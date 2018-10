Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 30.10.18

Früherer Audi-Chef Stadler kommt frei

MÜNCHEN/INGOLSTADT (dpa) - Der frühere Audi-Chef Rupert Stadler wird aus der Untersuchungshaft entlassen.



Das Oberlandesgericht München teilte am Dienstag mit, der Haftbefehl vom Juni sei nun gegen Auflagen außer Kraft gesetzt. Der Manager war wegen Betrugsverdachts und Verdunkelungsgefahr im Zusammenhang mit dem Abgas-Skandal verhaftet worden. Gegen ihn und weitere Beschuldigte wird wegen des Verdachts des illegalen Verkaufs von Fahrzeugen mit gefälschten Abgaswerten ermittelt. 800 Millionen Euro muss der Hersteller aus Ingolstadt für Verfehlungen im Abgas-Skandal zahlen. Der Volkswagen-Konzern hatte Anfang Oktober die Trennung von Stadler bekanntgegeben und erklärt, dieser Schritt sei einvernehmlich. Die entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden.

Arbeitslosigkeit auf niedrigstem Stand seit Wiedervereinigung

NÜRNBERG (dpa) - Erstmals seit der Wiedervereinigung ist die Arbeitslosenquote in Deutschland unter die 5-Prozent-Marke gesunken.



Verantwortlich für das Rekordtief seien ein kräftiger Herbstaufschwung und die gute Konjunktur, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Mit 4,9 Prozent sank die Arbeitslosenquote demnach in Deutschland im Oktober auf ein Rekordtief. Die Zahl der Jobsucher fiel mit 2,204 Millionen auch auf den niedrigsten Oktober-Wert seit der Wiedervereinigung. Im Vergleich zum Vormonat war es ein Rückgang um 53.000, im Vergleich zum Vorjahr nahm die Zahl der Arbeitslosen um 185.000 ab. Experten sprechen bei Quoten von zwei bis drei Prozent von Vollbeschäftigung. In Teilen Bayerns und Baden-Württembergs liegen die Arbeitslosenquoten bereits in diesem Bereich. Bundesweit reicht die Spanne von 1,2 bis 12,5 Prozent.

Arbeitgeber bremsen bei kürzeren Arbeitszeiten in der Metallindustrie

BERLIN/FRANKFURT (dpa) - «Mehr Selbstbestimmung bei der Arbeitszeit» lautete im Februar eine zentrale Botschaft der IG Metall zum gerade abgeschlossenen Tarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie.



Der Pilotabschluss aus Baden-Württemberg wurde für die bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche übernommen - und mit ihm die Möglichkeiten zur Verkürzung der individuellen Arbeitszeit ab 2019. Bis einschließlich Mittwoch (31. Oktober) sollen die Mitarbeiter dazu die entsprechenden Anträge einreichen. Doch die Arbeitgeber warnen bereits vor einem zu großen Zuspruch, denn ohne Ersatzkräfte werde man den Verkürzungen nicht zustimmen können. Im Kern geht es für Zehntausende Beschäftigte um die Möglichkeit, für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren auf nur noch 28 Wochenstunden (verkürzte Vollzeit) zurückzugehen.

Teure Energie: Inflation auf 10-Jahres-Hoch

WIESBADEN (dpa) - Gestiegene Energiepreise haben die Inflation in Deutschland im Oktober auf den höchsten Stand seit gut zehn Jahren getrieben.



Die Verbraucherpreise lagen um 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das geht aus vorläufigen Daten hervor, die das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden veröffentlichte. Eine höhere Jahresteuerungsrate hatte es den Angaben zufolge zuletzt im September 2008 mit 2,8 Prozent gegeben. Von September auf Oktober 2018 stieg die Rate um 0,2 Prozent. Deutlich mehr zahlen als im Oktober 2017 mussten Verbraucher für Haushaltsenergie und Kraftstoffe (plus 8,9 Prozent). Der gestiegene Ölpreis als Leitenergie zieht andere Energiepreise mit nach oben. Zugleich schwächelt der Euro tendenziell, was Rohöl für europäische Verbraucher teurer macht.

