Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.18

Post peilt «deutliche» Porto-Erhöhung an

BONN (dpa) - Verbraucher müssen sich im kommenden Jahr auf ein wesentlich höheres Briefporto einstellen.



Post-Chef Frank Appel sagte am Dienstag in Bonn mit Blick auf das seit Jahren schrumpfende Briefgeschäft: «Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir hier eine deutliche Preissteigerung sehen werden.» Er begründete das mit höheren Personalkosten und sinkender Nachfrage. In den ersten neun Monaten 2018 fiel das Briefvolumen der Deutschen Post im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in der Bundesrepublik um 4,4 Prozent auf rund 13,06 Milliarden Stück. Bis Ende November soll die Post noch Daten an die Bundesnetzagentur schicken, damit die Behörde einen Preisrahmen für das Briefporto festlegt. Die neuen Preise könnten dann ab dem Frühjahr gelten.

Europäischer Gerichtshof urteilt: Urlaubsanspruch kann vererbt werden

LUXEMBURG (dpa) - Erben können nach einem Urteil des höchsten EU-Gerichts Ausgleichszahlungen für nicht genommenen Urlaub eines Gestorbenen von dessen ehemaligen Arbeitgeber verlangen.



Dies gelte auch dann, wenn nationales Recht diese Möglichkeit wie in Deutschland eigentlich ausschließt, urteilten die Richter des Europäischen Gerichtshofs am Dienstag in Luxemburg (Rechtssachen C-569/16 und C-570/16). Hintergrund sind die Klagen zweier Witwen in Deutschland. Sie fordern Ausgleich für bezahlten Jahresurlaub, den ihre Ehemänner vor deren Tod nicht genommen hatten. Das Bundesarbeitsgericht rief daraufhin den EuGH an und wollte unter anderem wissen, ob Erben diese Zahlungen nach EU-Recht zustehen, obwohl das nationale Recht dies ausschließe.

Verkehrswegeplan: Scheuer stuft zahlreiche Bahnprojekte hoch

BERLIN (dpa) - Es geht um Milliardenvorhaben: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat zahlreiche Bahnprojekte im Bundesverkehrswegeplan in die Top-Kategorie mit einer gesicherten Finanzierung hochgestuft.



Das geht aus einer Liste hervor, die der CSU-Politiker am Vormittag vorstellen wollte und die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag. Dazu gehört neben dem Ausbau und der Elektrifizierung von Bahnstrecken auch die Erweiterung von Eisenbahn-Knotenpunkten, um Engpässe aufzulösen. Konkret geht es um Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Mannheim und München. Bei den einzelnen Maßnahmen handelt es sich laut Liste zum Beispiel um kürzere Fahrzeiten zwischen Nürnberg und Erfurt oder um den zweigleisigen Ausbau der Strecke Morsum-Tinnum in Schleswig-Holstein auf der sogenannten Marschbahn, die das Festland mit der Insel Sylt verbindet.

EU-Finanzminister nähern sich Kompromiss bei Digitalsteuer an

BRÜSSEL (dpa) - Im Streit um eine höhere Besteuerung von Digitalriesen wie Google und Facebook in Europa zeichnet sich ein möglicher Kompromiss ab.



Im Dezember solle eine Entscheidung getroffen werden, erklärte Österreichs Finanzminister Hartwig Löger nach dem Treffen der EU-Finanzminister am Dienstag in Brüssel. Österreich hat derzeit den Vorsitz unter den EU-Staaten inne und will schnell eine Einigung auf den Weg bringen. Vor allem aus Irland gibt es jedoch heftigen Gegenwind. Die EU-Kommission hatte vor einigen Monaten vorgeschlagen, für Firmen mit einem weltweiten Jahresumsatz von mindestens 750 Millionen Euro sowie einem Online-Umsatz von 50 Millionen Euro in Europa drei Prozent Umsatzsteuer zu verhängen. Hintergrund ist, dass Digitalkonzerne in Europa riesige Umsätze und Gewinne verbuchen, aber kaum Steuern bezahlen, da sie in den meisten Ländern keine versteuerbaren Firmensitze haben.

