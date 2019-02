Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.19

Porsche meldet auch US-Behörde Unregelmäßigkeiten bei Verbrauchstests

STUTTGART (dpa) - Der Autobauer Porsche hat die möglicherweise fehlerhaften Verbrauchswerte bei seinem Sportwagen 911 nun vorsorglich auch bei den US-Behörden angezeigt.



Die zuständigen Stellen seien informiert worden, sagte ein Sprecher am Freitag. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass Porsche sich aus dem gleichen Grund beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) gemeldet hatte. «Spiegel Online» hatte zuvor darüber berichtet. Auch in Südkorea habe Porsche die Behörden informiert, so der Sprecher.

Deutsche-Bank-Chef: «Wir haben es selbst in der Hand»

FRANKFURT/MAIN (dpa) - «Stabiles Fundament», «solides Gebäude», «starke Bilanz» - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing zeigt sich kämpferisch.



Der Vorstand habe 2018 alle Ziele erreicht und einen klaren Wachstumsplan für 2019, betont er bei der Bilanzvorlage am Freitag in Frankfurt. «Wir haben es selbst in der Hand.»

«Getrennt sind wir stärker» - Thyssenkrupp-Chef wirbt für Aufspaltung

BOCHUM (dpa) - Der neue Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff hat nachdrücklich für die geplante Aufspaltung des kriselnden Industrieriesen geworben. «Getrennt sind wir stärker», sagte er am Freitag bei der Hauptversammlung in Bochum.

EU-Japan-Abkommen gilt - USA und China suchen weiter Handelseinigung

WASHINGTON/BRÜSSEL (dpa) - Inmitten des ungelösten Handelsstreits der führenden Volkswirtschaften USA und China setzen die Europäer und Japan ein Zeichen für Zusammenarbeit: Seit Freitag bilden die EU und Japan die größte Freihandelszone der Welt.



Mit dem Inkrafttreten des Wirtschafts-Partnerschaftsabkommens werden Märkte mit 635 Millionen Menschen verbunden. Ziel ist es, Zölle und andere Handelshemmnisse nahezu vollständig abzubauen, um das Wachstum anzukurbeln.

Aldi ändert Preisstrategie: Mehr Sonderangebote

ESSEN/MÜLHEIM (dpa) - Aldi ändert seine Preisstrategie und setzt stärker auf Sonderangebote.



Der Discounter kündigte am Freitag an, er werde von diesem Montag an - wie es die Konkurrenz schon lange tut - regelmäßig auch Markenartikel aus seinem Dauersortiment zum Sonderpreis anbieten. Zuvor hatte die «Lebensmittel Zeitung» darüber berichtet.

Netzbetreiber bereiten Huawei-Verzicht in Kernnetzen vor

DÜSSELDORF/BERLIN (dpa) - In der Diskussion um mögliche Sicherheitsrisiken bereiten sich die Netzbetreiber Telekom und Telefónica laut einem Bericht des «Handelsblatt» bereits auf einen Verzicht auf Mobilfunk-Infrastruktur des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei «in ihren Kernnetzen» vor.



Derzeit würden entsprechende Rückbaupläne von beiden Unternehmen ausgearbeitet, erfuhr die Zeitung aus Unternehmenskreisen.

Volkswagen fährt Golf-Produktion herunter

WOLFSBURG (dpa) - Wegen schwacher Nachfrage will der Autohersteller Volkswagen im Wolfsburger Stammwerk eine von drei Produktionsschichten des Golfs bis auf weiteres streichen.



Dazu zählten die Modelle der siebten Generation sowie des verwandten Golf Sportsvan, berichteten die «Wolfsburger Nachrichten» (Samstag). Betroffen sind demnach rund 240 Mitarbeiter, die stattdessen andere Montagearbeiten verrichten sollen.