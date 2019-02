Written by: Redaktion DER FARANG | 28/02/2019

BMW und Daimler kooperieren beim autonomen Fahren

MÜNCHEN/STUTTGART (dpa) - Eine Woche nach der Fusion ihrer Carsharing-Dienste bündeln BMW und Daimler jetzt ihre Kräfte auch beim automatisierten Fahren.



In einem ersten Schritt wollen die beiden Autokonzerne Fahrerassistenzsysteme und die Technik für automatisiertes Fahren auf Autobahnen und für automatisiertes Parken gemeinsam entwickeln. Beide strebten aber eine «langfristige und strategische Kooperation» an, um die nächste Stufe schon vor 2025 breit verfügbar zu machen, teilten sie am Donnerstag mit. Durch die Zusammenführung der Kompetenzen «erhöhen wir die Innovationskraft und beschleunigen die Verbreitung dieser Technologie», sagte BMW-Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich.

Messung von Luftschadstoffen: EuGH-Gutachterin für strenge Vorgaben

LUXEMBURG (dpa) - Im Streit über Messstationen für Luftschadstoffe plädiert die zuständige Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof für eine strenge Auslegung des EU-Rechts.



Schon wenn an einzelnen Messstellen die Grenzwerte für Stickstoffdioxid oder Feinstaub überschritten werden, solle dies als Verstoß gegen EU-Vorgaben zur Luftqualität gelten, erklärte EuGH-Generalanwältin Juliane Kokott am Donnerstag in ihrem Gutachten zu einem Fall aus Belgien. Es müsse also kein Mittelwert aller Messstationen in einem Gebiet gebildet werden (Aktenzeichen C-723/17). Darüber hinaus haben Anwohner aus Sicht der deutschen EuGH-Generalanwältin das Recht, Standorte von Messstationen gerichtlich überprüfen zu lassen.

Inflation zieht im Februar an - Energie teurer

WIESBADEN (dpa) - Gestiegene Energiepreise haben die Inflation in Deutschland im Februar angetrieben.



Die Verbraucherpreise lagen um 1,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten mitteilte. Im Januar hatte die Teuerungsrate noch 1,4 Prozent betragen. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent. Energie verteuerte sich im Februar binnen Jahresfrist überdurchschnittlich stark um 2,9 Prozent. Zum Jahresanfang hatte sich der Preisanstieg bei Kraftstoffen und Haushaltsenergie nach starken Zuwächsen im November und Dezember zunächst verlangsamt.

Autoindustrie trotz Dieselkrise weiter sehr erfinderisch

MÜNCHEN (dpa) - Die deutsche Autoindustrie ist ungeachtet der Dieselkrise ungebrochen erfinderisch.



Bei den Patentanmeldungen des vergangenen Jahres liegen sechs Autohersteller und drei Autozulieferer an der Spitze, wie das Deutsche Patent- und Markenamt in München am Donnerstag mitteilte. Der Zulieferer Bosch lag mit 4230 Anmeldungen an der Spitze, gefolgt von Schaeffler - einem weiteren Zulieferer - und Ford. Ebenfalls vertreten unter den Top Ten sind BMW, Daimler, VW und Audi. Nur Siemens auf Platz zehn der anmeldestärksten Firmen zählt nicht zur Autobranche. Software und künstliche Intelligenz (KI) werden wichtiger, die Anmeldungen in der Sparte Computertechnik legten um über ein Viertel zu.

Bundesagentur: Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin hoch

NÜRNBERG (dpa) - Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist andauernd hoch.



Im Februar habe sich die Zahl der zu besetzenden Jobs auf dem Niveau des Vormonats gehalten, berichtete die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg und verwies auf ihren monatlich ermittelten Stellenindex. Der seit 2005 bestehende BA-X verharrte in dem Monat auf 255 Punkten. Gemessen am Vorjahresmonat stieg er um drei Punkte an. Mehr offene Stellen verzeichnete die BA im Handel, im öffentlichen Dienst, im Gesundheitswesen und in der Energiewirtschaft. Dagegen sei die Nachfrage in Verkehrs- und Logistikunternehmen weiter rückläufig.

NordLB-Rettung nimmt Fahrt auf - Niedersachsens Sparkassen dabei

HANNOVER (dpa) - Das Rettungsmodell für die Sanierung der angeschlagenen Norddeutschen Landesbank (NordLB) geht in die Endabstimmung.



Am Dienstag werden sich die Landesregierungen von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen als Anteilseigner des Geldhauses bei einer gemeinsamen Sitzung in der Hansestadt Gardelegen über das künftige Geschäftsmodell der Bank abstimmen. Das Treffen auf dem Gut Zichtau gab die Staatskanzlei am Donnerstag in Hannover bekannt. An der 3,5 Milliarden Euro teuren Sanierung der angeschlagenen Norddeutschen Landesbank (NordLB) beteiligen sich Niedersachsens 42 Sparkassen insgesamt mit rund 320 Millionen Euro. Keine Sparkasse würde dadurch in «existenzielle Schwierigkeiten» geraten, sagte der Chef des Sparkassenverbandes Niedersachsen (SVN), Thomas Mang.

Dax stagniert

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt hat auch am Donnerstag die Vorsicht überwogen.



Der Dax konnte aber einen Teil der anfänglichen Verluste aufholen und lag am Nachmittag noch mit 0,08 Prozent im Minus bei 11.478,46 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,33 Prozent auf 24.331,80 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte ebenfalls ein kleines Plus. Am deutschen Anleihenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,02 Prozent am Vortag auf 0,05 Prozent. Der Euro kostete zuletzt 1,1405 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1386 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8783 Euro gekostet.