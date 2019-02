Von: Redaktion DER FARANG | 28.02.19

Monsanto-Klagewelle reißt nicht ab - Bayer gibt sich optimistisch

LEVERKUSEN (dpa) - Der übernommene US-Saatgutkonzern Monsanto entwickelt sich für Bayer zum Wachstumstreiber, bleibt aber ein juristisches Sorgenkind.



Die Zahl der Kläger, die in den USA Schadenersatz wegen der angeblichen Krebsgefahr durch Glyphosat einfordern, stieg binnen drei Monaten um knapp 2.000 auf etwa 11.200, wie Bayer am Mittwoch in Leverkusen mitteilte. Im vergangenen Jahr hatte ein Gericht einem ersten Kläger einen hohen Schadenersatz zugesprochen, danach brach die Aktie ein. Bayer ging in Berufung. Unlängst startete ein zweites Verfahren, weitere sind absehbar. Bayer weist die Vorwürfe entschieden zurück.

Bundesbank überweist dem Bund 2,4 Milliarden Euro - Gewinn gestiegen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Deutsche Bundesbank überweist dem Bund nach einem Gewinnanstieg für das vergangene Jahr 2,4 Milliarden Euro.



«Ausschlaggebend für den Anstieg sind die höheren Zinserträge aufgrund der Negativverzinsung der gestiegenen Einlagen», teilte die Notenbank am Mittwoch in Frankfurt mit. Sparkassen und Banken im Euroraum müssen 0,4 Prozent Strafzinsen, wenn sie Geld bei den Notenbanken parken. Das soll die Kreditvergabe ankurbeln. Insgesamt erzielte die Bundesbank im vergangenen Jahr einen Überschuss von 2,5 Milliarden Euro, davon flossen wie schon im Vorjahr 100 Millionen in die Rücklage für Pensionsverpflichtungen. Die verbleibenden 2,4 Milliarden gingen an den Bund.

Kosmetikhersteller Beiersdorf hat für Wachstum gefüllte Kasse

HAMBURG (dpa) - Der Kosmetikhersteller Beiersdorf sieht sich für weiteres Wachstum gut gerüstet.



Mit einer Netto-Liquidität von 4,4 Milliarden Euro und einer robusten Bilanz könne Beiersdorf die künftigen Investitions- und Wachstumspläne problemlos realisieren, sagte Vorstandschef Stefan de Loecker am Mittwoch in Hamburg. In diesem Jahr strebt der Nivea-Produzent ein Wachstumsplus von drei bis fünf Prozent an. Vor allem mit Investitionen von jährlich 70 bis 80 Millionen Euro soll Wachstum im Bereich Consumer erreicht werden. Für seinen Wachstumskurs muss der Konsumgüterkonzern aber zunächst auf Rendite verzichten, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Konzernweit wird ein Rückgang von 15,4 auf 14,5 Prozent erwartet.

Weniger Plastikmüll: Schulze will bis Herbst konkrete Vereinbarungen

BERLIN (dpa) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze will bis zum Herbst mit Handelsketten und Herstellern konkrete und freiwillige Vereinbarungen für weniger Verpackungen erreichen.



Das kündigte die SPD-Politikern am Mittwoch in Berlin an. «Wir wollen alle gemeinsam, dass Plastikmüll reduziert wird.» Außerdem sollten die Verbraucher besser informiert werden. So sollen Plastik-Verpackungen bei Obst und Gemüse möglichst vermieden und Mehrwegnetze verwendet werden. Schulze sagte, sie sei zuversichtlich, über freiwillige Vereinbarungen schneller voranzukommen und mehr zu schaffen als über Verbote. Vorbild soll die Selbstverpflichtung von Unternehmen sein, Plastiktüten nicht mehr umsonst abzugeben.

Fachkräfte aus der Bundeswehr: Unternehmen werben um Soldaten

MÜNCHEN (dpa) - Angesichts des Fachkräftemangels suchen immer mehr deutsche Unternehmen gezielt Soldaten der Bundeswehr.



