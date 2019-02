Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 26.02.19

Eurokurs legt etwas zu

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Eurokurs hat am Montag etwas zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1352 US-Dollar. Am Morgen hatte er bei 1,1340 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1355 (Freitag: 1,1325) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8807 (0,8830) Euro.

Wie auch viele andere Währungen profitierte der Euro gegenüber dem Dollar von einer Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, bestehende Strafzölle auf chinesische Importe vorerst nicht anzuheben. Trump begründete dies mit Fortschritten in den laufenden Handelsgesprächen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Der US-Dollar war daher weniger als sicherere Alternative gefragt Tendenziell positiv ausgewirkt hat sich auch die Entscheidung der Ratingagentur Fitch, die Kreditwürdigkeit Italiens am Freitagabend nicht herabzustufen. Das Rating liegt trotz einer umstrittenen Haushaltspolitik und einer schwachen Konjunktur weiter bei «BBB». Das sind zwei Stufen über dem sogenannten Ramschniveau. Fitch droht Italien jedoch weiterhin mit einer Herabstufung. Die Kursausschläge des Euro zum Dollar hielten sich in engen Grenzen. Seit dem vergangenen Mittwoch bewegte sich der Wechselkurs außergewöhnlich wenig. Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86828 (0,87263) britische Pfund, 125,75 (125,56) japanische Yen und 1,1351 (1,1346) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag mit 1331 Dollar gehandelt. Das war ein Dollar mehr als am Freitag.

Trump verlängert Frist im Handelsstreit zwischen USA und China

WASHINGTON (dpa) - Im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat US-Präsident Donald Trump eine Frist zur Erhöhung der US-Strafzölle auf chinesische Importe verschoben.

Das kündigte Trump am Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter an. Gleichzeitig stellte er einen Gipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Aussicht, sollte es zusätzliche Fortschritte bei den Gesprächen geben. Nach seinen Worten könnte das Treffen in seinem Club Mar-a-Lago in Florida stattfinden. «Ein sehr gutes Wochenende für die USA und China», schloss Trump seinen Tweet. Nähere Angaben zur Fristverlängerung machte er nicht. Auch China zog eine positive Bilanz der bisherigen Gespräche im Handelsstreit.

5G und Auffalt-Smartphones: Mobile World Congress beginnt

BARCELONA (dpa) - In der Mobilfunk-Branche herrscht Aufbruchstimmung dank dem superschnellen 5G-Datenfunk.

Diverse Hersteller zeigen bei der wichtigsten Branchenschau Mobile World Congress in Barcelona erste 5G-Smartphones. Der Bedarf an größeren Bildschirmen unter anderem für Medieninhalte treibt auch die größten Innovationen beim Smartphone-Design seit Jahren an: Mehrere Anbieter kündigten Telefone an, die sich zu einem Tablet aufklappen lassen. Solche Neuerungen bringen allerdings auch Rekordpreise. Das am Sonntag in Barcelona von Huawei präsentierte Aufklapp-Telefon Mate X dürfte mit knapp 2300 Euro das bisher teuerste Smartphone werden. Das vor einigen Tagen vorgestellte Galaxy Fold von Samsung gibt es für 2000 Euro. Für ein weiteres Falt-Gerät vom chinesischen Anbieter TCL gibt es noch keinen Preis.

Sparkassen prüfen Einführung von Apple Pay

BERLIN (dpa) - Die Sparkassen denken über eine Einführung von Apple Pay für ihre Kunden nach.

«Die Sparkassen und Landesbanken in Deutschland arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung ihrer Zahlungslösungen für ihre Kunden. In diesem Zusammenhang führen wir sehr positive Gespräche mit Apple, um herauszufinden, wie wir Apple Pay für alle unsere Kunden einführen können», sagte ein Sprecher des des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) am Montag auf Anfrage. Der iPhone-Bezahldienst Apple Pay war Ende 2018 in Deutschland gestartet. Benutzer können im Laden mit dem iPhone oder der Apple Watch wie mit einer Kreditkarte bezahlen. Dazu hält man das Gerät ans Terminal. Die Kassentechnik muss dafür kontaktloses Bezahlen unterstützen. «Die technische Architektur hinter Apple Pay bietet den Verbrauchern eine hochsichere und private Lösung, die für unsere Kunden von Interesse ist», sagte der DSGV-Sprecher.

Ericsson übernimmt deutschen Mobilfunk-Antennenbauer Kathrein

ROSENHEIM (dpa) - Wer in Deutschland Radio hört, fernsieht oder mit dem Smartphone im Internet surft, tut das sehr oft über Antennen von Kathrein.

Jetzt verkauft der Familienkonzern im oberbayerischen Rosenheim sein Kerngeschäft mit den Mobilfunkantennen an einen seiner größten Kunden, den schwedischen Netzwerkausrüster Ericsson. Diese Sparte mit 4000 Mitarbeitern an mehr als 20 Standorten weltweit erwirtschaftet den größten Teil des Umsatzes von Kathrein. Für die Beschäftigten ändere sich aber nichts außer dem Namen ihres Arbeitgebers, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag. Die IG Metall Bayern äußerte sich zunächst zurückhaltend. «Wir prüfen die Auswirkungen auf die Beschäftigten», sagte ein Sprecher.

Real will Plastikbeutel in der Obst- und Gemüseabteilung abschaffen

DÜSSELDORF (dpa) - Die Verbrauchermarktkette Real will bis Ende 2020 die Plastikbeutel in der Obst- und Gemüseabteilung abschaffen.

Damit wolle das Unternehmen rund 70 Millionen Plastikbeutel einsparen, berichtete das Unternehmen am Montag. Andere große Handelsketten zögern mit diesem Schritt. Tatsächlich sehen auch Umweltschützer die Pläne von Real nicht nur positiv. «Nachhaltigkeit spielt für unsere Kunden im Lebensmitteleinzelhandel eine immer größere Rolle», begründete Real Chef Patrick Müller-Sarmiento den Schritt der zum Metro-Konzern gehörenden Handelskette. Ersetzt werden sollen die dünnen Plastikbeutel - im Fachjargon Hemdchen- oder Knotenbeutel genannt - bei Real durch kostenlose Tüten aus recyceltem Papier. Außerdem will Real waschbare Mehrwegnetze anbieten, die der Kunde allerdings kaufen muss.

Dax erklimmt Hürde von 11 500 Punkten

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Neue Hoffnungen auf eine Lösung im US-chinesischen Handelsstreit haben dem deutschen Aktienmarkt am Montag weiteren Auftrieb gegeben.

Der Dax pendelte im Verlauf um die viel beachtete und als Widerstandsbereich geltende Marke von 11 500 Punkten und hielt sich am Nachmittag leicht darüber. Zuletzt notierte der Leitindex 0,56 Prozent höher bei 11 521,65 Zählern. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, legte um 0,14 Prozent auf 24 396,02 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um rund 0,4 Prozent vor. Am deutschen Anleihenmarkt stagnierte die Umlaufrendite bei 0,01 Prozent. Der Euro kostete zuletzt 1,1357 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1325 Dollar festgesetzt.