat am 1. März Insolvenz angemeldet, wie aus den Bekanntmachungen des Amtsgerichts Hechingen hervorgeht. (Az.: 10 IN 29/19) Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Stuttgarter Rechtsanwalt Jochen Sedlitz bestellt. Er war am Dienstag zunächst nicht für eine Bestätigung oder Stellungnahme zu erreichen.

Evonik trennt sich von Plexiglas - Kündigungsschutz soll gelten

ESSEN (dpa) - Mit dem Verkauf seines Plexiglas-Geschäfts trennt sich der Essener Spezialchemiekonzern Evonik von einem seiner traditionellen Produkte.



Der Schritt sei notwendig, damit Evonik in weniger konjunkturabhängige Geschäfte investieren könne, sagte Vorstandschef Christian Kullmann am Dienstag bei der Bilanzpressekonferenz. Der Verkauf der Methacrylat-Sparte für netto rund 2,5 Milliarden Euro an den Finanzinvestor Advent International war am Montagabend besiegelt worden.

Dax lahmt - Wirtschaftsnachrichten aus China bremsen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Schwache Konjunktursignale aus China haben den Dax am Dienstag in Schach gehalten.



Der deutsche Leitindex pendelte bis zum Nachmittag um seinen Schlusskurs vom Vortag. Zuletzt gab er denkbar knapp um 0,03 Prozent auf 11 588,80 Punkte nach. Bereits am Vortag hatte der Dax nach seinem jüngsten Kursanstieg geschwächelt. Am deutschen Anleihenmarkt verharrte die Umlaufrendite auf 0,07 Prozent, ebenso wie der Rentenindex Rex bei 141,88 Punkten. Der Bund-Future gab um 0,13 Prozent auf 165,44 Punkte nach. Der Euro kostete zuletzt 1,1328 US-Dollar. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank (EZB) am Vortag auf 1,1337 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8821 Euro.