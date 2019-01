Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 28.01.19

Bundesregierung plant kein Tempolimit auf Autobahnen

BERLIN (dpa) - Die Bundesregierung hat einem Tempolimit auf Autobahnen eine klare Absage erteilt.



Die Regierung plane kein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Es gebe «intelligentere» Maßnahmen für mehr Klimaschutz im Verkehr. Zuletzt waren Überlegungen einer Klima-Arbeitsgruppe der Bundesregierung bekannt geworden, zu denen ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen zählte. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte sich strikt gegen ein Tempolimit ausgesprochen.

Regierung möchte Klärung von Ärzte-Einschätzungen zu Diesel

BERLIN (dpa) - Die Bundesregierung strebt angesichts gegensätzlicher Wortmeldungen von Ärzten zur Gefährlichkeit von Diesel-Abgasen eine wissenschaftliche Klärung an.



Die verschiedenen Erklärungen würden nun zum Anlass genommen, darüber nachzudenken, wie man eine fundierte gemeinschaftliche Position herstellen könne, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Eine Gruppe von Lungenärzten hatte die Debatte angestoßen, indem sie den gesundheitlichen Nutzen der Grenzwerte für Stickstoffdioxide anzweifelte. Sie widersprach unter anderem Positionierungen der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Auch das Forum der Internationalen Lungengesellschaften widersprach der Gruppe von gut 100 Lungenärzten.

Luftverkehr in Deutschland wächst immer schneller

FRANKFURT/LANGEN (dpa) - Am Himmel über Deutschland waren 2018 so viele Flugzeuge unterwegs wie nie zuvor.



Die Deutsche Flugsicherung (DFS) registrierte gut 3,34 Millionen kommerzielle Flüge im Luftraum über der Bundesrepublik, wie die Behörde am Montag in Langen bei Frankfurt mitteilte. Dies sei ein Anstieg von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Da immer mehr Menschen geschäftlich oder in Urlaub fliegen, wächst der weltweite Luftverkehr. Das bringt Flughäfen wie in Frankfurt oder Berlin inzwischen an die Kapazitätsgrenze.

BA-Chef Scheele: Bis zu 70.000 Geflüchtete werden 2019 Arbeit finden

BERLIN (dpa) - Zehntausende nach Deutschland geflüchtete Menschen werden nach Ansicht des Chefs der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, in diesem Jahr einen Job finden.



Es werden ungefähr zwischen 60.000 und 70.000 sein, die derzeit als arbeitssuchend oder arbeitslos gemeldet sind, wie er am Montag auf einer Jobmesse für Geflüchtete in Berlin sagte. Bei der Flüchtlingsintegration werde es etwas besser weitergehen als in den vergangenen Jahren. Scheele führt das auf den Spracherwerb zurück. 370.000 Menschen aus den Asylherkunftsländern - das sind Syrien, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak, Somalia, Nigeria und Eritrea - haben laut BA zurzeit einen Job. Das seien 100.000 mehr als ein Jahr zuvor. Zugleich seien 600.000 erwerbsfähige Geflüchtete bei den Jobcentern registriert.

Beschäftigte des Kraftwerkbetreibers Uniper bekommen mehr Geld

DÜSSELDORF (dpa) - Die rund 5000 Beschäftigen des Kraftwerksbetreibers Uniper bekommen mehr Geld.



Der Düsseldorfer Konzern, die Gewerkschaft Verdi und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) einigten sich auf einen neuen Tarifvertrag, wie die Tarifparteien am Montag mitteilten. In einem ersten Schritt werden die Entgelte rückwirkend zum 1. Januar um 2,4 Prozent angehoben. Am 1. Dezember 2019 erfolgt eine weitere Anhebung um 3,2 Prozent. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Auch die Ausbildungsvergütungen werden kräftig steigen.

Alstom bestätigt weitere Zugeständnisse bei Zugfusion mit Siemens

PARIS (dpa) - Alstom hat weitere Zugeständnisse gegenüber Brüssel für die auf der Kippe stehende Fusion mit Siemens bestätigt.



Das neue Paket erhalte dabei den wirtschaftlichen und industriellen Wert des Zusammenschlusses, teilte Alstom am Montag mit. Weitere Details nannte das Unternehmen nicht. An dem abzugebenden Umsatzvolumen von vier Prozent des kombinierten Unternehmens ändere sich nichts. Es sei unsicher, ob die neuen Zusagen ausreichten, die Bedenken der Wettbewerbsbehörde zu zerstreuen. Die EU-Kommission fürchtet bisher um den Wettbewerb, wenn die Hersteller der Hochgeschwindigkeitszüge TGV und ICE zusammengehen - bei Zügen als auch der Signaltechnik.

Verkehrsministerium sieht Ticketpreise als Sache der Bahn

BERLIN (dpa) - Das Verkehrsministerium will sich nicht in die Ticketpreise der bundeseigenen Deutschen Bahn AG einmischen.



Eine Sprecherin von Minister Andreas Scheuer (CSU) sagte am Montag in Berlin, die Festlegung von Ticketpreisen sei eine «unternehmerische Entscheidung» und obliege der Bahn AG. Der Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr, Enak Ferlemann (CDU), hatte die Bahn aufgefordert, ihre Preise für Fahrkarten zu erhöhen. So könnten die nötigen Investitionen für die Schiene finanziert werden.

Dax tendiert etwas schwächer

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach dem neuerlichen Kurssprung vom Freitag haben Anleger am Montag erst einmal Luft geholt.



Der Dax fiel am frühen Nachmittag um 0,41 Prozent auf 11.235,14 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab um 0,61 Prozent auf 23 677,65 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag mit 0,65 Prozent im Minus. Gleichzeitig wurde auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Montag schwach erwartet.