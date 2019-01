Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 30.01.19

Durchwachsener Siemens-Start ins neue Geschäftsjahr

MÜNCHEN (dpa) - Mit durchwachsenen Zahlen hat der Elektrokonzern Siemens das neue Geschäftsjahr begonnen.



Starken Auftragseingängen standen im ersten Quartal Rückgänge bei Gewinn und operativem Ergebnis gegenüber, wie der Konzern am Mittwoch kurz vor seiner Hauptversammlung in München mitteilte. Mit Blick auf die geplante Fusion der Siemens-Zugsparte mit dem französischen TGV-Hersteller Alstom gab sich Konzernchef Joe Kaeser gelassen. «Es wäre für alle Beteiligten gut, wenn sie gelänge», sagte er. «Aber wir werden sie nicht um jeden Preis suchen.» Die Teams hätten ein «sehr ausgewogenes Konzept» vorgelegt, nun liege der Ball bei der EU-Kommission. Diese sieht das Zusammengehen der Hersteller von ICE und TGV mit Blick auf den europäischen Markt äußerst kritisch.

Ex-Weltbankdirektor neuer Notenbankchef in Österreich

WIEN (dpa) - Der frühere Weltbank-Direktor Robert Holzmann wird neuer Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank und damit Vertreter Österreichs bei der Europäischen Zentralbank (EZB).



Der 69-Jährige wurde am Mittwoch vom Ministerrat für den Notenbank-Posten nominiert. Holzmann, der von der FPÖ vorgeschlagen worden war, folgt zum September auf den langjährigen Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny. Der Nationalbank-Chef ist automatisch auch Mitglied des EZB-Rates. Den Posten des Vize-Gouverneurs wird der 46-jährige Wirtschafts-Professor Gottfried Haber übernehmen, der der ÖVP nahesteht.

Konjunkturmotor stockt - aber Arbeitsmarkt und Einkommen stabil

BERLIN (dpa) - Die Bundesregierung erwartet in diesem Jahr eine schwächere Konjunktur - die Lage auf dem Arbeitsmarkt und die Entwicklung der Einkommen aber bleiben stabil.



Die Arbeitslosenquote werde voraussichtlich auf 4,9 Prozent sinken, die Zahl der Beschäftigten weiter steigen, wie aus dem am Mittwoch vorgelegten Jahreswirtschaftsbericht der Regierung hervorgeht. Die Nettolöhne für die Beschäftigten dürften ebenfalls steigen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier sieht aber vor allem wegen einer schwächeren Weltwirtschaft und Risiken wie einem Chaos-Brexit einen zunehmenden Gegenwind für die deutsche Wirtschaft. Für 2019 erwartet die Bundesregierung eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts von 1,0 Prozent. In ihrer Herbstprognose war sie noch von einem Plus von 1,8 Prozent ausgegangen.

Sprit und Heizöl billiger - Inflation schwächt sich im Januar ab

WIESBADEN (dpa) - Gesunkene Energiekosten haben den Preisauftrieb in Deutschland zum Jahresbeginn gedämpft.



Die Jahresinflationsrate lag im Januar bei 1,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte. Früheren Angaben zufolge hatte die Teuerungsrate im Dezember 1,7 Prozent betragen. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Verbraucherpreise im Januar um 0,8 Prozent. Ökonomen führten die Abschwächung vor allem auf niedrigere Energiekosten zurück. «Die gesunkenen Benzin- und Heizölpreise sorgen für niedrige Inflation, Tendenz fallend», erläuterte der Chefvolkswirt der staatlichen Förderbank KfW, Jörg Zeuner. Seit Oktober sei der Rohölpreis um fast ein Drittel gefallen sei. Hinzu kommt, dass die Versorgung per Tankschiff inzwischen wieder normal läuft.

Apple passt sich an Zukunft mit schwächeren iPhone-Verkäufen an

CUPERTINO (dpa) - Apples iPhones verkaufen sich nicht so gut wie früher, aber der Konzern kommt trotzdem auf seine gewohnten Milliarden-Gewinne.



