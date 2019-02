Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 22.02.19

BGH äußert sich erstmals zum Diesel: Abschalteinrichtung ist Mangel

KARLSRUHE (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) stärkt die Position vom Abgasskandal betroffener Dieselkäufer und stuft die illegale Abschalteinrichtung als Sachmangel ein.



Das geht aus einer Mitteilung hervor, mit der sich das Gericht in Karlsruhe am Freitag zum ersten Mal mit einer rechtlichen Einschätzung zu Wort meldete. Nach Einschätzung von VW sind keine Rückschlüsse zu Erfolgsaussichten derartiger Klagen möglich. Erst recht ließen sich daraus keine Folgerungen für die Erfolgsaussichten von Klagen gegen die Volkswagen AG ziehen. Die Verbraucherzentralen begrüßten die Feststellungen des BGH. Nun sei klar, dass nach höchstrichterlicher Auffassung die Verwendung einer Abschalteinrichtung der Abgasreinigung nicht hinzunehmen ist, sagte vzbv-Chef Klaus Müller.

Sprudelnde Steuern und Sozialbeiträge - Staat mit Rekordüberschuss

WIESBADEN (dpa) - Der deutsche Staat hat trotz Konjunkturabschwächung so viel Geld in der Kasse wie nie zuvor.



Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen nahmen im vergangenen Jahr unter dem Strich 58 Milliarden Euro mehr ein als sie ausgaben, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Bezogen auf die Wirtschaftsleistung lag der Überschuss bei 1,7 Prozent. Europas größte Volkswirtschaft hatte im zweiten Halbjahr 2018 deutlich an Tempo verloren. Nachdem das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal um 0,2 Prozent zum Vorquartal geschrumpft war, stagnierte es zum Jahresende, bestätigte die Behörde eine erste Schätzung.

Streit um Preise: Kraft Heinz stoppt Belieferung von Edeka

DÜSSELDORF (dpa) - Bei Deutschlands größtem Lebensmittelhändler Edeka werden Verbraucher wohl schon bald vergeblich nach Ketchup und Grillsoßen der Marken Kraft und Heinz suchen.



Der US-Konzern Kraft Heinz hat die Belieferung des Handelsriesen mit seinen Produkten eingestellt, wie der Kaufmännische Direktor, Michael Lessmann, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag bestätigte. Auslöser für den Schritt sei ein Streit um Lieferpreise gewesen. Die «Lebensmittel Zeitung» berichtete, die Lagerbestände an Ketchup und Grillsoßen des US-Konzerns in der Edeka-Gruppe neigten sich inzwischen dem Ende zu. Ein Sprecher von Edeka erklärte, dass die Recherchen des Blattes weitestgehend stimmten. Zu Details des Konflikts wollte sich das Unternehmen aber aus Wettbewerbsgründen nicht äußern.

Britische Airlines dürfen bei ungeregeltem Brexit vorerst fliegen

BRÜSSEL (dpa) - Entwarnung für die Urlaubssaison: Auch bei einem ungeregelten Brexit sollen der Flugverkehr in Europa weitgehend intakt und Sicherheitsstandards gewahrt bleiben.



In beiden Punkten haben sich EU-Unterhändler auf befristete Notfallmaßnahmen für den Fall geeinigt, dass Großbritannien Ende März ohne Vertrag aus der Europäischen Union ausscheidet. Beides muss noch formal vom Rat der Mitgliedsstaaten und dem EU-Parlament bestätigt werden.

Daimler und BMW starten Aufbau von Mobilitätsdienst

BERLIN (dpa) - Nutzer von Carsharing und Mitfahrdiensten bekommen ein gemeinsames Angebot der sonst konkurrierenden Autobauer Daimler und BMW.



Damit wollen die Unternehmen ihre Position auf dem wachsenden Markt ausbauen. Sie investieren mehr als eine Milliarde Euro, um ihre Angebote zu erweitern und zu verzahnen, wie sie am Freitag in Berlin zum offiziellen Start des Zusammenschlusses mitteilten. Beide bringen eine Kundenbasis von mehr als 60 Millionen aktiven Nutzern mit. Für die beiden Carsharing-Flottennamen Car2go und DriveNow soll es eine Übergangszeit geben - bis zum neuen Namen Share Now.

EU droht Telefonica wegen Verstößen nach E-Plus-Übernahme mit Strafe

BRÜSSEL/MÜNCHEN (dpa) - Der Mobilfunk-Anbieter Telefonica Deutschland (O2) soll laut der EU-Kommission nach der Übernahme des Rivalen E-Plus gegen Auflagen verstoßen haben.



Wenn dies zutrifft, könnte die Behörde von dem Unternehmen eine Geldstrafe von bis zu 10 Prozent des Jahresumsatzes verlangen, wie sie am Freitag in Brüssel mitteilte. Telefonica Deutschland hat 2018 einen Umsatz von 7,3 Milliarden Euro erzielt. Telefonica Deutschland äußerte sich «zuversichtlich, dass die Umsetzung dieser Auflage durch uns korrekt erfolgt ist».

Moderates Plus am deutschen Aktienmarkt zum Wochenausklang

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger auch zum Wochenschluss ihren Optimismus beibehalten.



So war der Leitindex Dax im Handelsverlauf am Freitag auf ein Jahreshoch von 11.504 Punkte gestiegen und notierte zuletzt noch 0,43 Prozent im Plus bei 11.472,11 Punkten. Aktuell bewegt sich das Börsenbarometer wieder auf dem Niveau von Anfang Dezember 2018. Der MDax rückte um 0,25 Prozent auf 24.361,97 Punkte vor. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand moderat im Plus.