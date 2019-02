Von: Redaktion DER FARANG | 13.02.19

Neuer Thyssenkrupp-Chef drückt aufs Tempo - Spaltung rückt näher

ESSEN (dpa) - Gut ein halbes Jahr nach dem Amtsantritt des neuen Thyssenkrupp-Chefs Guido Kerkhoff rückt die Aufspaltung des Ruhrkonzerns in greifbare Nähe.



Die Geschäftsergebnisse des jüngsten Quartals sind durchwachsen. Die Teilung in zwei selbstständige Unternehmen werde faktisch bereits zum 1. Oktober dieses Jahres vollzogen sein, kündigte Kerkhoff am Dienstag in Essen an. Der geplanten Trennung des Unternehmens in ein Werkstoff- und ein Industriegüterunternehmen müsse die Hauptversammlung des Konzerns jedoch Anfang 2020 noch zustimmen. Bereits mit Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen Mitte Juli solle jeder der mehr als 160.000 Thyssenkrupp-Mitarbeiter wissen, wie sein künftiger Arbeitsplatz aussieht.

Verbraucher beschweren sich häufiger bei Finanzaufsicht

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Tausende Verbraucher haben sich auch im vergangenen Jahr bei der Finanzaufsicht Bafin über ihre Bank oder Versicherung beklagt.



Die Zahl der Beschwerden und Anfragen bei Geldhäusern und Finanzdienstleistern stieg 2018 auf 5.791, wie die Behörde am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Im Vorjahr waren es mit 5.587 noch etwas weniger gewesen. Besonders viele Verbraucherbeschwerden und -anfragen gab es zu Wertpapiergeschäften, die um fast 30 Prozent binnen Jahresfrist stiegen. Kunden beklagten etwa, dass im Zuge der neuen EU-Finanzmarktrichtlinie «Mifid II» noch Basisinformationsblätter in der Anlageberatung fehlten und Handelsmöglichkeiten eingeschränkt waren. Auch steigende Gebühren verärgerten die Bankkunden.

Studie: Bezahlen mit Bargeld geht schneller als mit der Karte

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Bezahlen mit Bargeld ist einer Studie zufolge schneller als mit Girocard (EC-Karte) oder Kreditkarte.



Eine durchschnittliche Barzahlung an der Ladenkasse dauert gut 22 Sekunden und kostet rund 24 Cent je Transaktion, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung der Deutschen Bundesbank und des Handelsinstitutes EHI hervorgeht. «An der Ladenkasse ist die Barzahlung noch immer das schnellste und kostengünstigste Zahlungsmittel», sagte Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann. Der Studie zufolge sind Zahlungen mit Schein und Münze rund sieben Sekunden schneller als mit Karte und Eingabe der PIN-Nummer, beim Einsatz des Plastikgeldes mit Unterschrift sind es sogar 16 Sekunden. Ausgewertet wurden dafür mehr als 3.000 Bezahlvorgänge in 15 Geschäften im Herbst und Sommer 2017.

Deutschland will mehr Flüssig-Gas aus den USA - Neue Terminals

BERLIN/HAMBURG (dpa) - Deutschland will künftig mehr Flüssig-Erdgas (LNG) aus den USA einführen - dazu sollen mit staatlicher Förderung mindestens zwei neue LNG-Terminals in Norddeutschland gebaut werden.



Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagte am Dienstag in Berlin, er rechne mit einer Entscheidung in den nächsten Wochen: «Ich sehe an mindestens zwei Standorten die Chance, dass wir rasch etwas verwirklichen können.» Als mögliche Standorte für Terminals zum LNG-Import konkurrieren Brunsbüttel, Wilhelmshaven und Stade. Dort haben sich private Konsortien gebildet. Die Bundesregierung will den Bau mit staatlichen Fördergeldern unterstützen. Altmaier sprach von «substanziellen», aber zugleich überschaubaren Beiträgen.

Höhere Verluste für Tui im Winter

HANNOVER (dpa) - Unerwartet starke Buchungen für die Urlaubsziele Türkei und Nordafrika haben den weltgrößten Reisekonzern Tui tiefer in die roten Zahlen rutschen lassen.



Weil in der Folge Betten auf den Kanarischen Inseln frei blieben, musste Tui im ersten Geschäftsquartal bis Ende Dezember einen höheren Verlust verkraften als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag vor seiner Hauptversammlung in Hannover mitteilte. Auch der lange Sommer in Nordeuropa und die Schwäche des britischen Pfunds bremsten die Nachfrage im ohnehin schwachen ersten Quartal.

Große Skepsis bei EU-Finanzministern gegen Steuer-Mehrheitsentscheide

BRÜSSEL (dpa) - Im Kreis der EU-Finanzminister gibt es erhebliche Bedenken gegen einfachere Entscheidungsfindungen in Steuerfragen.



Etliche Ressortchefs sprachen sich bei ihrem Treffen am Dienstag in Brüssel gegen die Einführung von Mehrheitsbeschlüssen in der Steuerpolitik aus. Deutschland und Frankreich standen in der Diskussion mit wenig Rückhalt da. Die EU-Steuerpolitik ist ein politisches Minenfeld, einzelne Staaten können hier unliebsame Beschlüsse im Alleingang blockieren. Neben der Außenpolitik ist sie einer der wenigen Bereiche, in denen in der EU einstimmige Entscheidungen notwendig sind. Das Europaparlament hat nur beratende Funktion. Die EU-Kommission hatte jüngst vorgeschlagen, bis 2025 schrittweise Steuer-Mehrheitsbeschlüsse einzuführen.

Marktforscher: iPhone-Absatz in China um ein Fünftel gefallen

FRAMINGHAM (dpa) - Die iPhone-Verkäufe in China sind nach Berechnungen von Marktforschern im vergangenen Weihnachtsquartal um ein Fünftel abgesackt.



Apple habe im weltgrößten Smartphone-Markt mit rund 11,8 Millionen verkauften Telefonen den vierten Rang belegt und habe einen Marktanteil von 11,5 Prozent, berichtete die Analysefirma IDC am Montag. An der Spitze des Marktes habe der Smartphone-Anbieter und Netzwerkausrüster Huawei seinen Vorsprung noch ausbauen können, erklärte IDC. Der Absatz sei um 23,3 Prozent auf 30 Millionen Smartphones gestiegen - das habe Huawei einen Marktanteil von 29 Prozent eingebracht.

Optimismus im US-Haushaltsstreit treibt Dax über 11.100 Punkte

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Dienstag weiter optimistisch gezeigt. Der Dax kletterte um 1,03 Prozent auf 11.128,26 Punkte.



Der MDax für die mittelgroßen Unternehmen gewann am Nachmittag 0,99 Prozent auf 23.708,36 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,80 Prozent. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,01 Prozent am Vortag auf plus 0,01 Prozent. Der Euro fiel zwischenzeitlich mit 1,1258 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit November 2018, legte dann aber wieder zu und kostete zuletzt 1,1293 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1309 Dollar festgesetzt.