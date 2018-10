Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 26.10.18

Vermögen der Milliardäre weltweit auf Rekordniveau

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Dollar-Milliardäre rund um den Globus werden immer mehr und immer reicher.



Boomende Aktienmärkte, steigende Immobilienpreise und Wirtschaftswachstum auf breiter Front ließen die Vermögen der reichsten Menschen der Welt 2017 zum Vorjahr um 19 Prozent auf die Rekordsumme von 8,9 Billionen Dollar klettern. Das geht aus Berechnungen der Beratungsgesellschaft PwC und der Schweizer Großbank UBS hervor, die am Freitag veröffentlicht wurden. Dieses gewaltige Vermögen - die Summe ist in Euro umgerechnet mehr als doppelt so hoch wie die gesamte jährliche Wirtschaftsleistung von Deutschland als größter Volkswirtschaft Europas (2017: knapp 3,3 Billionen Euro) - verteilt sich demnach auf 2.158 Männer und Frauen. Im Schnitt kommen diese auf ein Vermögen von 4,1 Milliarden Dollar.

Stress und Überstunden: Viele Beschäftigte leiden unter Belastungen

DORTMUND (dpa) - Ständig Stress, Überstunden und Erreichbarkeit nahezu rund um die Uhr: Viele Beschäftigte haben im Job mit hohen Risiken zu kämpfen.



Als besonders belastet gelten etwa Paketboten und Lastwagenfahrer, die nach den Ergebnissen einer Befragung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) in Dortmund mit rund 7,2 Überstunden pro Woche deutlich mehr Überstunden leisten als der Durchschnitt der Arbeitnehmer mit rund vier Wochenstunden. Vor allem wegen des Booms des Online-Handels seien die Paketzusteller immer höheren Belastungen ausgesetzt, heißt es in der zweiten Auflage der 2015 erstmals durchgeführten Studie, für die im vergangenen Jahr rund 10 000 Beschäftigte befragt worden waren. Die Zeitungen der Funke Mediengruppe hatten zuvor berichtet.

Sexuelle Belästigung: Google entlässt 48 Mitarbeiter

MOUNTAIN VIEW (dpa) - Wegen Vorwürfen sexueller Belästigung hat Google in den vergangenen zwei Jahren 48 Mitarbeiter gefeuert. Darunter seien 13 Führungskräfte, wie Vorstandschef Sundar Pichai in einem Rundschreiben an die Belegschaft erklärte. Mit der E-Mail, die von verschiedenen US-Medien im Internet veröffentlicht wurde, reagierte der Manager auf einen Bericht der «New York Times». Der Artikel lässt den Online-Giganten sehr schlecht aussehen.

Italien droht im Schuldenstreit neues Ungemach von Ratingagenturen

FRANKFURT/ROM (dpa) - Der italienischen Regierung droht wegen ihrer Haushaltspolitik weiteres Ungemach.



Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) will die Kreditwürdigkeit des Landes am Freitag neu bewerten. Angesichts des Schuldenstreits zwischen Rom und der EU-Kommission sind die Finanzmärkte alarmiert. Die Marktzinsen für italienische Staatsanleihen zogen in den vergangenen Wochen schon deutlich an. Sollte der Trend fortbestehen, müsste die Regierung immer mehr Zinsen für ihre Schulden bezahlen. Italien hat mit einem Schuldenstand von 130 Prozent im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) den zweithöchsten Wert in der Eurozone.

Sparkassen loten Mega-Fusion der Landesbanken aus

FRANKFURT/BERLIN (dpa) - Der Bieterwettstreit um die angeschlagene NordLB lässt Überlegungen der Sparkassen zu einer Megafusion der Landesbanken und Spitzeninstitute wieder konkreter werden.



Finanzkreisen zufolge loten die öffentlich-rechtlichen Institute seit einiger Zeit einen Zusammenschluss der Landesbanken Helaba, NordLB und LBBW aus - perspektivisch womöglich erweitert um den Fondsdienstleister Deka sowie den Immobilienfinanzierer Berlin Hyp. Der seit Januar amtierende Sparkassenpräsident Helmut Schleweis habe schon viele Gespräche zu dem Thema geführt. Schleweis hatte schon kurz nach seinem Amtsantritt bekundet, er halte die Strukturen in dem Verbund mit sieben Landesbankkonzernen, acht Landesbausparkassen und elf Erstversicherergruppen nicht für zukunftsfähig: «Daran müssen wir arbeiten.»

Altmaier setzt auf Dialog mit der Türkei

ANKARA (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier setzt bei den schwierigen Beziehungen zur Türkei auf eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit.



Der CDU-Politiker äußerte sich am Freitag in Ankara zuversichtlich, dadurch auch ungelöste Probleme «Stück für Stück» abzuarbeiten. Trotz fortbestehender Konflikte seien Fortschritte in den Beziehungen zur Türkei im Interesse der deutschen Bürger, im Interesse von Arbeitsplätzen in Deutschland und im Interesse der Stabilität in der Region. Es sei wichtig, «neue Brücken» zu bauen. Es sei in der Politik wichtig, Vertrauen zu bilden. «Ich glaube, es ist gelungen, einen Dialog in Gang zu setzen», sagte der Minister zum Abschluss eines zweitägigen Ankara-Besuchs. Er habe in seinen Gesprächen mit türkischen Regierungsvertretern die Menschenrechtslage «selbstverständlich» angesprochen.

Dax fällt wieder - Techwerte drücken die Stimmung

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Kursrutsch beim Dax geht am Freitag in die nächste Runde.



Enttäuschende Ausblicke der US-Technologiegiganten Alphabet und des Internetkaufhauses Amazon wurden am Markt als Hauptgrund dafür genannt, dass der Erholungsversuch vom Vortag zumindest vorerst nur ein Intermezzo blieb. Der Leitindex sackte am Nachmittag um 1,05 Prozent auf 11.188,50 Punkte ab. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,24 Prozent am Vortag auf 0,21 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,16 Prozent 141,22 Punkte. Der Bund-Future kletterte um 0,35 Prozent auf 160,65 Punkte. Der Kurs des Euro fiel am Freitag zuletzt auf 1,1336 US-Dollar und damit auf ein neues Tief seit Mitte August. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung nur minimal davon erholt mit 1,1343 Dollar gehandelt. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank (EZB) am Vortag auf 1,1416 Dollar festgesetzt.