Lufthansa will höheren Kerosinpreis an Kunden weitergeben

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Kunden der Lufthansa müssen sich auf steigende Ticketpreise einstellen. Die Airlines müssten mindestens einen Teil des höheren Ölpreises über die Tickets wieder hereinholen, erklärte Konzernchef Carsten Spohr am Dienstag in Frankfurt.



Der Ölpreis habe sich in der letzten Zeit von 30 auf rund 80 Dollar pro Fass mehr als verdoppelt. Das könne nicht ohne Folgen bleiben, sagte der Chef des größten Airline-Konzerns Europas. Für 2019 rechnet Lufthansa trotz Preissicherungsgeschäften mit einem Anstieg der Tankkosten um 900 Millionen Euro auf rund 7 Milliarden Euro. Ihm gehe es vor allem um das untere Ende der Preisspanne, meinte Spohr. «Wenn sie von Frankfurt nach Mallorca fliegen, zahlen sie für die zwei Stunden im Flugzeug weniger, als dafür, ihr Auto die gleichen zwei Stunden im Parkhaus hier am Flughafen zu haben. Das hat aus meiner Sicht keine Zukunft.»

Trotz aller Belastungen: VW verdient wieder mehr

WOLFSBURG (dpa) - Ob Dieselkrise, drohende Fahrverbote oder neue Abgastests - Volkswagen hat allen Zweifeln zum Trotz in den ersten neun Monaten 2018 erneut mehr verdient.



Gleichzeitig bestätigte der größte Autokonzern der Welt seine Umsatz- und Ertragsziele für das Gesamtjahr. Der Nettogewinn der Wolfsburger stieg im Zeitraum von Januar bis September um 24 Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Euro. Wie der Konzern am Dienstag zudem bekanntgab, lag das Ergebnis im laufenden Geschäft vor Sondereinflüssen mit 13,3 Milliarden Euro in etwa auf dem Vorjahresniveau (13,2 Milliarden Euro). Besondere Effekte eingerechnet, gab es ein kleines Plus von 10,6 auf 10,9 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg um 2,7 Prozent auf 174,6 Milliarden Euro. Dennoch gab es Rückschläge. Im dritten Quartal belasteten sowohl die Einführung der neuen Abgastest-Standards als auch eine 800-Millionen-Euro-Geldbuße für Audi in der Diesel-Affäre.

Flugchaos und hoher Kerosinpreis: Lufthansa bremst Wachstum

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Lufthansa bremst angesichts des Flugchaos vom Sommer und stark gestiegener Treibstoffpreise ihre Wachstumspläne.



Im Sommer 2019 will sie ihr Flugangebot nur noch halb so stark ausweiten wie im laufenden Jahr. Zusätzlich dürfte sich der stark gestiegene Kerosinpreis negativ auf den Gewinn auswirken. Im laufenden Jahr schlägt sich die Lufthansa aber trotz der holprigen Integration eines Großteils der Air-Berlin-Flotte gut. Vorstandschef Carsten Spohr erwartet weiterhin den zweithöchsten Gewinn der Konzerngeschichte. Der Rekordwert von fast 3 Milliarden Euro operativem Gewinn (bereinigtes Ebit) aus dem Vorjahr soll demnach nur leicht verfehlt werden. Analysten gingen im Schnitt zuletzt von 2,86 Milliarden Euro aus. Eine Gewinnprognose für 2019 gab der Vorstand nicht ab.

Dax bricht Erholung ab

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat am Dienstag seine Erholung vom Wochenauftakt erst einmal abgebrochen. Der deutsche Leitindex notierte am Nachmittag 0,85 Prozent tiefer bei 11.239,21 Punkten.



Nach dem dreiprozentigen Minus in der Vorwoche hatte er sich am Montag zeitweise um über zwei Prozent erholt und letztlich ein Plus von 1,2 Prozent ins Ziel gerettet. Der MDax, in dem die Aktien der mittelgroßen deutschen Unternehmen notiert sind, sank am Dienstag um 1,10 Prozent auf 23.452,39 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,79 Prozent auf 3.129,90 Zähler. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,21 Prozent am Vortag auf 0,23 Prozent. Der Kurs des Euro stand zuletzt bei 1,1372 US-Dollar. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag auf 1,1381 Dollar festgesetzt.