Umstrittene Steuergeschäfte: Ermittlungen bei Blackrock

MÜNCHEN (dpa) - Ermittler der Kölner Staatsanwaltschaft haben nach Informationen der «Bild»-Zeitung am Dienstag Räume des Vermögensverwalters Blackrock in München durchsucht.



Es gehe um Informationen zu umstrittenen Steuergeschäften («Cum-Ex»). Ein Blackrock-Sprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Blackrock arbeitet in einer laufenden Untersuchung im Zusammenhang mit «Cum-Ex»-Transaktionen im Zeitraum 2007 bis 2011 uneingeschränkt mit den Ermittlungsbehörden zusammen.» Die Ermittlungen würden somit eine Zeitspanne betreffen, lange bevor der CDU-Politiker Friedrich Merz beim Deutschlandableger des US-Vermögensverwalters Aufsichtsratschef wurde. Merz kandidiert für den CDU-Vorsitz. Er ist erst seit dem Frühjahr 2016 Aufsichtsratschef für den deutschen Ableger von Blackrock.

Sonniger Sommer: Größte Weinernte seit 1999 erwartet

WIESBADEN (dpa) - Nach dem sonnigen und warmen Sommer können Winzer in Deutschland mit der größten Ernte seit fast 20 Jahren rechnen.



In diesem Jahr dürften sie 10,9 Millionen Hektoliter Wein einfahren, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Das entspreche 1,46 Milliarden Flaschen mit 0,75 Litern und sei die ertragreichste Weinernte seit 1999. Damit hob die Wiesbadener Behörde ihre Prognose für 2018 kräftig an. Bislang hatte sie in einer ersten Schätzung mit 9,75 Millionen Hektolitern Wein gerechnet. Gemessen am Vorjahr dürften die Winzer sogar 46 Prozent mehr Wein ernten, heißt es weiter. Damals war die Ernte gering gewesen, da später Frost Schäden in den Weinbergen angerichtet hatte.

US-Medien: Amazon will zwei weitere Hauptsitze eröffnen

NEW YORK (dpa) - Amazon will laut einem Zeitungsbericht zwei weitere Hauptsitze eröffnen - statt nur einem.



Die entstehenden Arbeitsplätze und die nötigen Büroflächen würden bei dem neuen Plan zwischen den beiden Standorten geteilt, schrieb das «Wall Street Journal» (Dienstag) unter Berufung auf einen Insider. Dadurch würden anstelle von 50.000 Jobs in einer Stadt je 25.000 in zweien entstehen. Eine entsprechende Entscheidung könnte demnach noch in dieser Woche gefällt und verkündet werden. Amazon wollte sich dazu nicht äußern. Grund für die zwei weiteren Zentralen ist dem Bericht zufolge vor allem das Problem, ausreichend qualifiziertes Technik-Personal zu finden. Zudem gebe es Bedenken, dass die geplante Expansion, die mit starkem Zuzug von Arbeitskräften verbunden sein dürfte, einen einzelnen Standort und dessen Infrastruktur überfordern könnte. Forscher: Zahl der offenen Stellen auf Rekordhöhe

NÜRNBERG (dpa) - Die Zahl der offenen Stellen in Deutschland hat einen Rekordstand erreicht. Im dritten Quartal 2018 gab es nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bundesweit rund 1,24 Millionen unbesetzte Jobs. Das waren rund 140.000 offene Stellen mehr als im Vorjahreszeitraum und ein Plus von rund 23.000 im Vergleich zum zweiten Quartal 2018, wie das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mitteilte. In Westdeutschland waren zuletzt rund 950 000 Stellen zu vergeben, in Ostdeutschland rund 290.000.

Dax-Anleger halten sich vor den US-Kongresswahlen zurück

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Vor den anstehenden Kongresswahlen in den USA haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt Vorsicht walten lassen.



Der Dax verlor am Nachmittag 0,42 Prozent auf 11.447,10 Punkte. Der MDax sank um 0,21 Prozent auf 24.199,93 Zähler. Auf europäischer Bühne büßte der Leitindex EuroStoxx 50 0,5 Prozent ein. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,27 Prozent am Vortag auf 0,25 Prozent. Der Kurs des Euro stieg am frühen Nachmittag auf 1,1427 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1370 Dollar festgesetzt.