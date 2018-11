Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 01.11.18









Google-Mitarbeiter protestieren gegen Sexismus

NEW YORK (dpa) - Tausende Angestellte von Google haben aus Protest gegen den Umgang des Internetkonzerns mit Sexismusvorwürfen im eigenen Haus zeitweise die Arbeit niedergelegt.



Unter dem Hashtag #GoogleWalkout verabredeten sich Mitarbeiter etwa in Tokio, London und Dublin, am Donnerstag jeweils um 11.10 Uhr Ortszeit ihre Büros zu verlassen. Die Teilnehmer fordern mehr Gleichberechtigung. Auch in den USA sind solche Aktionen und Kundgebungen geplant. Die Beschäftigten reagieren nicht zuletzt auf einen Bericht der «New York Times», laut dem Google schützend die Hand über Führungskräfte hielt, denen sexuelle Belästigung oder Nötigung vorgeworfen wurde. Google-Chef Sundar Pichai hatte dazu in der vergangenen Woche Stellung bezogen und versichert, das Unternehmen fahre einen harten Kurs bei Fehlverhalten und habe alleine in den letzten zwei Jahren 48 Mitarbeiter wegen Anschuldigungen sexueller Belästigung gefeuert.

Verbraucherzentralen bringen Klage gegen VW auf den Weg

Berlin/Braunschweig (dpa) - Verbraucherschützer haben im Diesel-Skandal die bundesweit erste Musterfeststellungsklage auf den Weg gebracht.



Stellvertretend für Zehntausende Dieselfahrer zieht der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen Volkswagen vor Gericht. «Volkswagen hat betrogen und schuldet geschädigten Verbraucherinnen und Verbrauchern dafür Schadenersatz», forderte Vorstand Klaus Müller am Donnerstag. Das Oberlandesgericht Braunschweig bestätigte am Morgen den Eingang der Klage. Der Verband hatte das Dokument nach eigenen Angaben noch in der Nacht per Fax beim Gericht eingereicht. Die Übertragung der mehr als 240 Seiten schlug mehrmals fehl, gelang dann aber gegen 2 Uhr.

Tiefe Pegelstände im Rhein: Benzin und Diesel bleiben teuer

Hamburg (dpa) - Die hohen Preise für Benzin und Diesel werden den Autofahrern in Deutschland noch einige Zeit erhalten bleiben.



Obwohl die Ölpreise seit ihrem Jahreshoch vor einem Monat wieder gefallen sind, merken Kunden an den Zapfsäulen davon wenig. Kostete ein Liter Diesel Anfang Oktober im bundesweiten Schnitt noch 1,34 Euro, so waren es Ende des Monats 1,42 Euro. Superbenzin verteuerte sich im Laufe des Monats nach Daten des Mineralölwirtschaftsverbandes von 1,49 Euro auf 1,53 Euro je Liter. Im gleichen Zeitraum verbilligte sich ein Barrel Rohöl (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent um elf Prozent auf umgerechnet 66,40 Euro.

2,4 Millionen Erwerbstätige wollen mehr arbeiten

Wiesbaden (dpa) - Millionen Bundesbürger würden gerne mehr arbeiten. Rund 2,4 Millionen Berufstätige wollten im vergangenen Jahr draufsatteln und wünschten sich im Schnitt eine um 10,9 Stunden längere Wochenarbeitszeit, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.



Im Mittel arbeiteten diese Menschen 28,5 Stunden pro Woche. Darunter waren viele Teilzeitbeschäftigte und Mini-Jobber bei einem hohen Frauen-Anteil. Maßgeblich für den Wunsch nach Aufstockung könnte das Gehalt sein: Bei der Befragung der Erwerbstätigen zwischen 15 und 74 Jahren sollten die Beschäftigten berücksichtigen, dass mehr Arbeit zu mehr Verdienst führe und eine Verkürzung umgekehrt zu Einbußen.

US-Hedgefonds kauft sich bei Deutscher Bank ein

New York/Frankfurt (dpa) - Ein US-Hedgefonds hat die Kursschwäche der Deutschen Bank zum Einstieg bei dem Frankfurter Dax-Konzern genutzt.



Die Hudson Executive Capital LP, angeführt vom früheren JPMorgan-Finanzvorstand Douglas Braunstein, habe in den vergangenen Monaten einen Anteil von 3,1 Prozent an dem Institut aufgebaut, erklärte der Fonds dem «Wall Street Journal» (WSJ). Eine entsprechende Stimmrechtsmitteilung gab die Deutsche Bank am Donnerstag heraus. Die Beteiligung von Hudson Executive Capital ist rund 620 Millionen US-Dollar wert. Der Fonds steigt damit zu einem der größten Anteilseigner des Geldhauses auf - nach dem chinesischen Mischkonzern HNA, dem Emirat Katar und dem US-Vermögensverwalter Blackrock.

Bericht: Zusammenarbeit von VW und Ford bekommt größere Dimension

Wolfsburg/Dearborn (dpa) - Die im Sommer angekündigte Kooperation der beiden Autoriesen Volkswagen und Ford soll nach einem Zeitungsbericht ein größeres Ausmaß annehmen.



Jenseits der bereits geplanten Schritte bei Nutzfahrzeugen könnte es in der E-Mobilität und beim autonomen Fahren gemeinsame Projekte geben, schreibt das «Handelsblatt» (Donnerstag). Die Verhandlungen hierzu seien vorangekommen, es könnten dadurch Milliarden eingespart werden. Konzernkreise von VW bestätigten der Deutschen Presse-Agentur entsprechende Überlegungen. Unter anderem könnten sich beide Partner gegenseitig Einblick in Motortechnik oder Elektroantriebe geben. Eine Sprecherin von Ford sagte auf Nachfrage lediglich, die Beratungen über eine Allianz mit VW umfassten eine «Anzahl von Bereichen». Es sei derzeit noch zu früh, um weitere Details zu verkünden.

Beteiligung an chinesischem Rivalen bringt Spotify ersten Gewinn

Stockholm (dpa) - Der Musikstreaming-Marktführer Spotify hat im vergangenen Quartal seinen ersten Gewinn geschafft - allerdings nur dank einer Beteiligung am chinesischen Konkurrenten Tencent Music.



Durch eine Neubewertung der Aktien von Tencent Music bekam Spotify eine Steuergutschrift von 125 Millionen Euro und verbuchte unterm Strich einen Quartalsgewinn von 43 Millionen Euro. Der schwedische Musikdienst geht davon aus, dass es ab dem laufenden Quartal wieder wie gehabt rote Zahlen geben wird. Die Zahl zahlender Abo-Kunden stieg binnen drei Monaten um vier Millionen auf 87 Millionen. Auf die kostenlose Version griffen 109 Millionen Nutzer zu - acht Millionen mehr als im zweiten Quartal. Zum Jahresende rechnet Spotify mit bis zu 96 Millionen Abo-Kunden. Das ist eine Million weniger als Spotify bisher am oberen Ende der Schätzung erwartete.

Dax gibt Gewinne ab - Hürde von 11.500 Punkten noch zu hoch

Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag nach einer fortgesetzten Erholung doch wieder Angst vor der eigenen Courage bekommen.



Der Dax gab seine Gewinne von zeitweise über einem Prozent ab - am Nachmittag stand er 0,06 Prozent im Minus bei 11.440,24 Punkten. Der MDax, in dem die mittelgroßen Unternehmen notiert sind, behauptete zuletzt ein Plus von 0,25 Prozent auf 24.241,78 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte noch um minimale 0,04 Prozent auf 3198,91 Zähler vor. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,23 Prozent am Vortag auf 0,25 Prozent. Der Kurs des Euro stieg auf 1,1391 US-Dollar. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank am Mittwoch auf 1,1318 Dollar festgesetzt.