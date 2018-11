Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 03.11.18

China und USA nähern sich im Handelsstreit an

PEKING/WASHINGTON (dpa) - Nach Monaten der Konfrontation im Handelsstreit haben die USA und China ein deutliches Signal der Entspannung gesendet.



US-Präsident Donald Trump will den Konflikt mit China nach einem Medienbericht noch in diesem Monat aus der Welt schaffen. Zum Treffen der G20-Staaten Ende November wolle er ein Handelsabkommen mit dem Präsidenten der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft, Xi Jinping, abschließen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag. Trump habe bereits Regierungsmitarbeiter mit der Ausarbeitung von Details beauftragt. Auslöser für diesen Schritt sei das Telefonat mit Xi Jinping am Donnerstag gewesen, dem ersten Gespräch der beiden Präsidenten seit sechs Monaten. Trump selbst hatte das Gespräch als «lang und sehr gut» bezeichnet.

Mehl teurer, Butter billiger - Keine Preisexplosionen durch Dürre

ESSEN (dpa) - Die monatelange Dürre hat bislang keine dramatischen Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise in Deutschland.



Zum Stichtag 1. November, an dem neue Halbjahres-Lieferverträge der Molkereien mit den Lebensmittelhändlern für Milch gelten, erhöhte Aldi die Preise für Frischmilch und H-Milch zwar minimal um einen Cent je Liter. Zugleich wurde aber Butter, für die üblicherweise Monatsverträge gelten, um zehn Cent je Packung beziehungsweise mehr als fünf Prozent günstiger. Deutsche Markenbutter kostet bei Aldi seit Freitag 1,69 Euro. An den Aldi-Preisen orientieren sich erfahrungsgemäß viele Lebensmittelhändler. Bei Weizenmehl in der untersten Preislage hob Aldi Nord den Preis um 4 auf 39 Cent je 1-Kilogramm-Packung an. Das sind gut elf Prozent mehr als zuvor.

Viel Wind, viel Sonne: Ökostrom-Anteil klettert auf 38 Prozent

BERLIN (dpa) - Der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch ist in den ersten drei Quartalen dieses Jahres auf 38 Prozent gestiegen.



Damit lag er um 3 Prozentpunkte höher als im Vorjahreszeitraum, wie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) errechnet haben. Im Januar, April und Mai erreichten die Erneuerbaren demnach sogar bis zu 43 Prozent, weil viel Wind wehte und die Sonne viel schien. Wenn das vierte Quartal durchschnittlich windig werde, könne der Öko-Anteil am deutschen Strommix fürs Gesamtjahr 2018 bei knapp 38 Prozent liegen. Von Januar bis Ende September wurden den Angaben zufolge insgesamt fast 170 Milliarden Kilowattstunden Strom aus Sonne, Wind und anderen regenerativen Quellen erzeugt, im Vorjahreszeitraum waren es 155,5 Milliarden.

Tesla-Chef: «Wir sind übern Berg»

PALO ALTO (dpa) - Tesla-Chef Elon Musk sieht die jahrelange Durststrecke bei dem Elektroauto-Hersteller überwunden.



«Wie ich bereits früher in diesem Jahr sagte, glaube ich, dass wir in allen weiteren Quartalen mehr Geld einnehmen als ausgeben werden», sagte Musk in einem am Freitag veröffentlichten Podcast des US-Technologieblogs «Recode». «Man sollte nie selbstgefällig werden, also müssen wir weiter hart arbeiten - aber ich denke, wir sind übern Berg.» Tesla kämpfte monatelang mit massiven Anlaufproblemen bei der Produktion seines ersten günstigeren Wagens Model 3. Die angepeilte Marke von 5000 Fahrzeugen des Model 3 pro Woche wurde erst ein halbes Jahr später als geplant im Sommer erreicht. Dadurch liefen hohe Verluste auf und sorgten sich viele Analysten um die Kapitalausstattung des Konzerns.

Höhere Ölpreise lassen Gewinne von Exxon und Chevron sprudeln

IRVING/SAN RAMON (dpa) - Die starken Preisanstiege am Ölmarkt haben die Geschäfte der US-Branchenriesen ExxonMobil und Chevron im Sommer kräftig angeschoben.



Die beiden größten amerikanischen Ölmultis gaben am Freitag vor Eröffnung der US-Börsen starke Gewinnsteigerungen im Sommerquartal bekannt. Zuvor hatten bereits die internationalen Konkurrenten Shell und BP große Zuwächse verkündet. Beim US-Branchenführer Exxon, dem weltweit größten börsennotierten Ölkonzern, kletterte der Überschuss im dritten Quartal verglichen mit dem Vorjahreswert um 57 Prozent auf 6,2 Milliarden Dollar (5,4 Mrd Euro). Die Erlöse steigerte das Unternehmen aus dem texanischen Irving um gut ein Viertel auf 76,6 Milliarden Dollar. Exxons größter US-Konkurrent Chevron verdopptelte den Überschuss im Jahresvergleich auf 4,0 Milliarden Dollar (3,5 Mrd Euro). Die Erlöse legten um knapp 22 Prozent auf 44 Milliarden Dollar zu.

Hoffnung auf Ende des Handelsstreits beflügelt Dax

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Ein mögliches Friedensangebot von US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China hat dem deutschen Aktienmarkt am Freitag ein kräftiges Gewinnplus beschert.



Der Dax notierte am Nachmittag 1,60 Prozent höher bei 11 652,57 Zählern. Damit deutet sich auf Wochensicht ein Gewinn von rund 4 Prozent an, nachdem der Monat Oktober für die Anleger mit minus 6,5 Prozent ein Reinfall war. Der MDax, in dem die mittelgroßen Unternehmen notiert sind, gewann am Freitag 1,78 Prozent auf 24 769,81 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,33 Prozent auf 3.246,68 Zähler nach oben. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,25 Prozent am Vortag auf 0,27 Prozent. Der Kurs des Euro stand zuletzt kaum verändert bei 1,1411 US-Dollar. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag auf 1,1393 Dollar festgesetzt.