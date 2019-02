Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.19

Dax fällt zurück in Minus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Dank der Steilvorlage von den Überseebörsen ist der Dax am Donnerstag zwar zunächst um mehr als ein Prozent auf 11.311 Punkte geklettert, bis zum Nachmittag drehte der Leitindex jedoch wieder ins Minus.

Zuletzt betrug der Verlust rund ein halbes Prozent auf 11 128,74 Punkte. Er fiel damit auf den niedrigsten Stand seit einer Woche. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rutschte am Donnerstag um 0,57 Prozent auf 23.707,58 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich schwächer. Am deutschen Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,06 Prozent am Mittwoch auf 0,05 Prozent. Der Euro legte nach der Fed-Sitzung am Vorabend zu, die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,1494 US-Dollar bezahlt.

Viele Städte überschreiten Stickoxid-Grenzwert auch 2018

BERLIN (dpa) - Die Luftverschmutzung durch Diesel-Abgase bleibt in vielen deutschen Städten höher als erlaubt.

In mindestens 35 Städten wurde der EU-Grenzwert für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid (NO2) im vergangenen Jahr überschritten, wie das Umweltbundesamt (UBA) nach neuen Daten am Donnerstag bilanzierte. Für 28 der 65 Städte, die 2017 über dem Grenzwert lagen, sind noch nicht alle Zahlen für 2018 da. Umweltschützer, Grüne und Linke forderten von der Bundesregierung deutlich stärkeres Gegensteuern für sauberere Luft. Die höchste Belastung hatten nun Stuttgart mit 71 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft und München mit 66 Mikrogramm. Zwei Städte, die 2017 noch knapp im grünen Bereich lagen, überschritten 2018 den erlaubten Wert von 40 Mikrogramm: In Leipzig und Koblenz wurden 42 Mikrogramm NO2 gemessen. Dagegen hielten vier Städte mit Überschreitungen 2017 den Grenzwert nun ein: Regensburg, Ludwigshafen, Solingen und Halle (Saale).

Arbeitslosenzahl steigt im Januar - weiter niedriges Niveau

NÜRNBERG (dpa) - Wegen des kalten Wetters ist die Zahl der Arbeitslosen zum Jahresauftakt saisonbedingt auf 2,406 Millionen gestiegen.

Das ist dennoch der niedrigste Wert für den Januar seit der Wiedervereinigung. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Punkte auf 5,3 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat nahm die Zahl der Jobsucher im Januar um 196.000 zu, zum Vorjahr ging sie hingegen um 165.000 zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Behördenchef Detlef Scheele sagte: «Die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern bleibt auf einem sehr hohen Niveau.» Das Wachstum der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung setze sich fort. Der deutliche Anstieg ist für diese Jahreszeit durchaus üblich. Die um jahreszeitliche Einflüsse angepasste Zahl der Jobsucher sank auf 2,263 Millionen.

Sorgenkind Italien: Nummer drei der Eurozone rutscht in Rezession

ROM/LUXEMBURG (dpa) - Italien ist zum Jahresende 2018 als erste Volkswirtschaft der Eurozone in eine Rezession gerutscht.

Im vierten Quartal schrumpfte die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorquartal um 0,2 Prozent, nach einem Minus von 0,1 Prozent im dritten Quartal. Dies teilte das nationale Statistikamt Istat am Donnerstag in einer ersten Schätzung mit. Bei zwei Quartalen in Folge mit einer sinkenden Wirtschaftsleistung sprechen Experten von einer «technischen Rezession». In der Eurozone insgesamt hat sich derweil der konjunkturelle Aufschwung mit relativ niedrigem Tempo fortgesetzt.

Samsung macht Nachfragerückgang bei Smartphones und Chips zu schaffen

SEOUL (dpa) - Die sinkende Nachfrage nach Smartphones und der schärfere Wettbewerb in der Branche machen Marktführer Samsung zunehmend zu schaffen.

Zudem schlug sich die zuletzt schwächere Nachfrage nach Speicherchips im Ergebnis zum vierten Quartal 2018 nieder. Der Überschuss brach im Jahresvergleich um 31 Prozent auf 8,46 Billionen Won (6,6 Mrd Euro) ein, wie das südkoreanische Technologieunternehmen am Donnerstag mitteilte. Trotzdem fuhr Samsung im Gesamtjahr 2018 vor allem dank des Halbleitergeschäfts, mit dem das Unternehmen mit Abstand das meiste Geld verdient, einen Reingewinn in Rekordhöhe ein. Samsung führt auch den Markt bei Speicherchips und Fernsehern an.

Brauereien setzen im Supersommer 0,5 Prozent mehr Bier ab

WIESBADEN (dpa) - Die deutschen Brauereien haben in dem von einem sehr heißen Sommer geprägten Vorjahr mehr Bier abgesetzt.

Im Vergleich zu 2017 stieg der Absatz um 0,5 Millionen auf 94 Millionen Hektoliter, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden berichtete. Während der Export in die EU (-2,8 Prozent) rückläufig war, stiegen die Mengen für Drittländer außerhalb der EU (+3,9 Prozent) und im Inland (+0,6 Prozent). Langfristig hält aber der Trend zu einem geringeren Bierkonsum an, denn beim Gesamtabsatz war 2018 das zweitschwächste Jahr in der Statistik. Die zunehmend beliebteren alkoholfreien Sorten werden in der Steuerstatistik allerdings nicht erfasst.

Nutzer kehren Facebook trotz Skandalserie nicht den Rücken

MENLO PARK (dpa) - Obwohl Facebook seit Monaten von einer Krise in die nächste schlittert, nimmt das Geschäft des weltgrößten Online-Netzwerks dadurch keinen Schaden.

Selbst in Europa sprang die Nutzerzahl zum Jahresende wieder hoch, nachdem sie zuvor leicht rückläufig war. Die Aktie sprang im vorbörslichen Handel um mehr als elf Prozent hoch. Im Weihnachtsquartal steigerte Facebook den Umsatz im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 16,9 Milliarden Dollar (14,8 Mrd Euro). Die Zahl mindestens ein Mal im Monat aktiver Nutzer wuchs binnen drei Monaten im üblichen Tempo um rund 50 Millionen auf etwa 2,32 Milliarden. Täglich kommen 1,52 Milliarden Nutzer zu Facebook. Insgesamt greifen jetzt schätzungsweise rund 2,7 Milliarden Menschen auf zumindest eine App des Konzerns zurück, zu dem auch WhatsApp und Instagram gehören.