Dafür sorgen andere Produkte vom iPad bis zur Apple Watch sowie das Geschäft mit Dienstleistungen für bestehende Kunden. Der neue Maßstab für das profitabelste Unternehmen der Welt ist nicht mehr, wie viele Telefone in einem Quartal verkauft wurden, sondern die erstmals genannte Zahl von 900 Millionen iPhone-Nutzern. Im vergangenen Weihnachtsgeschäft verdiente Apple knapp 20 Milliarden Dollar (17,5 Mrd Euro). Das war fast so viel wie im Vorjahresquartal, obwohl der Umsatz um fünf Prozent auf 84,3 Milliarden Dollar sank. Konzernchef Tim Cook bekräftigte, dass der Grund für diesen Rückgang vor allem die unerwartet schwachen Verkäufe des iPhones in China gewesen seien.

Huawei-Streit überschattet Gespräche zwischen USA und China

PEKING/WASHINGTON (dpa) - Der Streit um den chinesischen Telekom-Riesen Huawei überschattet die neuen Gespräche über eine Lösung des Handelskonflikts zwischen den USA und China.



Hochrangige Delegationen wollten am Mittwoch für zwei Tage in Washington zu einer neuen Runde zusammenkommen. Die US-Seite zeigte sich «vorsichtig optimistisch», dass es bis Anfang März zu einer Übereinkunft kommen könnte. Dazu müsse es aber zu «strukturellen» Veränderungen in China kommen. Die unmittelbar zuvor erhobene Anklage der USA gegen den größten Telekom-Ausrüster und zweitgrößten Handy-Hersteller Huawei verschärft allerdings die Spannungen zwischen beiden Seiten. Die USA haben auch die Auslieferung der in Kanada festgehaltenen Tochter des Gründers, Finanzchefin Meng Wanzhou, beantragt.

Carlos Ghosn vermutet Komplott hinter seiner Festnahme

TOKIO/PARIS (dpa) - Der ehemalige Renault-Chef Carlos Ghosn sieht die gegen ihn in Japan vorgebrachten Vorwürfe kriminellen Fehlverhaltens als Teil eines Komplotts seiner Rivalen.



Einige Leute hätten seine starke Führung als Diktatur dargestellt, um ihn loszuwerden, sagte Ghosn in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Wirtschaftszeitung «Nikkei». Mit seinem Abgang habe man eine engere Verflechtung des französischen Autobauers Renault mit seinen beiden japanischen Partnern Nissan und Mitsubishi verhindern wollen. Die Pläne habe er mit Nissan-Präsident Hiroto Saikawa im September besprochen, so Ghosn. Nach Angaben des Blattes handelte es sich bei dem Gespräch in einer Strafvollzugsanstalt in Tokio um das erste Interview mit Ghosn seit seiner Festnahme.

Wenn Roboter auf Alpakas treffen: Nürnberger Spielwarenmesse eröffnet

NÜRNBERG (dpa) - Es ist das weltweit größte Treffen der Branche: Die Nürnberger Spielwarenmesse hat seit Mittwoch für Fachbesucher geöffnet.



Fast 2900 Aussteller zeigen auf der fünftägigen Schau, was sie zu bieten haben. Die Veranstalter haben schon drei Trends ausgemacht, die in diesem Jahr eine Rolle spielen: Bewegungsspiele, Wundertüten und Spielwaren, die auch Erwachsene ansprechen. Etwa 120 000 Neuheiten werden gezeigt. Insgesamt präsentieren die Hersteller rund eine Million Produkte. Etwa 70 000 Fachbesucher aus aller Welt werden auf der bis Sonntag dauernden Messe erwartet. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal einen Extra-Bereich für elektronisches Spielzeug, wie der Chef der Messe, Ernst Kick, zuvor erklärt hatte. Dies spiegle die Entwicklung am Markt wider - von leuchtenden Bauklötzen, über ferngesteuerte Drohnen bis zu Robotern zum Selberbauen.

Zahlreiche Risiken lassen Dax-Anleger vorsichtiger werden

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Vielzahl von Risiken für die Aktienmärkte hat auch am Mittwoch für Zurückhaltung gesorgt.



Der Dax, der am Vortag auf der Stelle getreten war, gab gegen Nachmittag um 0,29 Prozent auf 11 186,58 Punkte nach. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax legte um 0,28 Prozent auf 23 756,53 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab geringfügig nach. Am deutschen Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,07 Prozent am Dienstag auf 0,06 Prozent. Der Euro trat zuletzt mit 1,1430 US-Dollar auf der Stelle. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1422 Dollar festgesetzt.