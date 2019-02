Von: Redaktion DER FARANG | 15.02.19

Commerzbank sieht sich bei Konzernumbau noch nicht am Ziel

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach einem Gewinnsprung dämpft die Commerzbank die Erwartungen. «Die Richtung stimmt.



Aber das Umfeld mit Negativzinsen und Preisdruck setzt der Profitabilität von Banken in Deutschland enge Grenzen», sagte Konzernchef Martin Zielke bei der Bilanzvorlage am Donnerstag. «Somit sind im deutschen Bankenmarkt international wettbewerbsfähige Renditen derzeit nicht zu erzielen.» Das Ziel, bis 2020 auf das materielle Eigenkapital eine Rendite von 6 Prozent zu erreichen, kassierte der Vorstand. Zu den Spekulationen über eine Fusion mit der Deutschen Bank hielt sich Zielke bedeckt. 2018 standen zum Jahresende unterm Strich 865 Millionen Euro Gewinn. Das waren fast sieben Mal so viel wie ein Jahr zuvor (128 Mio Euro).

Aus für weltgrößten Passagierjet A380 - Airbus stellt Produktion ein

TOULOUSE (dpa) - Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus stellt die Produktion des weltgrößten Passagierjets A380 ein.



Die letzte Auslieferung des Luftgiganten sei für 2021 geplant, teilte Airbus am Donnerstag in Toulouse mit. Die größte Kundin des A380, die arabische Fluggesellschaft Emirates, habe ihre Bestellung um 39 Maschinen reduziert - auch bei anderen Airlines sei der Auftragsbestand mangelhaft. Daher gebe es nun keine Grundlage mehr für eine Fortsetzung der Produktion. Der doppelstöckige Passagierjet hat Airbus schon länger große Sorgen bereitet. In den vergangenen Jahren hatte kaum noch eine Fluglinie ein Modell geordert.

Deutsche Wirtschaft stagniert zum Jahresende

WIESBADEN (dpa) - Die deutsche Wirtschaft ist Ende 2018 an einer leichten Rezession vorbeigeschrammt.



Internationale Handelskonflikte und die Abkühlung der Weltwirtschaft haben die Konjunktur in den letzten drei Monaten des Jahres gebremst. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag im Schlussquartal etwa auf dem Niveau des Vorquartals, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag anhand vorläufiger Daten in Wiesbaden mitteilte. Im dritten Quartal war die Wirtschaftsleistung geschrumpft. Im Gesamtjahr 2018 wuchs Europas größte Volkswirtschaft um 1,4 Prozent und damit etwas schwächer als zunächst berechnet.

Gericht erlaubt Bäckerei Brötchenverkauf den ganzen Sonntag

MÜNCHEN (dpa) - Wenn eine Bäckerei auch ein Café betreibt, darf sie den ganzen Sonntag über unbelegte Brötchen verkaufen.



Das hat das Oberlandesgericht (OLG) München am Donnerstag entschieden. Das Gericht wies eine Klage der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs gegen eine Bäckereikette mit Filialen in München in zweiter Instanz ab (Az: 6 U 2188/18). Das Urteil hat bundesweite Signalwirkung, voraussichtlich wird der Fall beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe landen. Wegen der grundsätzlichen und bundesweiten Bedeutung ließ das Gericht die Revision zu.

Renault will Untersuchungen zu Ghosn bis zum Frühjahr abschließen

BOULOGNE-BILLANCOURT/YOKOHAMA (dpa) - Nach dem spektakulären Rücktritt des inhaftierten Carlos Ghosn will Renault Untersuchungen zu möglichen Unregelmäßigkeiten bis zum Frühjahr abschließen.



Eine Ermittlung zur niederländischen Tochtergesellschaft mit dem japanischen Partner Nissan werde noch Wochen oder «einige kurze Monate» dauern, kündigte Generaldirektor Thierry Bolloré am Donnerstag in Boulogne-Billancourt bei Paris an. Wie es mit der von Ghosn entworfenen Allianz mit Nissan und Mitsubishi weitergehen soll, blieb bei der Vorlage der Jahreszahlen für 2018 unklar. «Wir wollen es unumkehrbar machen», sagte der nun für das operative Geschäft verantwortliche Bolloré mit Blick auf das Auto-Bündnis.

USA und China ringen um Lösung im Handelsstreit

PEKING (dpa) - Vor einem auslaufenden Ultimatum im Handelskonflikt haben die USA und China neue Gespräche aufgenommen.



Chinas Vize-Premierminister Liu He begrüßte am Donnerstag den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin in Peking. Zwei Tage lang soll über die Differenzen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften diskutiert werden. Am 1. März endet ein 90-tägiger «Waffenstillstand». Die USA haben mit neuen Strafzöllen gedroht, sollte es bis dahin keine Einigung geben. US-Präsident Donald Trump deutete zuletzt jedoch an, dass die Frist auch aufgeschoben werden könnte, wenn eine Übereinkunft nahe sei.

Dax im Plus - Gute Unternehmensbilanzen aus der zweiten Reihe

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eine Mischung aus guten Unternehmensbilanzen, Optimismus im internationalen Handelsstreit und starken Exportdaten aus China hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag bei Laune gehalten.



Der Leitindex Dax notierte am Nachmittag mit einem Aufschlag von 0,35 Prozent bei 11.205,82 Punkten. Deutlicher im Plus mit 1,13 Prozent auf 24.115,79 Punkten stand der MDax der mittelgroßen Unternehmen, wo sich hohe Kursgewinne bei den Aktien von Gerresheimer, Airbus und Commerzbank positiv niederschlugen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,41 Prozent.