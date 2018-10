Nachrichten aus der Wirtschaft

Written by: Redaktion DER FARANG | 29/10/2018

Paketzusteller rechnen mit Rekordgeschäft zu Weihnachten

BONN/HAMBURG (dpa) - Die deutschen Paketzusteller bereiten sich angesichts des wachsenden Onlinehandels darauf vor, in den Wochen vor Weihnachten so viele Pakete zuzustellen wie noch nie.



Allein der Marktführer Deutsche Post DHL rechnet «mit Rekordmengen von über 11 Millionen Paketsendungen pro Tag», wie ein Unternehmenssprecher am Montag auf Anfrage mitteilte. Die Konkurrenten Hermes und DPD erwarten an den Spitzentagen jeweils noch einmal mehr als 2 Millionen Pakete. «Das Weihnachtsgeschäft stellt die Paketbranche vor immer größere Herausforderungen», sagte der Deutschland-Chef von Hermes Olaf Schabirosky. Um die Paketflut bewältigen zu können, stocken die Logistiker ihr Personal derzeit massiv auf.

Deutsche Industrie unter Druck - Mehrere Konzerne senken Prognosen

AUGSBURG (dpa) - Der Handelsstreit zwischen den USA und China dämpft die Aussichten von immer mehr deutschen Unternehmen.



In den vergangenen Wochen hagelte es Gewinn- und Umsatzwarnungen. Besonders unter Druck geraten sind exportorientierte Branchen wie der Maschinenbau und die Autoindustrie. Dazu kommen spezifische Probleme einzelner Industrien. Jüngstes prominentes Beispiel ist der Roboterhersteller Kuka. Der Augsburger Konzern warnte an diesem Montag, dass die bisherigen Umsatz- und Gewinnziele in diesem Jahr nicht mehr zu erreichen seien. Kuka begründete seine pessimistischere Einschätzung zum einen mit den Unwägbarkeiten des chinesischen Automatisierungsmarktes, zum anderen mit der sich abkühlenden Konjunktur in der Autoindustrie. Kuka folgt damit einer Serie von Warnungen aus dem produzierenden Gewerbe.

Tarifvertrag für digitale Elite: IG Metall und Bosch finden Einigung

GERLINGEN/LUDWIGSBURG (dpa) - Offene Flächen, Couches, Tischtennisplatten, Loft-Atmosphäre und der unvermeidbare Tischkicker - wenn Großkonzerne kleine agile Firmen für Zukunftsideen rund um das Thema Digitalisierung ausgründen, gehören diese Einrichtungsdetails zum Pflichtprogramm.



Doch das reicht längst nicht mehr, um geeignetes Personal zu finden, so die Erfahrung bei Bosch. Für eine neue Einheit, die sich mit Mobilitätsdienstleistungen wie Carsharing befasst, haben die Gewerkschaft IG Metall und der Autozulieferer deshalb nun einen neuen Tarifvertrag ausgehandelt. Er soll auch als Blaupause für andere Bereiche bei Bosch dienen. Der sogenannte Innovationstarifvertrag lehnt sich an die Verträge der IG Metall an, bietet aber mehr Spielraum bei Arbeitszeiten und Gehalt. Außerdem erhalten die Mitarbeiter besondere Angebote bei Gesundheitsvorsorge und Weiterbildung.

IBM will mit Milliardenzukauf Zukunft im Cloud-Geschäft sichern

NEW YORK (dpa) - Das Computer-Urgestein IBM will sich mit seiner bisher größten Übernahme ein größeres Stück der IT-Ausgaben von Unternehmen sichern.



IBM lässt sich den Kauf des Linux-Spezialisten Red Hat insgesamt 34 Milliarden Dollar kosten, wie die Unternehmen am Sonntag mitteilten. Software von Red Hat kommt unter anderem für den Betrieb von Cloud-Anwendungen zum Einsatz. IBM-Chefin Ginni Rometty will den IT-Dino zukunftssicher machen, indem sie wenig profitable alte Geschäftsbereiche schrumpft und dafür stärker auf Künstliche Intelligenz und Cloud-Dienste setzt. Der Umbau ließ den Umsatz sechs Jahre lang sinken. Romettys Sanierungskurs schien Früchte zu tragen, weil IBM drei Quartale in Folge mit Wachstum schaffte. Doch zuletzt gab es wieder ein Vierteljahr mit sinkenden Erlösen, das setzte auch die Aktie unter Druck.

Dax baut Gewinne deutlich aus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der zuletzt gebeutelte Dax hat am Montag einen neuen Stabilisierungsversuch unternommen.



Er baute seine Gewinne vom Morgen kräftig aus - am Nachmittag stand ein Plus von 1,77 Prozent auf 11.399,33 Punkte zu Buche. Für den MDax, in dem die Aktien der mittelgroßen heimischen Unternehmen notiert sind, ging es am Montag um 1,74 Prozent auf 23.886,54 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,05 Prozent auf 3167,78 Zähler. Der Bund-Future verlor 0,26 Prozent auf 160,23 Punkte. Der Kurs des Euro stand zuletzt bei 1,1376 US-Dollar. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag auf 1,1345 Dollar festgesetzt.