Von: Redaktion DER FARANG | 20.02.19

Kabinett beschließt Pläne für weniger Lebensmittelabfälle

BERLIN (dpa) - Die Bundesregierung will die Lebensmittelabfälle in Deutschland verringern und Wirtschaft und Verbraucher dafür stärker einbeziehen.



Das sieht eine Strategie von Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) vor, die das Kabinett am Mittwoch beschlossen hat. Vorgesehen ist unter anderem, mit Unternehmen, Verbänden, Ländern und Wissenschaft konkrete Maßnahmen auf freiwilliger Basis zu erarbeiten - zum Beispiel bei Lieferprozessen oder mit passenderen Portionsgrößen in Restaurants. Vor allem Jugendliche und junge Familien sollen mit Informationen über das Internet stärker sensibilisiert werden. Klöckner betonte das Regierungsziel, Lebensmittelabfälle auf Ebene von Einzelhandel und Verbrauchern bis 2030 zu halbieren.

Bis zu 800 Baustellen pro Tag - Bahnkunden brauchen Geduld

BERLIN (dpa) - Bahnkunden müssen auch in diesem Jahr mit zahlreichen Baustellen im deutschen Netz rechnen.



In Spitzenzeiten werde es 800 Baustellen gleichzeitig geben, kündigte Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla an. Neben Instandhaltung würden allein rund 50 Neu- und Ausbauprojekte geplant oder umgesetzt. In das Schienennetz und die Bahnhöfe fließt die Rekordsumme von 10,7 Milliarden Euro, 2018 waren es 9,4 Milliarden Euro. Der Anstieg geht teils auf höhere Baupreise zurück. Den Großteil der Summe übernimmt der Bund. Einschränkungen für Fahrgäste sollen möglichst gering gehalten werden.

Zoll soll mit mehr Personal Kampf gegen Schwarzarbeit verstärken

BERLIN (dpa) - Mit zusätzlichem Personal und mehr Kompetenzen soll der Zoll künftig härter gegen Schwarzarbeit vorgehen. «Illegale Beschäftigung ist keine Lappalie», sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch in Berlin, nachdem das Kabinett seinen Gesetzentwurf angenommen hatte.



Allein in den vergangenen beiden Jahren hat der Zoll nach Angaben seines Ministeriums Schäden durch illegale Beschäftigung, Schwarzarbeit und Sozialleistungsbetrug in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro aufgedeckt. Schon heute kann die Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll prüfen, ob bei Dienstleistungen illegale Beschäftigung oder Schwarzarbeit im Spiel ist. Künftig sollen sie auch Fälle kontrollieren können, bei denen Leistungen noch nicht erbracht, aber schon geplant worden sind.

Carsharing-Branche sieht sich im Aufwind: Mehr Nutzer-Konten

BERLIN (dpa) - Carsharing-Anbieter ziehen in Deutschland mehr Kunden an. Insgesamt 2,46 Millionen Nutzer-Konten waren im Januar bei den Unternehmen registriert, wie der Geschäftsführer des Bundesverbands Carsharing, Gunnar Nehrke, am Mittwoch in Berlin sagte.



Das seien 350.000 mehr Nutzerkonten als im Vorjahreszeitraum und ein Plus von 16,6 Prozent. Die Zahl der Fahrzeuge stieg um 12,5 Prozent auf 20.200. Davon sei die Mehrheit (11.200) an festen Stationen und 9.000 weitere Fahrzeuge ohne feste Rückgabe- und Ausleihstation (Free-Floating) nutzbar. Es gibt allerdings auch Mischformen.

Ermittler leiten auch gegen Daimler Diesel-Bußgeldverfahren ein

STUTTGART (dpa) - Im Zuge ihrer Diesel-Ermittlungen beim Autobauer Daimler hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart nun auch ein Bußgeldverfahren gegen den Konzern eingeleitet.



Das bestätigten Daimler und die Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf Anfrage. Es geht auch bei diesem Verfahren um den Verdacht, dass Führungskräfte ihre Aufsichtspflichten verletzt und damit eine Ordnungswidrigkeit begangen haben könnten. VW musste deshalb bereits eine Milliarde Euro bezahlen, Audi 800 Millionen Euro. Zudem laufen Verfahren gegen Porsche und Bosch. Nun droht auch Daimler eine hohe Geldbuße.

Bitkom: Smartphone-Markt legt in Deutschland weiter zu

BERLIN (dpa) - Der Markt mit Smartphones, Apps und Telekommunikationsdiensten wächst nach Prognosen des Digitalverbands Bitkom in diesem Jahr in Deutschland entgegen den weltweiten Trend um drei Prozent auf 34 Milliarden Euro.



Das Smartphone habe sich als digitale Schaltzentrale durchgesetzt, sagte Hannes Ametsreiter, Präsidiums-Mitglied des Verbands und Chef von Vodafone Deutschland am Mittwoch. Der größte Anteil entfällt laut Bitkom auf Daten- und Sprachdienste mit 20,3 Milliarden Euro. Mit Smartphones werden den Schätzungen zufolge 10,4 Milliarden Euro umgesetzt, der Markt mit Smartphone-Apps dürfte auf 1,6 Milliarden Euro zulegen.

Dax hält sich im Plus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat am Mittwoch von guten Nachrichten der Unternehmen Fresenius und FMC profitiert.



Der deutsche Leitindex rückte bis zum frühen Nachmittag um 0,42 Prozent auf 11.356,82 Punkte vor, nachdem er im Handelsverlauf ein Jahreshoch von knapp 11.414 Punkte erreicht hatte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen litt unter negativ aufgenommen Geschäftszahlen und gab um 0,25 Prozent auf 24.313,67 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte zu.