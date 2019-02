Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 22.02.19

BGH fragt EuGH: Was muss YouTube über Raubkopierer preisgeben?

KARLSRUHE (dpa) - Wer raubkopierte Filme bei YouTube hochlädt, riskiert Schadenersatz-Forderungen - sofern er sich aufspüren lässt.

Welche Auskünfte geschädigte Firmen dabei von der Internet-Plattform erwarten können, soll jetzt der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem Streit aus Deutschland klären. Das gab der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag bekannt. Die Richter fragen nach einer Klage des Filmverleihers Constantin die Luxemburger Kollegen um Rat. Das Verfahren wird deshalb ausgesetzt. (Az. I ZR 153/17)

Teuerung schwächt sich ab - Inflation im Januar bei 1,4 Prozent

WIESBADEN (dpa) - Die Entwicklung der Energiepreise hat den Anstieg der Inflation in Deutschland zu Jahresbeginn gedämpft.

Die Verbraucherpreise lagen im Januar 2019 um 1,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Damit bestätigte die Wiesbadener Behörde eine erste Schätzung. Im Dezember lag die jährliche Teuerungsrate nach neuer Berechnung infolge einer Neugewichtung des Warenkorbes bei 1,6 Prozent. Von Dezember auf Januar sanken die Verbraucherpreise insgesamt deutlich um 0,8 Prozent.

Stromtrassenpläne konkret: Netzbetreiber legen Suedlink-Vorschlag vor

BERLIN (dpa) - Der voraussichtliche Verlauf der Stromtrasse Suedlink über 700 Kilometer von Nord- nach Süddeutschland wird konkreter.

Die Netzbetreiber Tennet und TransnetBW stellten am Donnerstag in Berlin ihren Vorschlag vor, den sie in den kommenden Wochen bei der Bundesnetzagentur einreichen wollen. Demnach soll die Trasse von Schleswig-Holstein aus westlich an Hannover vorbei über Nordhessen und Südthüringen nach Bayern und Baden-Württemberg führen. Letztlich entscheidet die Bundesnetzagentur über den Verlauf, der zwischen Ländern und Regionen teils heftig umstritten ist. Suedlink soll Windstrom vom Norden in die Industriezentren im Süden bringen.

Deutsche Telekom will fast 13 Milliarden in den Netzausbau stecken

BONN (dpa) - Die Deutsche Telekom will im Jahr der geplanten Versteigerung erster Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G konzernweit mehr Geld in den Netzausbau stecken.

In die Breitbandnetze im Boden und ins Mobilfunknetz sollen dieses Jahr rund 12,7 Milliarden Euro investiert werden, wie ein Sprecher des Dax-Unternehmens am Donnerstag in Bonn sagte. Im Vorjahr waren es auf vergleichbarer Basis 12,2 Milliarden. Allerdings entfallen die Mehrinvestitionen vor allem auf die USA. Außerhalb des US-Geschäfts peilt der Konzern Investitionen von 7,9 Milliarden Euro an und damit etwas weniger als 2018.

Streit um Unitymedia-Vorgehen bei Kunden-Hotspots vor BGH

KARLSRUHE (dpa) - Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen kritisiert den Internetanbieter Unitymedia für die ungefragte Nutzung von Kundenroutern zum Aufbau eines WLAN-Hotspots für andere Kunden.

Möglicherweise ist das eigenmächtige Vorgehen jedoch rechtlich in Ordnung, wie der Vorsitzende Richter des Bundesgerichtshofs (BGH) in einer Verhandlung am Donnerstag in Karlsruhe andeutete. Das Unternehmen hatte seine Kunden schriftlich darauf hingewiesen, dass es Software für ein zweites WLAN-Signal aufspiele und den Kunden die Möglichkeit zum Widerspruch dagegen eingeräumt (Az: I ZR 23/18).

Samsung bringt aufklappbares Smartphone für 2000 Euro auf den Markt

SAN FRANCISCO (dpa) - Samsung wagt im umkämpften Smartphone-Markt den Vorstoß in eine neue Geräteklasse mit einem Telefon, das sich zu einem Tablet auffalten lässt.

Das Gerät mit dem Namen Galaxy Fold soll zum Preis von 2000 Euro Anfang Mai in den Handel kommen. Zugleich weitet Samsung sein Angebot klassischer Smartphones aus: Das neue Premium-Gerät Galaxy S10 gibt es in vier Varianten in verschiedenen Preiskategorien. Darunter ist auch eine Version für den superschnellen 5G-Datenfunk. Obwohl der Aufbau entsprechender Netze in Deutschland sich unter anderem durch Klagen zu verzögern droht, soll das Galaxy auch hierzulande erhältlich sein.

Dax hält sich knapp über der Nulllinie

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat am Donnerstag seine moderaten Tagesgewinne verteidigt.

Der deutsche Leitindex war zwischenzeitlich nur kurz minimal ins Minus abgerutscht und rückte bis zum frühen Nachmittag wieder um 0,31 Prozent auf 11 437,11 Punkte vor. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen hingegen ging es um 0,36 Prozent auf 24 313,20 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wiederum legte etwas zu. Am deutschen Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,01 Prozent am Vortag auf plus 0,01 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,10 Prozent auf 142,38 Punkte. Der Bund-Future büßte 0,31 Prozent auf 166,03 Punkte ein. Der Euro kostete zuletzt 1,1362 US-Dollar.