Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.18

Anleger warten nach starker Vorwoche erst einmal ab

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Wegen der Hängepartie im internationalen Handelsstreit haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag zurückgehalten.



Der Dax lag am Nachmittag knapp mit 0,08 Prozent im Plus bei 11.528,60 Punkten. In der zweiten deutschen Börsenreihe war das Vorzeichen negativ: der MDax der mittelgroßen Werte gab zuletzt um 0,51 Prozent auf 24.348,53 Zähler nach. Auf europäischer Bühne wiederum schaffte es der Leitindex EuroStoxx 50 mit 0,29 Prozent auf 3.223,84 Punkte in die Gewinnzone.

Chinas Präsident sagt Marktöffnung zu - aber bleibt Details schuldig

SHANGHAI (dpa) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat eine weitere Öffnung des chinesischen Marktes versprochen.



Vor dem Hintergrund des Handelskrieges mit den USA wandte sich Xi am Montag in einer Rede zur Eröffnung der ersten internationalen Importmesse (CIIE) in Shanghai gegen Protektionismus und setzte sich für ein freies weltweites Handelssystem ein. «Wirtschaftliche Globalisierung ist ein unumkehrbarer Trend der Geschichte», sagte der Staatsführer. China wolle seine Einfuhren erhöhen, den heimischen Konsum steigern, Importhürden verringern sowie den Marktzugang und den Schutz der Urheberrechte verbessern, versprach der Präsident eher vage.

Analyse: Immobilien-Anleger finden deutsche Städte zu teuer

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die hohen Immobilienpreise in deutschen Städten schrecken internationale Investoren ab.



In den vergangenen zwölf Monaten wurden 65 Milliarden Euro in Wohnungen und Häuser hierzulande investiert - 3 Milliarden Euro weniger als im Vorjahreszeitraum, wie eine Analyse der Beratungsgesellschaft PwC zeigt. Hiesige Städte gälten zwar dank der Stabilität Deutschlands als sicheres Investment: «Dennoch werden Berlin, Frankfurt, Hamburg und München von vielen Investoren als überteuert angesehen.» In der Gunst vorn liegt nun europaweit Großbritannien. Dort wurden vom Schlussquartal 2017 bis zum Ende des dritten Quartals dieses Jahres 68 Milliarden Euro in Immobilien gesteckt.

Studie: Zahl der Start-up-Gründer steigt deutlich

FRANKFURT/MAIN (dpa) - In Deutschland wurden im vergangenen Jahr deutlich mehr Start-ups gegründet. 2017 riefen 108 000 Gründer rund 60.000 junge Firmen ins Leben, zeigt eine am Montag veröffentlichte Studie der Förderbank KfW.



Im Vorjahr waren es mit 93.000 Gründern und 54.000 Start-ups noch deutlich weniger gewesen. Zu den Gründern zählt die KfW jene, die innovative Produkte auf den Markt bringen oder auf schnelles Wachstum zielen und bestenfalls beides im Sinn haben. Damit unterscheiden sich Start-up-Gründer von üblichen Gründern, die sich mit bekannten Geschäftsideen selbstständig machen.

Maschinenbau: Handelskonflikte verunsichern Kunden

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die internationalen Handelskonflikte haben im September auf die Geschäfte deutscher Maschinenbauer durchgeschlagen.



Kunden aus dem Ausland hielten sich mit Bestellungen zurück. Insgesamt erreichte der Auftragseingang lediglich das Niveau des Vorjahresmonats, für ein Plus wie in den Vormonaten reichte es nicht. Dies teilte der Branchenverband VDMA am Montag in Frankfurt mit. Die Bestellungen aus dem Ausland sanken bereinigt um Preissteigerungen (real) um 2 Prozent. Die Inlandsbestellungen legten um 6 Prozent zu.

Umbaukosten belasten Siemens Healthineers - Ziele erreicht

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Wegen der Kosten für den Konzernumbau sowie negativer Währungseffekte hat der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers im vierten Quartal weniger verdient als im Vorjahr - die finanziellen Ziele wurden dennoch erreicht.



Das operative Ergebnis ging im Ende September beendeten Quartal um 6 Prozent auf 627 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Nach Steuern verdiente das Unternehmen mit 374 Millionen Euro 8 Prozent weniger. Der Umsatz stieg um 4 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro, bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe.