Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 01.11.18

Musterklage gegen VW: Verbraucherschützer drohen mit «Boxhandschuh»

BERLIN (dpa) - Einen Tag vor der bundesweit ersten Musterfeststellungsklage im Diesel-Skandal geben sich Verbraucherschützer kämpferisch.



«Der 1. November 2018 wird Volkswagen als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem auf die Samthandschuhe der Politik die Boxhandschuhe der Verbraucherschützer folgten», sagte der Vorstand des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, Klaus Müller, der Deutschen Presse-Agentur. Am Donnerstag will der Verband stellvertretend für Zehntausende Dieselfahrer gegen Volkswagen vor Gericht ziehen und Schadenersatz erstreiten. Auch Verbraucherministerin Katarina Barley zeigte sich zuversichtlich, dass die Musterfeststellungsklage vielen Dieselfahrern helfen kann.

Mehr Durchblick für Bankkunden bei Kontogebühren

FRANKFURT/BERLIN (dpa) - Was kostet mein Girokonto einschließlich aller Gebühren? Von November an müssen Kreditinstitute ihre Kunden einmal im Jahr über die Gesamtkosten informieren.



Dazu zählen beispielsweise auch die Zinsen für den Dispositionskredit oder mögliche Entgelte für Überweisungen in Papierform. Bislang mussten sich Verbraucher die Informationen meist mühsam auf dem Kontoauszug zusammensuchen. Verbraucherschützerin Dorothea Mohn lobt die jährliche Information als «Verbesserung gegenüber dem bisherigen Stand». «Es ist ein wichtiges Instrument, um Bankkunden für die Kosten zu sensibilisieren und die Bereitschaft zum Kontowechsel zu erhöhen», sagte die Leiterin des Finanzmarktteams des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv).

EU-Staaten bringen Verbot von Einweg-Plastik auf den Weg

BRÜSSEL (dpa) - Das Aus für Plastikteller, Strohhalme und andere Kunststoff-Wegwerfprodukte in Europa rückt immer näher.



Die EU-Staaten stimmten am Mittwoch für das geplante Verbot von Einwegplastik. Das Europaparlament hatte sich bereits vor gut einer Woche dafür ausgesprochen. Bis Ende des Jahres sollen nun die finalen Verhandlungen zwischen beiden Seiten abgeschlossen werden. Die EU-Kommission hatte im Mai vorgeschlagen, Einmalgeschirr, Strohhalme, Wattestäbchen und andere Wegwerfartikel aus Plastik zu verbannen. Sie legte sich damit mit der Kunststoffbranche an, die laut Behördendaten 2015 einen Umsatz von 340 Milliarden Euro machte und 1,5 Millionen Menschen beschäftigte. Verboten werden sollen jedoch nur Gegenstände, für die es aus Sicht der Kommission bereits Alternativen gibt.

Siemens errichtet Innovationscampus in Berlin

BERLIN (dpa) - Siemens errichtet in Berlin mit Investitionen von bis zu 600 Millionen Euro einen Innovationscampus.



Nach dem Konzept des Technologiekonzerns sollen auf dem traditionsreichen Industriestandort in Berlin-Siemensstadt Büros, Forschungslabors und Hightech-Produktionsanlagen für Start-up-Firmen untergebracht werden, aber auch Wohnungen. Die entsprechende Vereinbarung unterzeichneten nach wochenlangen Verhandlungen am Mittwoch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Siemens-Vorstand Cedrik Neike. Siemens will das großflächige Industrieareal in den kommenden Jahren in einen «Stadtteil der Zukunft» wandeln. Mit dem Projekt «Siemensstadt 2.0» sollen eine «neue Arbeits- und Lebenswelt» entstehen sowie ausgewählte Schlüsseltechnologien und Innovationsfelder gestärkt werden, wie der Konzern weiter mitteilte.

Facebook muss Werbegeschäft an neues Verhalten der Nutzer anpassen

MENLO PARK (dpa) - Facebook steht ein Umbruch in seinem Werbegeschäft bevor, der die jahrelang auf Hochtouren laufende Geldmaschine des Online-Netzwerks abbremsen wird.



Die Mitglieder teilten ihre Beiträge verstärkt im kleineren Freundeskreis statt im Newsfeed, der bisher das Herzstück der Facebook-Nutzung war, wie Gründer und Chef Mark Zuckerberg am Dienstag erläuterte. Facebook muss deswegen sein Geschäft umbauen - und tastet sich erst zu einer Lösung durch. Denn aktuell kommen die Milliardengewinne des Online-Netzwerks fast ausschließlich aus dem Newsfeed, der viel Platz für Anzeigen bietet. Beim Geldverdienen in seinen Chatdiensten WhatsApp und Messenger sowie den neuen Formaten auf der Facebook-Plattform steht die Firma aber erst am Anfang und weiß zum Beispiel noch nicht, wie sich die Anzeigenpreise entwickeln werden. «Das ist eine Reise, die Jahre und nicht Quartale dauern wird», sagte Finanzchef Dave Wehner.

Samsung dank Chip-Boom mit kräftigem Gewinnsprung

SEOUL (dpa) - Die weltweite Nachfrage nach Speicherchips für Rechenzentren und Mobilgeräte hat Samsung ein Rekordergebnis beschert.



Der Überschuss stieg im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 13,15 Billionen Won (10,2 Milliarden Euro), wie das südkoreanische Technologieunternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Betriebsgewinn kletterte gar um 21 Prozent auf 17,5 Billionen Won (13,5 Milliarden Euro) - das war ebenfalls Quartalsrekord. Mit Halbleitern verdient Samsung mit Abstand das meiste Geld. Das Geschäft mit Smartphones verlangsamte sich beim Apple-Rivalen hingegen. Beim Umsatz verzeichnete Samsung einen Anstieg um 5,5 Prozent auf 65,4 Billionen Won. Samsung Electronics ist Marktführer bei Smartphones, Speicherchips und Fernsehern.

Airbus kappt wegen Produktionsproblemen Lieferziel für Flugzeuge

TOULOUSE (dpa) - Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus hat trotz Produktionsengpässen im Sommer einen kräftigen Gewinnsprung hingelegt.



Der britische Triebwerkslieferant Rolls-Royce wirft jedoch die Lieferpläne des Flugzeugbauers über den Haufen. Die für 2018 angekündigten rund 800 Passagier- und Frachtjets sind nur noch zu schaffen, da Konzernchef Tom Enders jetzt 18 Maschinen des von Bombardier übernommenen Mittelstreckenjets Airbus A220 einrechnet. Auch bei seinem Verkaufsschlager A320neo muss sich der Konzern ranhalten. «Wir konnten zwar mehr Flugzeuge ausliefern als im Vorjahr, allerdings liegt noch viel Arbeit vor uns, um unsere Zielvorgaben zu erreichen», resümierte Enders am Mittwoch in Toulouse bei der Vorlage der Neun-Monatszahlen.

Dax könnte schwachen Oktober mit Tagesplus beenden

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat gute Chancen, den schwachen Monat Oktober noch mit einer positiven Tagesbilanz zu beenden.



Dank Rückenwinds von der Wall Street stieg der deutsche Leitindex am Mittwoch um 1,22 Prozent auf 11.424,80 Punkte. Für den Oktober, in dem die internationalen Handelsspannungen und der Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU-Kommission die Stimmung getrübt haben, steuerte das Börsenbarometer dennoch auf ein Minus von mehr als sechseinhalb Prozent zu. Der MDax, in dem die Aktien der mittelgroßen Unternehmen notiert sind, stieg am Mittwoch um 1,73 Prozent auf 24.098,40 Punkte. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,23 Prozent. Der Kurs des Euro stand zuletzt bei 1,1312 US-Dollar. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag auf 1,1372 Dollar festgesetzt.