Der Berufsförderungsdienst (BFD) der Streitkräfte hat mittlerweile feste Ansprechpartner bei etwa 5.000 Unternehmen, die Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie Praktika für ausscheidende Soldaten anbieten, wie die Personalverwaltung der Bundeswehr in Köln mitteilte. «Die Anzahl der Kooperationen und Ansprechpartner in der Wirtschaft steigt von Jahr zu Jahr.» Dazu zählen große und bekannte Unternehmen wie Post, Bahn, die Einzelhandelskette Rewe und der US-Konzern Amazon.

Studie: Potenzial für viele Wohnungen auf Parkhäusern und Discountern

BERLIN (dpa) - Auf Bürogebäuden, Parkhäusern und Discountern könnten einer Studie zufolge Hunderttausende Wohnungen entstehen.



Nutzt man auch Supermarkt-Parkplätze und leerstehende Büros klug, könnten ohne einen Quadratmeter zusätzliches Bauland bundesweit sogar mehr als 1,2 Millionen Wohnungen gebaut werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der TU Darmstadt und des Pestel-Instituts für ein Bündnis von Wohnungs- und Bauverbänden, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Wissenschaftler haben unter anderem Luftaufnahmen von Gebäuden und Freiflächen ausgewertet. Vor zwei Jahren hatten sie in einer ähnlichen Studie bereits für die Aufstockung von Wohngebäuden plädiert. Bundesweit fehlen nach ihrer Rechnung mehr als eine Million Wohnungen.

EU-Kommission: Deutschland muss mehr investieren

BRÜSSEL (dpa) - Die EU-Kommission hat Deutschland ermahnt, mehr in Bildung und Infrastruktur zu investieren.



Die Ausgaben seien im Vergleich zur Sparrate immer noch schwach, und das trotz steigenden Bedarfs an Investitionen und Erneuerung, erklärte die Brüsseler Behörde am Mittwoch in ihrer Analyse der wirtschaftlichen Lage in einzelnen EU-Staaten. Die Kommission kritisiert seit Jahren den hohen deutschen Leistungsbilanzüberschuss - also die Tatsache, dass Deutschland weit mehr Waren und Dienstleistungen exportiert als importiert. Der Überschuss habe sich 2018 leicht verringert, vor allem wegen der steigenden Nachfrage in Deutschland, stellte die Behörde fest. Obwohl sich dieser Trend fortsetzen werde, bleibe der Überschuss aber «auf historisch hohem Niveau».

Lego erzielt mehr Gewinn - Spielwarenhersteller blickt nach China

BILLUND (dpa) - Der dänische Spielzeughersteller Lego hat sich wieder gefangen. Nach einem Einbruch 2017 erwirtschaftete der Bauklötzchen-Riese im vergangenen Jahr einen Gewinn von 8,1 Milliarden Kronen (rund 1,08 Mrd. Euro), wie der Konzern am Mittwoch in Billund mitteilte.



Das waren 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz stieg demnach im Vergleich zu 2017 um vier Prozent auf 36,4 Milliarden Kronen (4,88 Mrd Euro). Die weltweiten Verkaufszahlen seien um drei Prozent gesteigert worden, der Marktanteil sei entgegen dem internationalen Trend in der Spielzeugbranche auf allen großen Märkten gewachsen. «Wir haben ein Ziel für 2018 ausgegeben, das Geschäft zu stabilisieren. Wir sind erfreut, das erreicht zu haben», sagte Lego-Chef Niels Christiansen.

Dax schwächelt - Beiersdorf sackt ab, Bayer zieht an

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt sind die Kurse am Mittwoch leicht gefallen. Der Dax gab am Nachmittag um 0,42 Prozent auf 11.492,42 Zähler nach.



Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank zur Wochenmitte um 0,63 Prozent auf 24.222,82 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor ein Viertelprozent. Am deutschen Anleihenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,01 Prozent am Vortag auf 0,02 Prozent. Der Euro kostete zuletzt 1,1383 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1361 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8802 Euro gekostet.