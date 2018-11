Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 12.11.18

SAP rüstet sich mit teurer Übernahme für Kampf gegen US-Konkurrenz

WALLDORF (dpa) - Europas größter Softwarekonzern SAP legt im Wettlauf mit der Konkurrenz noch einmal nach und leistet sich einen weiteren milliardenschweren Zukauf.



Für das US-Unternehmen Qualtrics, das eigentlich bald an die Börse gehen wollte, legt SAP 8 Milliarden US-Dollar (rund 7 Mrd. Euro) auf den Tisch, wie der Dax-Konzern in der Nacht zum Montag ankündigte. Es ist die zweite Milliardenübernahme in diesem Jahr, mit der SAP-Vorstandschef Bill McDermott gezielt im Revier des US-Rivalen Salesforce wildert - und es ist in Euro gerechnet die teuerste des Konzerns überhaupt. Qualtrics ist spezialisiert auf das Sammeln von Kunden-, Mitarbeiter- und Produktdaten.

Zehntausende Metall-Schichtarbeiter wollen Arbeitszeit verkürzen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Acht freie Tage statt mehr Lohn - diese Option ist für Zehntausende Beschäftigte der deutschen Metall- und Elektroindustrie offenbar attraktiv.



Nach Angaben der IG Metall haben bereits rund 190.000 Arbeitnehmer in ihren Betrieben für 2019 eine entsprechende Freistellung beantragt, die beim jüngsten Tarifabschluss der deutschen Schlüsselindustrie für bestimmte Personengruppen verabredet worden ist. «Wir konnten uns kaum retten vor Anträgen», erzählt die Betriebsrätin Nektaria Christidou vom Stuttgarter Autozulieferer Mahle Behr. Mit einer Zustimmungsquote zwischen 70 und 80 Prozent sei die Arbeitszeitverkürzung vor allem bei Schichtarbeitern beliebt, die alleine rund 140.000 Antragsteller ausmachen, berichtete die Gewerkschaft am Montag in Frankfurt.

Trockener Herbst beschert besondere Trockenbeerenauslesen

BODENHEIM (dpa) - Nach dem Ende der Hauptlese haben die Winzer im November auch ihre Beerenauslesen weitgehend abgeschlossen.



Dank des warmen und trockenen Herbstes holten sie diesmal ungewöhnlich süße Moste in den Keller. Den höchsten Oechsle-Grad - also das Maß für den Zuckergehalt im Traubensaft - erzielte in einer Umfrage des Deutschen Weininstituts zu Trockenbeerenauslesen das Weingut Dr. Hermann in Erden an der Mosel mit 321 Grad. «Das ist schon außergewöhnlich hoch», sagte Weininstitutssprecher Ernst Büscher in Bodenheim bei Mainz. Ein Grad Oechsle entspricht grob zwei Gramm Zucker je Liter Most. Das Mindestmostgewicht für eine Trockenbeerenauslese liegt bei 150 Grad Oechsle. Beerenauslesen fangen bei 120 Grad Oechsle an.

VW setzt auf günstige Stromer - Elektro-Kleinwagen geplant

WOLFSBURG (dpa) - Volkswagen will nach dem Start seiner vollelektrischen ID-Modellfamilie zusätzlich einen E-Kleinwagen auf den Markt bringen.



Dieser solle unter 20.000 Euro kosten, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus gut informierten Kreisen. Die Markteinführung des Modells soll demnach frühestens 2022 sein. Ziel sei es, stärker als bisher bekannt auf Elektrifizierung zu setzen. Volkswagen wollte dies zunächst nicht kommentieren. Ab 2019 soll die ID-Modellfamilie in Zwickau vom Band rollen. VW-Konzernchef Herbert Diess hatte ohnehin angekündigt, Volkswagen wolle dem Elektroauto-Pionier Tesla bei den günstigeren Stromern den Rang ablaufen. «Da werden wir ihn stoppen, an der Linie von 30.000 Euro», hatte Diess bereits im vergangenen Jahr - damals noch als VW-Markenchef - gesagt.

Ölpreise steigen deutlich - Hinweise auf geringeres Angebot

LONDON/SINGAPUR (dpa) - Die Ölpreise ziehen nach den starken Rückgängen der vergangenen Wochen wieder an.



Händler nannten am Montag Hinweise auf Produktionskürzungen als Grund. Diese kamen am Wochenende und zu Wochenbeginn vor allem vom Ölriesen Saudi-Arabien. Äußerungen anderer Länder, darunter vom großen Ölförderer Russland, klangen dagegen zurückhaltender und deuteten eher nicht auf eine baldige Förderkürzung hin. Am Montagmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 70,99 US-Dollar. Das waren 81 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 30 Cent auf 60,50 Dollar. Am Morgen hatten ein Barrel Brent bis zu 71,88 Dollar und ein Fass WTI bis zu 61,28 Dollar gekostet.

Infineon sieht weiter hohe Nachfrage

NEUBIBERG (dpa) - Der Halbleiterhersteller Infineon profitiert weiter von einer robusten Chipnachfrage. Gute Geschäfte mit Halbleitern für die Automobilindustrie, für Industrieantriebe und Windenergie ließen Umsatz und Ergebnis im vergangenen Geschäftsjahr 2017/18 steigen.



Für die weitere Entwicklung zeigte sich Konzernchef Reinhard Ploss zuversichtlich. «Wir starten mit gut gefüllten Auftragsbüchern ins Geschäftsjahr 2019 und wollen weiter überdurchschnittlich wachsen», sagte er am Montag auf der Bilanzpressekonferenz in Neubiberg. Der Konzern fährt daher die Kapazitäten hoch. Analysten fürchten, dass das zu optimistisch ist angesichts unsicherer weltwirtschaftlicher Aussichten. Die Aktie ging auf Talfahrt - am frühen Nachmittag lagen die Papiere am Dax-Ende.

Dax fällt auf tiefsten Stand seit Ende Oktober

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Belastet von einem sehr schwachen Technologiesektor hat der deutsche Aktienmarkt die neue Woche mit deutlichen Verlusten eingeläutet.



Der Dax rutschte erstmals seit Ende Oktober unter die Marke von 11.400 Punkten und verlor am Montagnachmittag 1,27 Prozent auf 11.383,07 Zähler. Der MDax, in dem die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert sind, büßte 0,86 Prozent auf 23 971,59 Punkte ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,59 Prozent auf 3210,49 Zähler nach unten. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,27 Prozent am Freitag auf 0,23 Prozent. Der Euro knüpfte an seinen Sinkflug der vergangenen Wochen an und fiel am Morgen bis auf 1,1240 US-Dollar, den tiefsten Stand seit knapp eineinhalb Jahren. Am Mittag notierte sie wieder etwas höher bei 1,1270 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1346 Dollar festgesetzt.