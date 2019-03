Von: Redaktion DER FARANG | 05.03.19

Nachfrage nach medizinischem Cannabis steigt rasant

BERLIN (dpa) - Zwei Jahre nach der Liberalisierung von medizinischem Cannabis in Deutschland ist die Nachfrage rasant gestiegen.



2018 gaben Apotheken rund 145.000 Einheiten cannabishaltiger Zubereitungen und unverarbeiteter Blüten auf Basis von etwa 95.000 Rezepten zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung ab. Das sind mehr als dreimal so viele wie in den knapp zehn Monaten von der Freigabe im März 2017 bis Ende 2017: Damals wurden 27.000 Rezepte und 44.000 Einheiten registriert. Das zeigen Zahlen der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Die Daten legten nahe, dass deutlich mehr Patienten mit medizinischem Cannabis versorgt würden als vor zwei Jahren, sagte Andreas Kiefer, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts und Präsident der Bundesapothekerkammer.

China und USA machen Fortschritte in Handelskonflikt - Gipfel geplant

PEKING (dpa) - China und die USA haben sich in den Verhandlungen über ein Ende ihres seit Monaten andauernden Handelskrieges weiter angenähert.



Nachdem sich die US-Seite positiv über den Verlauf geäußert hatte, war am Montag auch in Peking von «substanziellen Fortschritten» die Rede. Vor Journalisten warnte der Sprecher der am Dienstag beginnenden Jahrestagung des Volkskongresses, Zhang Yesui, die USA aber vor einer konfrontativen Politik. Angesichts der Fortschritte ist von einem möglichen Besuch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Ende März in Mar-a-Lago in Florida die Rede, um mit US-Präsident Donald Trump eine weitreichende Handelsvereinbarung zu unterzeichnen.

Anwalt von Carlos Ghosn hält baldige Freilassung auf Kaution möglich

TOKIO (dpa) - Der Anwalt des in Japan inhaftierten Automanagers Carlos Ghosn hält eine baldige Freilassung des einstigen Chefs der Allianzpartner Renault und Nissan auf Kaution für möglich.



Er glaube, dass Ghosn «in naher Zukunft» freikommen könnte, sagte Junichiro Hironaka am Montag vor Journalisten. Über seinen entsprechenden Antrag auf Freilassung hat das Gericht noch nicht entschieden. Der 64-jährige Ghosn, der Nissan vor der Pleite gerettet und zusammen mit Renault und Mitsubishi eine mächtige internationale Autoallianz geschmiedet hatte, war am 19. November in Tokio wegen Verstoßes gegen japanische Börsenauflagen festgenommen und später angeklagt worden. Zudem soll er laut japanischer Staatsanwaltschaft private Investitionsverluste auf Nissan übertragen haben. Einen Termin für einen Prozess gibt es noch nicht.

Umfrage: Vielen Verbrauchern geht es besser als vor fünf Jahren

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Vielen Deutschen geht es nach eigener Einschätzung heute finanziell besser als vor fünf Jahren.



Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervor. Dabei gaben 39 Prozent der Befragten in der Bundesrepublik an, ihre finanzielle Situation habe sich zwischen 2013 und 2018 verbessert. Nur jeder fünfte Teilnehmer sagte, dass es ihm mit Blick auf seine Vermögenslage schlechter gehe. Aktuell trübt sich die Verbraucherstimmung in Deutschland allerdings eher ein, wie das am Montag veröffentlichte Konsumbarometer des Handelsverbandes Deutschland (HDE) zeigt.

Mehr Durchblick bei Lebensversicherungen - Kundeninfos verbessert

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Lebensversicherungskunden erhalten einer Studie zufolge inzwischen mehr und bessere Informationen über die Entwicklung ihrer privaten Altersvorsorge.



Nach einer Untersuchung von Policen Direkt hat die Mehrheit der deutschen Lebensversicherer ihre jährlichen Kundenschreiben überarbeitet und erfüllt die seit Sommer 2018 geltenden neuen Mindestanforderungen. Erste Erfahrungen von Verbraucherschützern sind ebenfalls positiv. «Unser erster Eindruck: Es gibt deutliche Verbesserungen», berichtete Sandra Klug, Marktwächterin für Versicherungen bei der Verbraucherzentrale Hamburg. «Die Informationen sind übersichtlicher und für Verbraucher leichter herauszufiltern.» Bei einigen Assekuranzen hake es allerdings noch.

Tesla will SUV auf Basis des Model 3 am 14. März vorstellen

PALO ALTO (dpa) - Der Elektroauto-Hersteller Tesla will am 14. März eine neue Modellvariante vorstellen - einen SUV auf Basis seines neueren Model 3.



Das neue Fahrzeug - das Model Y - werde rund zehn Prozent größer sein und dadurch etwas weniger Reichweite als das Model 3 haben, schrieb Tesla-Chef Elon Musk in der Nacht zum Montag bei Twitter. Der Preis werde etwa zehn Prozent höher sein. Das Model 3 verkauft Tesla seit kurzem schließlich auch zu dem ursprünglich angekündigten Preis von 35.000 Dollar vor Steuern und Elektroauto-Vergünstigungen. Es wird das zweite SUV-Model von Tesla. Das Model X als erstes dieser Art baut auf dem größeren Model S auf.

Dax verteidigt moderate Gewinne

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat am Rosenmontag gestützt von einer weiteren Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit moderate Gewinne verteidigt.



Am Nachmittag lag der deutsche Leitindex mit 0,23 Prozent im Plus bei 11.628,63 Punkten. Der MDax notierte zuletzt 0,57 Prozent höher auf 24.798,97 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand mit 0,4 Prozent im Plus. Am deutschen Anleihenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,08 Prozent am Freitag auf 0,07 Prozent. Der Euro kostete zuletzt 1,1343 US-Dollar. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag auf 1,1383 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8785 Euro.