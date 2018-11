Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 07.11.18

Niedrigwasser im Rhein lässt auch Tankstellen leerlaufen

BONN (dpa) - Die Fahrt zur Tankstelle wird in diesen Tagen für viele Autofahrer zum Ärgernis - nicht nur wegen der hohen Spritpreise.



Denn einzelne Tankstellen mussten den Verkauf von Benzin oder Diesel zeitweise sogar ganz einstellen, weil ihnen der Sprit ausgegangen war, wie Stephan Zieger, Geschäftsführer des Bundesverbands Freier Tankstellen (BFT) in Bonn, sagte. Meist bekomme die Tankstelle aber nach einigen Stunden oder am nächsten Tag Nachschub. Grund für die Lieferengpässe sei vor allem der niedrige Rheinpegel, sagte ein Sprecher des Tankstellen-Branchenführers Aral in Bochum. «In den Tanklagern entlang des Rheins kommt nicht genug Treibstoff an, weil die Tankschiffe nur noch halb so viel oder noch weniger Benzin und Diesel transportieren können.» Die Transportkapazität der Schiffe sei nur zu einem Teil durch Lastwagen zu ersetzen.

BMW-Gewinn bricht um ein Viertel ein

MÜNCHEN (dpa) - Nach jahrelangem Wachstum ist der Gewinn von BMW plötzlich auf Talfahrt.



Neue Abgasvorschriften und Zölle, Rückrufe und Preiskämpfe - viele Probleme hätten sich in den vergangenen Monaten deutlich verschärft, sagte Vorstandschef Harald Krüger am Mittwoch in München. Ein Ende sei nicht abzusehen. Im Gegensatz zu Mercedes-Benz und Audi konnte BMW zwar im dritten Quartal mehr Autos verkaufen und sogar den Umsatz steigern - er kletterte um 4,7 Prozent auf 24,7 Milliarden Euro. Aber das Ergebnis vor Steuern brach um 26 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro ein, der Gewinn nach Steuern fiel um 24 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro. Aktionäre hatten mehr erwartet, an der Frankfurter Börse zählte BMW zu den größten Verlierern.

Gutscheine liegen vorn - Weihnachtsgeschäft läuft an

BERLIN (dpa) - Spielzeug, Bücher, Schmuck, Parfüm und immer Gutscheine: Auch in diesem Jahr geben Kunden in Deutschland Milliarden für Weihnachtsgeschenke aus.



Trotz nahezu spätsommerlicher Temperaturen hat für den Handel die wichtigste Zeit schon begonnen. Im November und Dezember gibt es den höchsten Umsatz des Jahres. «Wir knacken erstmals die 100 Milliarden-Euro-Schwelle», kündigte der Handelsverband Deutschland (HDE) am Mittwoch an. Zwei Prozent Wachstum kommen demnach wohl zusammen, auch mit Hilfe von Online-Rabattschlachten. Ganz so stark wie in früheren Jahren steigen die Ausgaben für Geschenke aber nicht mehr. Im Schnitt 472 Euro, knapp 7 Euro mehr als letztes Jahr, will jeder Kunde nach einer HDE-Umfrage für Festtagsgeschenke ausgeben. Andere Umfragen kommen teilweise auf deutlich geringere Summen.

TÜV-Report: Gut jedes fünfte Auto fällt durch

BERLIN (dpa) - Das Rücklicht ist kaputt, der Motor verliert Öl, der Scheibenwischer ist abgenutzt - nach Einschätzung des TÜVs ist jedes dritte Auto in Deutschland mit Mängeln unterwegs.



Bei etwa jedem fünften Wagen sind sie so gravierend, dass das Fahrzeug bei der Hauptuntersuchung durchfällt. Das geht aus einem Bericht hervor, den der TÜV-Verband am Mittwoch in Berlin veröffentlichte. Der Verband wertete dafür 8,8 Millionen Hauptuntersuchungen aus, die der TÜV als einer der Anbieter innerhalb eines Jahres durchgeführt hat. Die Prüfstellen fanden bei etwas mehr Gebrauchtwagen «erhebliche Mängel» - der Anteil stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,3 Prozentpunkte auf 21,2 Prozent. Der Verband erklärt das damit, dass die Autos mittlerweile im Durchschnitt etwas älter sind.

Nächstes Ziel New York: Flixbus macht Tempo bei US-Expansion

NEW YORK (dpa) - Flixbus treibt seine Expansion auf dem US-Fernbusmarkt voran und will sich nun auch an der Ostküste ausbreiten.



Es sei bereits eine Niederlassung in New York City eröffnet worden, um die Millionen-Metropole als künftiges Drehkreuz für Busverbindungen im Osten der USA aufzubauen, teilte das Münchner Start-up am Mittwoch mit. Flixbus hatte vor knapp einem halben Jahr von Kalifornien aus den Startschuss für den Angriff auf den vom Branchen-Urgestein Greyhound dominierten US-Markt gegeben und sich zunächst weitgehend auf die Westküste des Landes beschränkt. Im Südwesten hat der für seine grünen Busse bekannte Anbieter, der seinen US-Hauptsitz in Los Angeles hat, sein Netz bereits kräftig ausgeweitet. Ende Mai war Flixbus mit 27 Reisezielen gestartet - inzwischen wurde das Angebot bereits mehr als verdoppelt.

Dax nach US-Kongresswahlen deutlich im Plus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch aufwärts gegangen.



Die wie erwartet ausgegangenen Kongresswahlen in den USA sorgten für Erleichterung. Der Dax gewann bis zum Nachmittag 0,88 Prozent auf 11.585,85 Punkte. Der MDax stieg um 0,56 Prozent auf 24 337,64 Zähler, und auf europäischer Bühne legte der Leitindex EuroStoxx 50 um 1,18 Prozent zu. Der Kurs des Euro stieg. Die Gemeinschaftswährung wurde am frühen Nachmittag mit 1,1488 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1428 Dollar festgesetzt.